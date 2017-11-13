В Кремле рассматривают ряд сценариев выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, причем размышляют о сроках выдвижения его кандидатуры. По данным источников информационного агентства РБК, в качестве базового сценария рассматривается выдвижение после того, как Совет Федерации объявит о начале избирательной кампании на выборах-2018. Ожидается, что Совет Федерации объявит об этом от 7 до 17 декабря.

Кроме того, по сообщениям информагентства, в Кремле уже обсуждается возможность переноса президентского Послания Федеральному собранию с конца 2017 года (начиная с 2012 года Путин выступал с Посланием в декабре) на 2018 год. По версии трех источников РБК, обратиться с Посланием к российскому парламенту президент может в начале 2018 года. Еще один источник утверждает, что весьма вероятным сроком является февраль 2018 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не подтвердил и не опроверг этой информации.

А несколькими часами позже в СМИ появились сведения о том, что определена дата ежегодной большой пресс-конференции Путина. Источники РБК утверждали, что она назначена на 14 декабря. По словам же Дмитрии Пескова, соответствующее сообщение будет сделано своевременно. «Я не смогу ответить на ваш вопрос. Вы знаете, что после того, как президент принимает решение о сроках оглашения послания, мы делаем соответствующее сообщение. До сих пор мы ничего не сообщали о сроках, сообщим своевременно», – сказал глава пресс-службы президента.

Дмитрий Песков er.ru

СМИ предпринимали попытки увязать между собой формальное начало избирательной кампании «кандидата номер один», возможный перенос сроков его обращения с Посланием к парламенту и сроки его большой пресс-конференции. Высказывались мнения о том, что именно может измениться в зависимости от того, сообщит ли действующий президент о желании выдвинуть кандидатуру на новый срок до или после объявления Советом Федерации начала избирательной кампании.

Поговорить с «Полит.ру» об ожидаемой президентской кампании главы государства и ее вероятных особенностях согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, дата объявления о начале кампании Путина не увязывается с каким-либо представлением о конкурентности либо не конкурентности предстоящих выборов, но может определяться тем обстоятельством, в каком именно качестве (самовыдвиженца или же представителя правящей партии) Путин намерен идти на выборы.

«Что касается конкурентности, то у нас уже есть масса кандидатов, пусть пока и виртуальных. О своем желании выдвинуться уже объявил Владимир Вольфович Жириновский, почти объявил Геннадий Андреевич Зюганов… То есть объявил о желании, но официального заявления от КПРФ еще не было. А если ЛДПР можно назвать «партией одного человека», там если Жириновский скажет, то его слово – закон, то КПРФ все-таки – партия идеологическая, партия-преемница КПСС (хотя и не официальная, но идейная преемница КПСС). Поэтому здесь так просто невозможно сказать: «Я буду баллотироваться».

Геннадий Зюганов kprf.ru

Но в любом случае, уже есть сигнал, что Зюганов будет выдвигаться от КПРФ. Уже есть и Ксения Собчак, и масса других замечательных людей, которые имеют и не имеют право баллотироваться (вплоть до осужденного бизнесена Полонского). Не знаю, что будет дальше и кто еще выдвинется, но понятно, что это уже такой карнавал. После того, как Ксения Собчак вдруг начала говорить серьезные вещи, начался этот карнавал, чтобы размыть ее участие. Но в любом случае: мы видим, что кандидатов много, и говорить о том, что если президент объявит ос воем выдвижении до решения Совета Федерации, то у него не будет конкурентов, нельзя. Как это не будет конкурентов? Вон уже сколько их!

Достаточно кандидатов и уже привычных (Жириновский баллотируется с 1991 года, Зюганов – с 1996 года), и непривычных, и совершенно нереальных. Так что до или после решения Федерального Собрания Путин объявит о своем выдвижении, разницы нет. Разница есть в другом: каким образом выдвигаться. Идти ли как самовыдвиженцу или от «Единой России»? Вот это, пожалуй, единственная серьезная интрига. Но эта серьезная интрига будет замечена лишь незначительной частью избирателей.

На деле эта интрига носит характер, который делает ее неинтересной для большинства россиян. Большинству все равно – что от «Единой России», что самовыдвиженец. Более того, для них просто нет этой интриги. Они исходят из того, что «начальству виднее». Такой вот старый проверенный подход: как начальство решит, так, значит, и надо. Этот поход основан на том, что к вопросам реальной жизни для большинства людей эта тема все равно не имеет никакого отношения. Вот если ли бы, допустим, президент шел на выборы как самовыдвиженец, а населению бы из-за этого повысили пенсии, тогда бы это имело отношение к реальной жизни. А так это – не их жизнь. Это какая-то политика, о которой они думать не хотят.

