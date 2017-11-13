«Роснефть» улучшила все ключевые показатели за третий квартал 2017 года
Компания «Роснефть» опубликовала производственные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2017 года. Подробно с данными можно ознакомиться на сайте компании.
Все ключевые показатели компании за указанный промежуток времени улучшились:
- Среднесуточная добыча углеводородов выросла на 9,7%, до 5,72 млн бнэ/сутки за 9 месяцев 2017 г;
- Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2017 г выросла на 11%;
- Рост добычи газа составил 3,1%, до 50,86 млрд м3;
- Улучшение качественных показателей работы НПЗ: выход светлых нефтепродуктов на 58,4%, глубина переработки - 75,2%.
Разведка и добыча
Добыча углеводородов достигла 70,5 млн т.н.э. в 3 кв. 2017 г. (5,67 млн б.н.э. в сутки) и 210,8 млн т.н.э. за 9 мес. 2017 г. (5,72 млн б.н.э. в сутки). Рост по отношению к уровням 2 кв. 2017 г. и 9 мес. 2016 г. составил 0,7% и 9,3% соответственно.
Среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,57 млн барр. в 3 кв. 2017 г., оставшись практически неизменной по отношению к уровню 2 кв. 2017 г. под давлением внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании. По отношению к 3 кв. 2016 г. органическая динамика добычи осталась позитивной, а с учетом приобретений выросла на 10,1%.
За 9 мес. 2017 г. среднесуточная добыча жидких углеводородов Компании выросла на 11,4% (на 0,8%, учитывая операционные показатели «Башнефти» с января 2016 г.).
Компания продолжила реализацию утвержденных производственных планов. За 9 мес. 2017 г. эксплуатационное бурение выросло на 26% год к году - до 8,8 млн м с долей собственного бурового сервиса в общем объеме проходки порядка 60%. Число новых скважин, введенных в эксплуатацию, было увеличено на 19% по сравнению с показателем за 9 мес. 2016 г. - до 2,3 тыс. единиц с долей горизонтальных скважин на уровне 34%.
По итогам августа «РН-Юганскнефтегаз» пробурил более 600 тыс. м, что является максимальным показателем за месяц для российских предприятий. Этот рекорд был достигнут за счет применения современных технологий в области бурения, в том числе использования роторно-управляемых систем, замены стандартных исследований на кабеле каротажем в процессе бурения, а также благодаря техническому сопровождению бурения и заканчивания скважин в режиме реального времени. Результатом таких значительных усилий «РН-Юганскнефтегаз» стало увеличение среднесуточной добычи жидких углеводородов на 6,2% в 3 кв. 2017 г. и на 3,6% за 9 мес. 2017 г. год к году, с достижением максимального уровня производства за 30 лет.
Вследствие повышения уровня буровой активности растет среднесуточная добыча за 9 мес. 2017 г. и на таких крупных зрелых активах Западной Сибири, как «РН-Няганьнефтегаз» (+3,4%) и «Варьеганнефтегаз» (+2,7%). Во многом, этому способствуют существующие налоговые стимулы для месторождений с низкопроницаемыми коллекторами.
В рамках реализации стратегии Компании по формированию устойчивого технологического преимущества в разведке и добыче создан первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) – РН-ГРИД. Данная импортозамещающая разработка обеспечит технологическую независимость Компании в области компьютерного моделирования и повысит эффективность операций ГРП.
В октябре Минфин РФ представил законопроект по предоставлению инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению Компании в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет. Введение указанных мер налогового стимулирования позволит в полной мере раскрыть ресурсный потенциал Самотлорского месторождения, активизировав на нем работу, что также будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионе.
Компания начала промышленную эксплуатацию двух месторождений Тямкинского хаба Уватского проекта – Северо-Тямкинского и Северо-Тамаргинского. В августе добыта первая нефть и начато заполнение нефтепровода на Косухинском месторождении с последующим запуском пробуренных эксплуатационных скважин. Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 указанных месторождений на 01.01.2017 составляют 53 млн т нефти. Разработка месторождений будет проводиться с применением современных технологий освоения.
