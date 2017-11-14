Как именно россиянам можно платить налоги с криптовалют, разъяснил Минфин России. Письмо, в котором излагается позиция ведомства, не носит нормативного характера, но позволяет желающим получить информацию по этому вопросу, поясняет газета «Ведомости».

Фактически, по мнению Минфина, платить налоги с криптовалют граждане могут так же, как при продаже обычного имущества, отмечает издание. Особого порядка взимания НДФЛ с доходов от продажи биткойнов пока не существует, признал в письме директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов. Это означает, что в данном случае действуют общие правила уплаты налогов с продажи имущества.

Некоторые игроки рынка уже оценили свои налоговые риски примерно таким же образом, утверждает та же газета в другой статье, ссылаясь на слова партнера юридической фирмы «Бузько и партнеры» Романа Бузько. При этом опрошенный изданием эксперт уточнил, что хотя россияне формально могут сами решать, руководствоваться им разъяснениями Минфина или нет, фактически же все участники рынка криптовалют уже сознают, что НДФЛ с доходов от операций с криптовалютами платить придется.

По словам Бузько, письмо в первую очередь отвечает на вопросы по поводу налогообложения майнинга, то есть добычи криптовалют, и предлагает считать, что доходы физического лица от этого процесса должны облагаться налогом в качестве выгоды в натуральной форме. «В целом позиция Минфина не стала сюрпризом», – подчеркнул юрист.

Однако для многих вопрос о криптоалютах и их статусе остается неясным, тем более что Банк России еще даже не определил, что именно считать криптовалютой. Известно, что сделать это он планирует только в 2018 году. Кроме того, если говорить о налогообложении на майнинг, то известно также, что Институт экономики роста им. П.А. Столыпина и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступили с предложением не облагать добычу криптовалют налогом.

Работа в офисе / pixabay.com

О том, что именно означают разъяснения Минфина, какие они могут иметь последствия и почему, с «Полит.ру» побеседовал Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер». По его мнению, ни простимулировать, ни отбить у кого-либо желание заниматься майнингом факт высказывания Минфином своего мнения по вопросу о налогообложении получения криптовалют не может – в силу объективно существующих в настоящее время причин.

«В ближайшее время никаких значимых последствий у этого не будет. Не будет их просто в силу того, что механизмом, с помощью которых процесс можно было бы контролировать, не существует.

Известно, что одно дело – принятие некоего закона, нормативного акта, другое – целый набор подзаконных актов, которые регулируют, как именно этот закон будет работать, и третье – правоприменительная практика, то есть целый комплекс данных о том, как это на самом деле работает. И здесь очень уместно процитировать бессмертные слова Салтыкова-Щедрина о том, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Ну, вот в настоящее время никакого механизма, позволяющего контролировать налогообложение майнинга, проверять или хотя бы исполнять его, не существует. И, как следствие, закон о налоге на производство криптовалюты, будучи принят, в обозримом будущем работать не начнет. И пояснения Минфина, изложенные в письме, совершенно нейтральны: это никакой не нормативный акт, просто позиция Министерства, которая совершенно неясно, как будет работать на практике.

Как показывает опыт, скорее всего, работать это не будет никак. Соответственно, никого это и не затронет. Должно пройти довольно много времени, прежде чем государство научится контролировать сферу криптовалют и взимать налоги за их получение. Пока же это все – решение, не имеющее особых последствий.

Значит ли что-либо сам факт того, что Минфин высказался по поводу налогообложения майнинга? Скорее, это – только маленький шажок в сторону введения этого актива в правое поле. Но, как показывает в том числе и западный опыт, пройти в этом направлении нужно довольно большую дистанцию, и пока Минфина даже не знает, куда он в конце концов хочет прийти. Поэтому не стоит воспринимать это разъяснение в письме как что-то слишком серьезное», – сказал Сергей Хестанов.

Комментируя утверждения газеты о том, что до письма с поясненими Минфина люди приходили в налоговые инспекции с желанием заплатить налог на майнинг, но не знали, как сделать и фактически выполнить свою обязанность не могли, эксперт высказал убеждение, что в настоящее время нет оснований не только считать, что таких людей было много, но нельзя даже примерно оценить численность тех россиян, которые занимаются майнингом.

Ферма по производству криптовалюты / Flickr.com

«Думаю, реально желающих заплатить налог на майнинг было немного. Скорее, люди просто хотели получить какую-то легализацию правовой формы такого необычного актива, как криптовалюта. Возможно, это были просто сознательные действия кого-то из активистов, цель которых – подтолкнуть наши министерства и ведомства к тому, чтобы они начали работу по легализации этого актива. Но, опять-таки, поскольку средства контроля совершенно неразвиты, то и сильно переживать на эту тему еще очень рано. Скорее всего, должна пройти как минимум одна, а то и две пятилетки, прежде чем наше ведомство научится с этим работать.

Я бы сказал, что пока все эти разъяснения носят даже не подготовительный характер, а представляют собой в чем-то спонтанную реакцию министерства на необычный запрос. Так что все разъяснения в письме представителя Минфина пока не могут ни на чем сказаться даже чисто теоретически.

Для того, чтобы какой-то закон заработал, необходимо, чтобы у государства были средства и методы контроля и опыт их применения. Пока нет ни первого, ни второго. Больше скажу: с учетом того, что разработчики инструментов для майнинга и использования криптовалют приняли меры для того, чтобы затруднить идентификацию, то если человек, который этим занят, не совершает грубых ошибок, его в принципе идентифицировать проблематично. То есть даже хотя бы узнать, много ли людей занимаются майнингом пока более чем сложно. Если человек, который этим занимается, принимает разумные мере предосторожности, никаких способов его идентифицировать не существует.

Так что количество тех, кто занимается майнингом, сложно оценить даже хотя бы приблизительно, поскольку сами люди не заинтересованы в афишировании своего занятия, а средств контроля пока даже в теории нет. Потому я и говорю, что разъяснение Минфина по поводу налогов на криптовалюты – абсолютно нейтральная информация», – объяснил Сергей Хестанов.