В чем здесь различие? Их на деле даже не одно, а два. Есть некоторый слой избирателей (не очень большой), которые не любят «Единую Россию», но при этом могут проголосовать за Путина. В том числе это – какая-то часть молодых избирателей, для которых «Единая Россия» все же – достаточно архаичная партия. Поэтому здесь сеть развилка, выбор: пытаться ли взять еще и этих избирателей, максимизировать результат, или же решить, что хватит того подхода, который был и в 2008, и в 2012 годах. А это был подход, связанный с выдвижением от «Единой России».

Второй аспект истории заключается в том, что если выдвигаться от «Единой России», то можно отложить выдвижение на самый конец декабря, а можно сделать это даже и в январе. Закон, как я понимаю, этого не запрещает. Другой вопрос – нужно ли это. Было бы очень необычно – переносить выдвижение кандидатуры на январь. Но, по крайней мере теоретически, такая возможность есть.

Правда, есть одна проблема: если собирать съезд сразу после новогодних праздников, это может быть не очень комфортно для делегатов. У нас традиционно где-то до 15-20 января мало кто из элиты думает о работе. Все отдыхают где-то за границей. Или, как в последнее время, если за границей уже невозможно отдыхать по каким-то политическим мотивам, то в России стараются уехать куда-нибудь подальше от крупных городов. Но, с другой стороны, если будет приказ, то, конечно, все соберутся когда надо. Хоть 31 декабря, что делать.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на XII съезде "Единой России". 2011 ЕР

Если же это будет самовыдвижение, то тут потребуется более сложная процедура. Необходимо собирать подписи, причем собирать их надо в условиях, когда две недели выпадают. И здесь как раз есть сложность: если партийцы соберутся, когда им скажут, то ходить с подписными листами к гражданам на больших новогодних праздниках не очень удобно. У людей может возникнуть раздражение: что это вы, мы хотим хоть немного отдохнуть, а вы снова с политикой! Плюс вопрос еще – как собрать граждан в это время. Делегатов съезда собрать легко, а вот простых граждан – куда сложнее. У них дисциплины меньше, они и на выборы-то ходят все реже. Не говоря уже о том, чтобы участвовать в сборе подписей.

Поэтому, если будет принято решение о самовыдвижении, то, наверное, надо будет выдвигаться раньше. Чтобы по крайней мере значительную часть подписей надо собрать до новогодних праздников. Вот в этом есть тонкость.

Хотя с моей точки зрения интереснее иной момент, о котором за этими формальностями говорят меньше. А именно – то, на фоне чего будут проходить кампания. Ведь не надо зацикливаться на избирательной кампании – параллельно будет идти Олимпиада. И здесь как раз есть очень интересная интрига, связанная с тем, какие на подобном фоне будут месседжи и эмоции у избирательной кампании.

Сейчас все больше признаков того, что у российской команды будут большие проблемы – вплоть до отказа допускать ее на Олимпиаду. Либо, как минимум, выдвигаются условия, которые российская сторона принимать не хочет. Она считает эти условия – например, чтобы российских гимн не играл – унизительными. И пока ситуация развивается в неблагоприятную сторону. Так что одно наложится на другое, и это, наверное, будет важно для избирательной кампании.

То есть так как абсолютное большинство россиян считает, что наши спортсмены абсолютно ни в чем не виноваты, что это «антироссийский заговор», вполне возможно, что кампания будет проходить под более антизападными лозунгами, чем ранее ожидалось. То есть если вмешается фактор олимпийского запрета, то кампания может сопровождаться антизападным всплеском.

Запад все равно был в этой кампании врагом – другого просто не видно, а в кампании должен быть какой-то враг. Он нужен для оживления, для мобилизации сторонников. Можно ведь мобилизовывать не только за, но и против, причем негативная мобилизация весьма эффективна. Вот сейчас роль негативной мобилизации в связи с этим может усилиться.

То есть существует обычная позитивная мобилизация, и сейчас она происходит: сейчас президент встречается то с молодежью, то с рабочими (то есть, по сути, какая-то кампания уже есть). Но к ней может добавиться еще и сильная негативная антизападная мобилизация. Вот это, наверное, даже интереснее», – объяснил Алексей Макаркин.

Он не сказал мнения о том, с чем может быть связана идея переноса президентского Послания Федеральному Собранию, пояснив, что причины ему неизвестны и сказать на этот счет ему пока нечего.