В соответствии с планом развиваются крупнейшие новые проекты, такие как «Сузун» и «Мессояханефтегаз», на которых в доле Компании за первые 9 мес. добыто более 4 млн т нефти. На проектах продолжается эксплуатационное бурение, ведется строительство второй очереди УПН Сузунского месторождения и расширение объектов подготовки нефти ЦПС на Восточно-Мессояхском месторождении.
В сентябре Компания приступила к комплексному технологическому опробованию объектов подготовки и транспорта нефти Юрубчено-Тохомского месторождения: завершаются строительно-монтажные работы на установке подготовки нефти проектной мощностью 2,5 млн т в год, приемо-сдаточном пункте, нефтепроводе, продолжается обустройство 10 кустовых площадок и сопутствующей инфраструктуры. Накопленная добыча на конец 3 кв. 2017 г. составила 0,3 млн т нефти, всего в текущем году на месторождении планируется добыть около 0,8 млн т нефти.
В рамках первого этапа промышленной разработки Кондинского месторождения завершено строительство приемо-сдаточного пункта, выполнено эксплуатационное бурение на семи кустовых площадках, завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на 1 пусковом комплексе по основным объектам обустройства, нефтепроводе «ЦПС-ПСП» (68 км) и прочих объектах, обеспечивающих своевременный ввод месторождения в эксплуатацию, запланированный на 4 кв. 2017 г.
В 3 кв. 2017 г. объем добычи газа составил 16,66 млрд куб., увеличение производства на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 мес. 2017 г. Компания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила добычу на 3,1 % до 50,86 млрд куб. м газа. Рост добычи обусловлен следующими факторами: приобретение в 4 кв. 2016 г. активов «Башнефти», запуск в 2017 г. в «Варьеганнефтегаз» новых скважин и увеличение сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, запуск новых и оптимизация режимов работы действующих скважин в «Сибнефтегаз».
По итогам 9 мес. 2017 г. на суше РФ выполнено сейсмических работ 2Д в объеме около 6 тыс. пог. км., 3Д - в объеме 7,4 тыс. кв. км., что превышает показатели за аналогичный период 2016 г. в 2,4 раза и на 25% соответственно. Завершены испытанием 80 разведочных скважин с успешностью 86%. Открыто 40 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами АВ1С1+B2С2 в объеме 34 млн т.н.э.
По результатам бурения на Хатангском лицензионном участке, в акватории моря Лаптевых, первой поисковой скважины «Центрально-Ольгинская 1» на шельфе Восточной Арктики Государственной комиссией по запасам в октябре 2017 года был подтвержден факт открытия Центрально-Ольгинского месторождения с извлекаемыми запасами (по категории С1+С2) более 80 млн т нефти.
По итогам 9 мес. 2017 г. на шельфе выполнено сейсморазведочных работ 2Д в объеме 32,3 тыс. пог. км. на лицензионных участках моря Лаптевых, Карского, Чукотского, Восточно-Сибиркого, Японского морей; сейсморазведочных работ 3Д в объеме 4,8 тыс. кв. км. на лицензионных участках в Печорском и Охотском морях, что превышает показатели за 9 мес. 2016 г. на 47% и в 2,8 раза соответственно. Проводятся инженерно-геологические изыскания в Баренцевом, Карском и Черном морях.
В 3 кв. 2017 г. успешно проведены две геологические экспедиции - в районе Восточного Таймыра и северного обрамления Хатангского залива, а также в юго-восточной части острова Сахалин. Полученные результаты используются для уточнения углеводородного потенциала прилегающих участков шельфа морей Лаптевых и Охотского, снижения геологических рисков по всем элементам нефтегазовых систем.
Переработка, коммерция и логистика
Объем нефтепереработки Компании в РФ вырос в 3 кв. 2017 г. до 25,0 млн т (+1,7% по отношению ко 2 кв. 2017 г.) в результате сезонного увеличения спроса на нефтепродукты и на 16,1% по отношению к 3 кв. 2016 г. за счет интеграции новых активов. Общий объем нефтепереработки, включая показатели работы зарубежных предприятий, достиг 28,3 млн т в 3 кв. 2017 г.
