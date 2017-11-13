Среди сотен известных редких орфанных заболеваний, фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП) является одним из самых тяжелых и инвалидизирующих. По мере прогрессирования заболевания, которое проявляется в детском возрасте болезненными опухолями, мышцы и соединительная ткань замещаются костной тканью, обездвиживая человека практически полностью. Возникают трудности с питанием и дыханием в следствии окостенения межчелюстных и межреберных мышц. На территории РФ известны около 70 подтвержденных больных с ФОП, а в мире – не более 1000 человек.

На сегодняшний день не существует официальной терапии, останавливающей гетеротопную оссификацию. На практике назначаются лишь симптоматически противовоспалительные препараты и кортикостероиды в высокой дозировке. Однако с открытием в 2006 году гена, «виновного» в образовании внескелетной оссификации, интерес научного сообщества к проблеме контролирования костеобразования значительно возрос. Лекарство, контролирующее ФОП, поможет сотням тысяч людей со схожими, но менее тяжелыми костно-мышечными патологиями (спондилиты, анкилозы, оссифицирующие миозиты).

Сегодня три препарата находятся в клинических испытаниях на пациентах с ФОП.

PALOVAROTENE

Селективный агонист гамма-рецепторов ретиноевой кислоты. Молекула ингибирует вторичные системы мессенджеров в сигнальном пути костного морфогенетического белка (BMP), способствующего образованию костной ткани. При прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии рецепторы ACRV1/ALK2, вовлеченные в BMP-путь, находятся в гиперактивном состоянии, что результирует в виде каскада событий, индуцирующих характерную для заболевания гетеротопическую оссификацию. Успешно завершены фазы I, II, II В. Предварительные результаты говорят о тенденции сокращения развития оссификации, боли при «вспышках» заболевания на 70% по сравнению с группой плацебо. Фаза III предварительно намечена на начало 2018 года. В России также запланировано ее проведение.

LUMINA-1

После 20 лет исследований механизмов ФОП выяснилось, что специфический лиганд Активин-А изначально вовлечен в фатальный каскад межклеточных сигналов, приводящих к формированию гетеротопной оссификации. Регенерон разработал моноклональное антитело к Активину-А. Не смотря на обнадеживающие результаты использования препарата на ФОП-моделях мышей, требуются глубокие дополнительные исследования на людях на предмет побочных действий, противопоказаний и т.д. Фаза II была намечена на осень 2017г.

RAPAMICYN

В октябре в Японии под руководством профессора Джуни Тогучиды (Junya Toguchida, Kyoto University Hospital) стартовала фаза II на 20 пациентах с ФОП. Сиролимус (Рапамицин) – иммунодепрессант, используемый для предотвращения отторжения органов при трансплантации, особенно при трансплантации почек. Препарат предотвращает активацию Т-клеток и В-клеток путем ингибирования их ответа на интерлейкин-2 (IL- 2). Сиролимус также используется в качестве защитного покрытия коронарных стентов. В сентябре 1999 года препарат одобрен FDA. Изначально Сиролимус разрабатывался в качестве противогрибкового средства. Однако, когда было обнаружено, что препарат имеет мощные иммуносупрессивные и антипролиферативные свойства, его перестали использовать в этих целях. Было доказано, что Сиролимус способствует продлению жизни у мышей и также может использоваться для лечения некоторых видов рака.

Тем не менее, принимая во внимание прогресс в исследованиях, реальные лекарственные препараты не могут быть широко доступны в ближайшее время для пациентов с фибродисплазией по ряду объективных причин одна из которых то, что исследования проводятся в соответствии с общепринятыми протоколами Clinical Trials, которые требуют значительного количества времени. С официальной регистрацией препаратов на территории РФ так же вероятны долговременные бюрократические задержки.

Очень важно отметить, что НИИ таких стран как Голландия, Италия, США, Англия и другие имеют институты и научные группы по вопросам изучения регенерации тканей, которые активно включились в работу по исследованию ФОП, что безусловно непросто в виду ограниченного количества пациентов и редкости заболевания. Уже выявлены около 30 широко известных препаратов, используемых для лечения других заболеваний, ингибирующих дифференциацию остеобластов in vitro (и как следствие, вероятно, способных тормозить внескелетную оссификацию). Требуются более глубокие изучения и анализ результатов in vivo на пациентах с ФОП.

В России же есть неравнодушные доктора, которые вот уже много лет профессионально наблюдают пациентов и знают о ФОП не понаслышке. Это Ирина Петровна Никишина (глава педиатрического отделения Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А.Насоновой РАМН, г. Москва), Наталья Юрьевна Голованова (доктор медицинских наук, профессор ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, г. Москва), Маргарита Федоровна Дубко (кандидат медицинских наук, доцент, педиатр, кардиоревматолог клиника ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, г. Санкт-Петербург). В России одно из самых больших сообществ пациентов с ФОП – 70 человек – и одна из самых сильных научно-медицинских школ. Но, к сожалению, ни один научно-исследовательский институт так и не взялся за изучение и поиск лекарства, и больным, а также их близким, приходится расчитывать только на помощь сообщества и неравнодушных людей.