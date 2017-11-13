Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования опубликовал доклад о банкротствах в России. Речь идет о предприятиях, а не о физических лицах. Если для частников процедура признания несостоятельности все еще в диковинку, для юрлиц, увы, это привычное дело — и тенденция такова, что банкротство затрагивает все больше предприятий. Так, по сравнению со вторым кварталом 2017 года в третьем число несостоятельных выросло на 3%, об этом говорится в докладе ЦМАКП.

Авторы доклада, анализируя рост банкротств, пришли к выводу, что причиной тому, во-первых, падающий потребительский спрос, который, в свою очередь, демонстрирует негативные тенденции вот уже несколько лет подряд. Так, за первые девять месяцев 2017 года доходы населения снизились на 1,2%.

Закрытие магазина торговой сети "Бахетле" в Нижнем Новгороде koza.press

«У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис, и тренд здесь пока негативный», — сказал РБК председатель совета Московской международной валютной ассоциации, экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Еще одна причина, по мнению аналитиков ЦМАКП, в снижении ключевой ставки, которая сейчас составляет 8,25%, но все же не поспевает за инфляцией, которая упала до 2,7%. И это отражается на бизнесе. Сама по себе низкая инфляция — это хороший сигнал для предпринимателей, но только если кредиты для бизнеса тоже дешевеют.

«Предприниматели не могут работать без расчёта ожидаемых издержек. Предположим, если инфляция будет в районе 17%, они будут закупать сырье, материалы и комплектующие, не имея информации о будущих ценах, что приведет к уходу от длинного стратегического планирования, отказу от инвестиционных вложений. То есть снижение инфляции — это один из самых благоприятных факторов для предпринимательской деятельности», — ранее пояснял RT директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В результате и принципы ЦБ, и политика банков, которые видят падение спроса на продукцию предпринимателей и потому не перекредитуют бизнесменов под более низкий процент, приводит к росту числа банкротств.

Кроме того, влияет на этот показатель и то, что некоторые отрасли экономики так и не оправились от потрясений 2008/9 годов. Особенно если говорить о строительстве.

Строительство жилого дома отсановилось из-за банкротства застройщика. Тюмень kvobzor.ru

«Причина продолжающегося роста банкротств связана с тем, что нынешних темпов роста недостаточно, чтобы справиться с проблемами, копившимися еще со времени кризиса 2008-2009 годов. В 2000 годы возникло много фирм, строивших свою бизнес-модель в расчете на быстрый рост внутреннего рынка. Кризис 2008-2009 годов ударил по ним, но он был недолгим, а государство поддержало реальный сектор. Восстановление экономики в 2010-2011 годах позволило большинству таких предприятий удержаться на плаву, «законсервировав» свои проблемы и накопленные долги. А сейчас эти проблемы выходят наружу поскольку кризис 2014-2015 годов был не менее острым, но до возврата к уровню 2013 года еще далеко», — сказал «Независимой газете» директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.

Действительно, наиболее негативную динамику по числу банкротств демонстрирует строительство. Только в сентябре в России были признаны несостоятельными почти 2,5 сотни фирм и компаний. Переломить тренд мог бы спрос на жилую недвижимость, но поскольку потребительский спрос падает, выходит замкнутый круг — у населения нет уверенности в экономических перспективах, поэтому покупать квартиры некому, в итоге банкротятся строители.

По данным исследования ЦМАКП, сильнее всего тренд к несостоятельности отмечается в Амурской, Вологодской и Волгоградской областях. В последней, по данным Госстройнадзора, обанкротились в текущем году шесть крупных компаний из сферы строительства: ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест», ООО «Авто-С», ООО «ВСК», ООО «АхтубаСитиПарк», ООО «Квартстрой-ВГ», ООО «Универсал-Строй».

«Также несколько дней назад руководитель Госстройнадзора заявил о приостановке работ на объектах приближенной к региональной власти компании «БИС», — сообщает портал «Блокнот».

Впрочем, не только девелоперы, по данным ЦМАКП, подвержены банкротству. Центр опубликовал список из 20 компаний, которые демонстрировали высокую выручку за последние годы компаний, но все же обанкротились. В частности, рейтинг возглавила АК «Трансаэро», которая занималась гражданской авиацией. Всего в список попали семь торговых сетей, три ювелирных предприятия, несколько транспортников.

При всем этом Россия пока демонстрирует средние показатели по числу банкротств. По данным агентства Doing Business, страна занимает 54 позицию в мировом рейтинге.