В результате оптимизации работы НПЗ Компании и приобретения перерабатывающих активов «Башнефти» выход светлых нефтепродуктов за 9 мес. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,3 п.п. до 58,4%, а глубина переработки - на 3,9 п.п. до 75,2%.
В 3 кв. 2017 г. Компания провела ряд мероприятий по реализации программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, в том числе доставку на Новокуйбышевский НПЗ крупнотоннажного оборудования для комплекса гидрокрекинга (девять колонн).
В целях повышения эффективности производственного процесса, а также уровня экологической и промышленной безопасности, завершено техническое перевооружение парка хранения сжиженных углеводородных газов на Рязанской НПК.
В рамках проводимой «Роснефтью» программы по импортозамещению в 3 кв. 2017 г. произведена замена закупаемых катализаторов для установок риформинга бензина Куйбышевского НПЗ и Саратовского НПЗ на катализаторы производства Ангарского завода катализаторов и органического синтеза.
Компания успешно реализует курс по диверсификации поставок сырья между западным и восточным направлениями: отгрузки в восточном направлении за 9 мес. 2017 г. выросли на 10% год к году до 35,2 млн т. Кроме того, в июле-августе 2017 г. осуществлены первые поставки нефти в Китай по дополнительному новому контракту до 2020 г.
В результате приобретения АНК «Башнефть» реализация через высокомаржинальный розничный канал за 9 мес. 2017 г. выросла на 11% по сравнению с 9 мес. 2016 г. Розничный канал реализации остается одним из наиболее высокодоходных для Компании. Завершен федеральный тираж новой Программы лояльности, в результате которого по состоянию на 01.10.2017 привлечено более 5,9 млн участников в 53 субъектах РФ. До конца 2017 г. планируется её внедрение во всех регионах присутствия. В рамках управления товарными запасами и оптимизации оборотного капитала разработан и внедряется перечень мероприятий, направленных на сокращение товарных остатков.
С целью обеспечения сохранности и качества нефтепродуктов основной фокус в 2017 г. направлен на поэтапную 100%-ю автоматизацию измерений всех материальных потоков розничной сети, а также на контрольные процедуры в торговых и учетных системах нефтебаз и АЗК и внедрение на бензовозах электронной системы гарантированной доставки нефтепродуктов по количеству и качеству. Были подготовлены типовые технические решения для автоматизации процессов измерений и контроля.
Международная деятельность, приобретение активов и сотрудничество с партнерами
В августе «Роснефть» успешно закрыла стратегическую сделку по приобретению 49% акций Essar Oil Limited. Приобретение доли в первоклассном активе со значительным потенциалом развития позволило Компании выйти на рынок нефтепереработки Индии - один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков. «Роснефть» уже начала высокоэффективные поставки нефти на НПЗ в Вадинаре из своего портфеля контрактов.
В начале сентября «Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве и заключили долгосрочный контракт на поставку нефти. Сотрудничество с новым стратегическим партнером предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи, взаимодействие компаний в нефтепереработке и нефтехимии, торговле нефтью и нефтепродуктами, что увеличит поставки нефти Компании на рынок КНР.
«Роснефть» продолжает работу по расширению сотрудничества с компанией «Кубаметалес». В мае-июне 2017 г. организованы поставки 200 тыс. т нефти в рамках Межправительственного соглашения между Республикой Куба и Российской Федерацией в адрес указанной компании, а также в июле-августе отгружены базовые масла общим объемом около 17 тыс. т. В ходе дальнейших переговоров с компанией «Кубаметалес» был согласован и подписан договор на последующие поставки нефти и нефтепродуктов.
В сентябре между «Роснефтью» и Statoil подписано Соглашение, предусматривающее новый этап сотрудничества в рамках освоения Северо-Комсомольского месторождения. В соответствии с подписанным документом планируется, что Statoil приобретет 33,33% в ООО «СевКомНефтегаз», кроме того соглашение утверждает порядок управления активом при совместной разработке Северо-Комсомольского месторождения.
