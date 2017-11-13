Топ новостей 13 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о переносе послания Владимира Путина Федеральному собранию и деталях его выдвижения в президенты, Лондон заподозрил «Лабораторию Касперского» в работе на ФСБ, а

В Кремле допустили перенос президентского послания Федеральному собранию с декабря текущего года на январь или февраль 2018 года. Также обсуждается несколько сценариев выдвижения Путина в президенты. Он может объявить об этом до съезда «Единой России», который состоится 22–23 декабря, либо в самом начале января. Источник назвал дату большой пресс-конференции Путина - 14 декабря. В Кремле подтвердили факт ее проведения перед Новым годом, но дату не назвали, а также не прокомментировали перенос президентского обращения.

Вот вы, скорее всего, смеётесь сейчас. А ведь Владимир Владимирович, возможно, единственный человек в мире, которому очень не хочется быть президентом. А хочется просто пожить. Но оставить нас не на кого... https://t.co/QAcAQmH8nF — Alexander Vinokurov (@Vinokurov12) 13 ноября 2017 г.

Не самая свежая новость, надо признать. Ей уже лет 6 как минимум. https://t.co/3Upx52E8SU — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 13 ноября 2017 г.

Путин дал Путину разрешение участвовать в выборах при условии не критики Путина — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 13 ноября 2017 г.

При землетрясении в Иране насчитали почти 400 погибших. Количество пострадавших превысило 4 тысячи человек. Около 70 тысяч иранцев лишились жилья. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака — в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от города Керманшах — 12 ноября.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан считает, что Владимир Путин мог запугать Дональда Трампа. «Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования» — отметил он. Бреннан отметил настойчивое желание Трампа позволить Путину «уйти от ответа» за вмешательство РФ в президентские выборы. В Кремле это заявление назвали«неверным».

Трамп не запуган Путиным, это антитрамповская коалиция в США хочет запугать Трампа Путиным. Именно ее Трампу следует опасаться больше всего. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 ноября 2017 г.

Центр правительственной связи Великобритании заподозрил «Лабораторию Касперского» в работе в интересах ФСб. Она могла собирать данные пользователей посредством антивируса, который банк Barclays бесплатно предлагал пользователям с 2008 года. В Barclays решили прекратить сотрудничество с «Лабораторией Касперского». Компания назвала все обвинения безосновательными.

This is so evidently not true https://t.co/q8KU5n8FF0 We track 100+ APTs regardless their language, origin and purpose. Check this out https://t.co/NwTWNMHTTS pic.twitter.com/tLOrUb01Sy — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 13 ноября 2017 г.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что WADA не станет восстанавливать Российское антидопинговое агентство, так как РФ не признала вмешательства государства в антидопинговую программу. По мнению журналиста, в этом случае сборная России будет отстранена от участия в южнокорейской Олимпиаде-2018.

Холмогоров: «Мне кажется, если Россию отстранят от Олимпиады в Пхенчане, не следует мешать Ким Чен Ыну сделать так, чтобы в Корее стало вообще не до олимпиады» — Записки Ревнителя (@revnitel) 13 ноября 2017 г.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы / фото: Анна Исакова/Фотослужба ГД

Вячеслав Володин заявил, что уже на этой неделе будет принята поправка, позволяющая приравнивать иностранные СМИ к иноагентам. Законопроект может быть принят в трех чтениях еще до 15 ноября, и изменения коснутся закона «Об информации». Они позволят блокировать в интернете материалы нежелательных организаций по представлению Генпрокуратуры. Под действие закона подпадут радио «Свобода», немецкая Deutsche Welle, CNN и «Голос Америки».

Д.Медведев на выставке технологий / mskagency.ru

Дмитрию Медведеву предложили использовать искусственный интеллект, чтобы решить проблемы затягивания сроков рассмотрения, избыточного регулирования и неоднозначного толкования норм обычными путями. Предложено создать «электронный кодекс» и автоматизированную систему поддержки правовых решений на основе ИИ.

При обрушении строящегося здания многоэтажки с 1 по 10-й этаж в Саранске погибли минимум три рабочих, люди могут находиться под завалами. Обрушение произошло в новостройке, которую возвели рядом с домом № 16 А на улице Фурманова. Местные СМИ указывают на связь компании-застройщика с экс-депутатом Госсобрания Республики Мордовия Владимиром Егоровым.

Монета с символом биткоина / pixabay.com

Курс биткоина за выходные упал на 10%, а за прошлую неделю в целом — почти на треть. он составил 5605 долларов против 7882 доллара 8 ноября. Считается, что этот процесс связан с интересом инвесторов к альтернативной криптовалюте — биткоин кэш (Bitcoin Cash), которая с минувшей пятницы подорожала на 40%. Но сегодня утром ее курс на торгах в Гонконге с 2426 долларов до 1379 долларов.

Минобрнауки заявило, что в регионах студентов местных вузов не будут принудительно выселять из общежитий на время проведения ЧМ-2018, а полицию и Росгвардию поселят в пустующие на каникулах комнаты. Графики обучения и сессий будут скорректированы с соблюдением требований законодательства в сфере образования, пообещали чиновники.