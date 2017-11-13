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13 ноября 2017, 11:01

«Роснефть» улучшила все ключевые показатели за третий квартал 2017 года

Самая северная скважина «Центрально-Ольгинская-1»
Самая северная скважина «Центрально-Ольгинская-1»
Роснефть

Компания «Роснефть» опубликовала производственные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2017 года. Подробно с данными можно ознакомиться на сайте компании. 

Все ключевые показатели компании за указанный промежуток времени улучшились:

- Среднесуточная добыча углеводородов выросла на 9,7%,  до 5,72 млн бнэ/сутки за 9 месяцев 2017 г;

- Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2017 г выросла на 11%;

- Рост добычи газа составил 3,1%, до 50,86 млрд м3;

- Улучшение качественных показателей работы НПЗ: выход светлых нефтепродуктов на 58,4%, глубина переработки - 75,2%.

Разведка и добыча

Добыча углеводородов достигла 70,5 млн т.н.э. в 3 кв. 2017 г. (5,67 млн б.н.э. в сутки) и 210,8 млн т.н.э. за 9 мес. 2017 г. (5,72 млн б.н.э. в сутки). Рост по отношению к уровням 2 кв. 2017 г. и 9 мес. 2016 г. составил 0,7% и 9,3% соответственно.

Среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,57 млн барр. в 3 кв. 2017 г., оставшись практически неизменной по отношению к уровню 2 кв. 2017 г. под давлением внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании. По отношению к 3 кв. 2016 г. органическая динамика добычи осталась позитивной, а с учетом приобретений выросла на 10,1%.

За 9 мес. 2017 г. среднесуточная добыча жидких углеводородов Компании выросла на 11,4% (на 0,8%, учитывая операционные показатели «Башнефти» с января 2016 г.).

Компания продолжила реализацию утвержденных производственных планов. За 9 мес. 2017 г. эксплуатационное бурение выросло на 26% год к году - до 8,8 млн м с долей собственного бурового сервиса в общем объеме проходки порядка 60%. Число новых скважин, введенных в эксплуатацию, было увеличено на 19% по сравнению с показателем за 9 мес. 2016 г. - до 2,3 тыс. единиц с долей горизонтальных скважин на уровне 34%.

По итогам августа «РН-Юганскнефтегаз» пробурил более 600 тыс. м, что является максимальным показателем за месяц для российских предприятий. Этот рекорд был достигнут за счет применения современных технологий в области бурения, в том числе использования роторно-управляемых систем, замены стандартных исследований на кабеле каротажем в процессе бурения, а также благодаря техническому сопровождению бурения и заканчивания скважин в режиме реального времени. Результатом таких значительных усилий «РН-Юганскнефтегаз» стало увеличение среднесуточной добычи жидких углеводородов на 6,2% в 3 кв. 2017 г. и на 3,6% за 9 мес. 2017 г. год к году, с достижением максимального уровня производства за 30 лет.

Вследствие повышения уровня буровой активности растет среднесуточная добыча за 9 мес. 2017 г. и на таких крупных зрелых активах Западной Сибири, как «РН-Няганьнефтегаз» (+3,4%) и «Варьеганнефтегаз» (+2,7%). Во многом, этому способствуют существующие налоговые стимулы для месторождений с низкопроницаемыми коллекторами.

В рамках реализации стратегии Компании по формированию устойчивого технологического преимущества в разведке и добыче создан первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) – РН-ГРИД. Данная импортозамещающая разработка обеспечит технологическую независимость Компании в области компьютерного моделирования и повысит эффективность операций ГРП.

В октябре Минфин РФ представил законопроект по предоставлению инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению Компании в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет. Введение указанных мер налогового стимулирования позволит в полной мере раскрыть ресурсный потенциал Самотлорского месторождения, активизировав на нем работу, что также будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионе.

