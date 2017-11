Топ новостей 13 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о переносе послания Владимира Путина Федеральному собранию и деталях его выдвижения в президенты, Лондон заподозрил «Лабораторию Касперского» в работе на ФСБ, а

В Кремле допустили перенос президентского послания Федеральному собранию с декабря текущего года на январь или февраль 2018 года. Также обсуждается несколько сценариев выдвижения Путина в президенты. Он может объявить об этом до съезда «Единой России», который состоится 22–23 декабря, либо в самом начале января. Источник назвал дату большой пресс-конференции Путина - 14 декабря. В Кремле подтвердили факт ее проведения перед Новым годом, но дату не назвали, а также не прокомментировали перенос президентского обращения.

При землетрясении в Иране насчитали почти 400 погибших. Количество пострадавших превысило 4 тысячи человек. Около 70 тысяч иранцев лишились жилья. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака — в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от города Керманшах — 12 ноября.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан считает, что Владимир Путин мог запугать Дональда Трампа. «Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования» — отметил он. Бреннан отметил настойчивое желание Трампа позволить Путину «уйти от ответа» за вмешательство РФ в президентские выборы. В Кремле это заявление назвали«неверным».

Центр правительственной связи Великобритании заподозрил «Лабораторию Касперского» в работе в интересах ФСб. Она могла собирать данные пользователей посредством антивируса, который банк Barclays бесплатно предлагал пользователям с 2008 года. В Barclays решили прекратить сотрудничество с «Лабораторией Касперского». Компания назвала все обвинения безосновательными.

This is so evidently not true https://t.co/q8KU5n8FF0 We track 100+ APTs regardless their language, origin and purpose. Check this out https://t.co/NwTWNMHTTS pic.twitter.com/tLOrUb01Sy