В начале октября Компания закрыла сделку по приобретению у Eni 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr – одного из крупнейших газовых месторождений в Средиземном море. Проект реализуется в партнёрстве с компаниями Eni (60% доля) и BP (10% доля). Участие в разработке уникального добывающего актива позволит «Роснефти» существенно нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок и выйти на газовый рынок Египта с перспективой дальнейшего развития деятельности в стране и регионе в целом.
В октябре Компания и Правительство Курдского автономного региона Ирака подписали документы, необходимые для вступления в силу Соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти добычных блоков с консервативной оценкой извлекаемых запасов нефти на уровне 670 млн барр., расположенных на территории Курдского автономного региона. Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями.
В октябре в рамках X Евразийского экономического форума в Вероне стороны объявили о начале совместной реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе. Доля «Роснефти» в проекте может составить 60%. Другим участником проекта c долей участия 40% будет компания KAR Group – текущий оператор нефтепровода.
Ключевые производственные показатели за 3 кв. и 9 мес. 2017 г.:
|3кв.‘17
|2 кв.
‘17
|3 кв. ‘16
|изм.кв./кв.,%
|изм.г./г.,%
|9 мес. ‘17
|9 мес. ‘16
|изм. г./г.,%
|Добыча углеводородов (тыс. б.н.э./сут.)
|5 674
|5 703
|5 217
|-0,5%
|8,8%
|5 720
|5 213
|9,7%
|Добыча ЖУВ (млн т)
|56,74
|56,08
|51,53
|1,2%
|10,1%
|168,94
|152,24
|11,0%
|Добыча газа (млрд. куб. м.)
|16,66
|16,99
|16,10
|-1,9%
|3,5%
|50,86
|49,33
|3,1%
|Уровень полезного использования ПНГ
|88,3%
|88,9%
|88,5%
|-0,6 п.п.
|-0,2 п.п.
|89,1%
|89,8%
|-0,7 п.п.
|Эксплуатационное бурение (тыс. м.)*
|3 342
|3 205
|2 487
|4,3%
|34,4%
|8 825
|6 979
|26,5%
|2Д сейсмика (пог. км.)*
|27 611
|4 476
|22 032
|>100%
|25,3%
|38 306
|24 471
|56,5%
|3Д сейсмика (кв. км.)*
|6 576
|1 614
|2 772
|>100%
|>100%
|12 225
|7 622
|60,4%
|Переработка нефти (млн т)
|28,31
|27,72
|24,83
|2,1%
|14,0%
|84,33
|69,89
|20,7%
|Переработка нефти на заводах РФ (млн т)
|25,03
|24,62
|21,55
|1,7%
|16,1%
|75,19
|60,42
|24,4%
|Переработка нефти вне РФ (млн т)
|3,28
|3,10
|3,28
|5,8%
|0,0%
|9,14
|9,47
|-3,5%
|Выпуск нефтепродуктов в РФ (млн т)
|24,08
|23,87
|20,94
|0,9%
|15,0%
|72,54
|58,92
|23,1%
|Бензин (млн т)
|3,89
|3,66
|3,01
|6,3%
|29,2%
|11,42
|8,66
|31,9%
|Нафта (млн т)
|1,49
|1,52
|1,51
|-2,0%
|-1,3%
|4,58
|4,21
|8,8%
|Дизельное топливо (млн т)
|8,19
|7,99
|6,70
|2,5%
|22,2%
|24,71
|18,77
|31,6%
|Мазут (млн т)
|5,29
|5,86
|5,26
|-9,7%
|0,6%
|17,28
|16,03
|7,8%
|Керосин (млн т)
|0,90
|0,87
|0,93
|3,4%
|-3,2%
|2,48
|2,32
|6,9%
|Нефтехимическая продукция (млн т)
|0,34
|0,40
|0,18
|-15,0%
|88,9%
|1,14
|0,45
|>100%
|Прочие (млн т)
|3,98
|3,57
|3,35
|11,5%
|18,8%
|10,93
|8,48
|28,9%
|Выпуск нефтепродуктов вне РФ (млн т)
|3,24
|3,10
|3,44
|4,5%
|-5,8%
|9,10
|10,03
|-9,3%
* По управленческим данным