Компания начала промышленную эксплуатацию двух месторождений Тямкинского хаба Уватского проекта – Северо-Тямкинского и Северо-Тамаргинского. В августе добыта первая нефть и начато заполнение нефтепровода на Косухинском месторождении с последующим запуском пробуренных эксплуатационных скважин. Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 указанных месторождений на 01.01.2017 составляют 53 млн т нефти. Разработка месторождений будет проводиться с применением современных технологий освоения.

В соответствии с планом развиваются крупнейшие новые проекты, такие как «Сузун» и «Мессояханефтегаз», на которых в доле Компании за первые 9 мес. добыто более 4 млн т нефти. На проектах продолжается эксплуатационное бурение, ведется строительство второй очереди УПН Сузунского месторождения и расширение объектов подготовки нефти ЦПС на Восточно-Мессояхском месторождении.

В сентябре Компания приступила к комплексному технологическому опробованию объектов подготовки и транспорта нефти Юрубчено-Тохомского месторождения: завершаются строительно-монтажные работы на установке подготовки нефти проектной мощностью 2,5 млн т в год, приемо-сдаточном пункте, нефтепроводе, продолжается обустройство 10 кустовых площадок и сопутствующей инфраструктуры. Накопленная добыча на конец 3 кв. 2017 г. составила 0,3 млн т нефти, всего в текущем году на месторождении планируется добыть около 0,8 млн т нефти.

В рамках первого этапа промышленной разработки Кондинского месторождения завершено строительство приемо-сдаточного пункта, выполнено эксплуатационное бурение на семи кустовых площадках, завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные  работы на 1 пусковом комплексе по основным объектам обустройства, нефтепроводе «ЦПС-ПСП» (68 км) и прочих объектах, обеспечивающих своевременный ввод месторождения в эксплуатацию, запланированный на 4 кв. 2017 г.

В 3 кв. 2017 г. объем добычи газа составил 16,66 млрд куб., увеличение производства на 3,5% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года. За 9 мес. 2017 г. Компания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила добычу на 3,1 % до 50,86 млрд куб. м газа. Рост добычи обусловлен следующими факторами: приобретение в 4 кв. 2016 г. активов «Башнефти», запуск в 2017 г. в «Варьеганнефтегаз» новых скважин и увеличение сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, запуск новых и оптимизация режимов работы действующих скважин в «Сибнефтегаз».

По итогам 9 мес. 2017 г. на суше РФ выполнено сейсмических работ 2Д в объеме около 6 тыс. пог. км., 3Д - в объеме 7,4 тыс. кв. км., что превышает показатели за аналогичный период 2016 г. в 2,4 раза и на 25% соответственно. Завершены испытанием 80 разведочных скважин с успешностью 86%. Открыто 40 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами АВ1С1+B2С2 в объеме 34 млн т.н.э.

По результатам бурения на Хатангском лицензионном участке, в акватории моря Лаптевых, первой поисковой скважины «Центрально-Ольгинская 1» на шельфе Восточной Арктики Государственной комиссией по запасам в октябре 2017 года был подтвержден факт открытия Центрально-Ольгинского месторождения с извлекаемыми запасами (по категории С1+С2) более 80 млн т нефти.

По итогам  9 мес. 2017 г. на шельфе выполнено сейсморазведочных работ 2Д в объеме 32,3 тыс. пог. км. на лицензионных участках моря Лаптевых, Карского, Чукотского, Восточно-Сибиркого, Японского морей; сейсморазведочных работ 3Д в объеме 4,8 тыс. кв. км. на лицензионных участках в Печорском и Охотском морях, что превышает показатели за 9 мес. 2016 г. на 47% и в 2,8 раза соответственно. Проводятся инженерно-геологические изыскания в Баренцевом, Карском и Черном морях.

В 3 кв. 2017 г. успешно проведены две геологические экспедиции - в районе Восточного Таймыра и северного обрамления Хатангского залива, а также в юго-восточной части острова Сахалин. Полученные результаты используются для уточнения углеводородного потенциала прилегающих участков шельфа морей Лаптевых и Охотского, снижения геологических рисков по всем элементам нефтегазовых систем.

Переработка, коммерция и логистика

Объем нефтепереработки Компании в РФ вырос в 3 кв. 2017 г. до 25,0 млн т (+1,7% по отношению ко 2 кв. 2017 г.) в результате сезонного увеличения спроса на нефтепродукты и на 16,1% по отношению к 3 кв. 2016 г. за счет интеграции новых активов. Общий объем нефтепереработки, включая показатели работы зарубежных предприятий, достиг 28,3 млн т в 3 кв. 2017 г.

В результате оптимизации работы НПЗ Компании и приобретения перерабатывающих активов «Башнефти» выход светлых нефтепродуктов за 9 мес. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,3 п.п. до 58,4%, а глубина переработки - на 3,9 п.п. до 75,2%.

В 3 кв. 2017 г. Компания провела ряд мероприятий по реализации программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, в том числе доставку на Новокуйбышевский НПЗ крупнотоннажного оборудования для комплекса гидрокрекинга (девять колонн).

В целях повышения эффективности производственного процесса, а также уровня экологической и промышленной безопасности, завершено техническое перевооружение парка хранения сжиженных углеводородных газов на Рязанской НПК.

В рамках проводимой «Роснефтью» программы по импортозамещению в 3 кв. 2017 г. произведена замена закупаемых катализаторов для установок риформинга бензина Куйбышевского НПЗ и Саратовского НПЗ на катализаторы производства Ангарского завода катализаторов и органического синтеза.

Компания успешно реализует курс по диверсификации поставок сырья между западным и восточным направлениями: отгрузки в восточном направлении за 9 мес. 2017 г. выросли на 10% год к году до 35,2 млн т. Кроме того, в июле-августе 2017 г. осуществлены первые поставки нефти в Китай по дополнительному новому контракту до 2020 г.

В результате приобретения АНК «Башнефть» реализация через высокомаржинальный розничный канал за 9 мес. 2017 г. выросла на 11% по сравнению с 9 мес. 2016 г. Розничный канал реализации остается одним из наиболее высокодоходных для Компании. Завершен федеральный тираж новой Программы лояльности, в результате которого по состоянию на 01.10.2017 привлечено более 5,9 млн участников в 53 субъектах РФ. До конца 2017 г. планируется её внедрение во всех регионах присутствия. В рамках управления товарными запасами и оптимизации оборотного капитала разработан и внедряется перечень мероприятий, направленных на сокращение товарных остатков.

С целью обеспечения сохранности и качества нефтепродуктов основной фокус в 2017 г. направлен на поэтапную 100%-ю автоматизацию измерений всех материальных потоков розничной сети, а также на контрольные процедуры в торговых и учетных системах нефтебаз и АЗК и внедрение на бензовозах электронной системы гарантированной доставки нефтепродуктов по количеству и качеству. Были подготовлены типовые технические решения для автоматизации процессов измерений и контроля.

Международная деятельность, приобретение активов и сотрудничество с партнерами

В августе «Роснефть» успешно закрыла стратегическую сделку по приобретению 49% акций Essar Oil Limited. Приобретение доли в первоклассном активе со значительным потенциалом развития позволило Компании выйти на рынок нефтепереработки Индии - один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков. «Роснефть» уже начала высокоэффективные поставки нефти на НПЗ в Вадинаре из своего портфеля контрактов.

В начале сентября «Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве и заключили долгосрочный контракт на поставку нефти. Сотрудничество с новым стратегическим партнером предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи, взаимодействие компаний в нефтепереработке и нефтехимии, торговле нефтью и нефтепродуктами, что увеличит поставки нефти Компании на рынок КНР.

«Роснефть» продолжает работу по расширению сотрудничества с компанией «Кубаметалес». В мае-июне 2017 г. организованы поставки 200 тыс. т нефти в рамках Межправительственного соглашения между Республикой Куба и Российской Федерацией в адрес указанной компании, а также в июле-августе отгружены базовые масла общим объемом около 17 тыс. т. В ходе дальнейших переговоров с компанией «Кубаметалес» был согласован и подписан договор на последующие поставки нефти и нефтепродуктов.

В сентябре между «Роснефтью» и Statoil подписано Соглашение, предусматривающее новый этап сотрудничества в рамках освоения Северо-Комсомольского месторождения. В соответствии с подписанным  документом планируется, что Statoil приобретет 33,33% в ООО «СевКомНефтегаз», кроме того соглашение утверждает порядок управления активом при совместной разработке Северо-Комсомольского месторождения.

В начале октября Компания закрыла сделку по приобретению у Eni 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr – одного из крупнейших газовых месторождений в Средиземном море. Проект реализуется в партнёрстве с компаниями Eni (60% доля) и BP (10% доля). Участие в разработке уникального добывающего актива позволит «Роснефти» существенно нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок и выйти на газовый рынок Египта с перспективой дальнейшего развития деятельности в стране и регионе в целом.

В октябре Компания и Правительство Курдского автономного региона Ирака подписали документы, необходимые для вступления в силу Соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти добычных блоков с консервативной оценкой извлекаемых запасов нефти на уровне 670 млн барр., расположенных на территории Курдского автономного региона. Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями.

В октябре в рамках X Евразийского экономического форума в Вероне стороны объявили о начале совместной реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе. Доля «Роснефти» в проекте может составить 60%. Другим участником проекта c долей участия 40% будет компания KAR Group – текущий оператор нефтепровода.

Ключевые производственные показатели за 3 кв. и 9 мес. 2017 г.:

  3кв.17 2 кв.

17

 3 кв. ‘16 изм.кв./кв.,% изм.г./г.,% 9   мес. 17 9   мес. 16 изм. г./г.,%
Добыча углеводородов (тыс. б.н.э./сут.) 5 674 5 703 5 217 -0,5% 8,8% 5 720 5 213 9,7%
Добыча ЖУВ (млн т) 56,74 56,08 51,53 1,2% 10,1% 168,94 152,24 11,0%
Добыча газа (млрд. куб. м.) 16,66 16,99 16,10 -1,9% 3,5% 50,86 49,33 3,1%
Уровень полезного использования ПНГ 88,3% 88,9% 88,5% -0,6 п.п. -0,2 п.п. 89,1% 89,8% -0,7 п.п.
Эксплуатационное бурение (тыс. м.)* 3 342 3 205 2 487 4,3% 34,4% 8 825 6 979 26,5%
2Д сейсмика (пог. км.)* 27 611 4 476 22 032 >100% 25,3% 38 306 24 471 56,5%
3Д сейсмика (кв. км.)* 6 576 1 614 2 772 >100% >100% 12 225 7 622 60,4%
Переработка нефти (млн т) 28,31 27,72 24,83 2,1% 14,0% 84,33 69,89 20,7%
Переработка нефти на заводах РФ (млн   т) 25,03 24,62 21,55 1,7% 16,1% 75,19 60,42 24,4%
Переработка нефти вне РФ (млн т) 3,28 3,10 3,28 5,8% 0,0% 9,14 9,47 -3,5%
Выпуск нефтепродуктов в РФ (млн т) 24,08 23,87 20,94 0,9% 15,0% 72,54 58,92 23,1%
Бензин (млн т) 3,89 3,66 3,01 6,3% 29,2% 11,42 8,66 31,9%
Нафта (млн т) 1,49 1,52 1,51 -2,0% -1,3% 4,58 4,21 8,8%
Дизельное топливо (млн т) 8,19 7,99 6,70 2,5% 22,2% 24,71 18,77 31,6%
Мазут (млн т) 5,29 5,86 5,26 -9,7% 0,6% 17,28 16,03 7,8%
Керосин (млн т) 0,90 0,87 0,93 3,4% -3,2% 2,48 2,32 6,9%
Нефтехимическая продукция (млн т) 0,34 0,40 0,18 -15,0% 88,9% 1,14 0,45 >100%
Прочие (млн т) 3,98 3,57 3,35 11,5% 18,8% 10,93 8,48 28,9%
Выпуск нефтепродуктов вне РФ (млн т)  3,24 3,10 3,44 4,5% -5,8% 9,10  10,03 -9,3%

 * По управленческим данным

 

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