Правительство России разрабатывает план более активного включения в экономику людей старшего поколения, пишет газета «Известия». По их данным, кабмин планирует стимулировать занятость пожилых людей – в том числе путем развития института наставничества, а также с помощью профессионального обучения.

Напомним, по оценке Министерства экономического развития к 2020 году численность населения России трудоспособного возраста уменьшится на 3,1 миллиона человек. Именно такие цифры содержатся в макропрогнозе ведомства на 2018–2020 годы. В то же время эксперты считают: можно будет сократить потери численности рабочей силы до 1 миллиона человек, если реализовать меры, направленные на стимулирование занятости пожилых граждан, а также на проработку механизма квотирования рабочих мест для инвалидов и вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты журналистам газеты также сообщили, что компенсировать потери от сокращения численности населения в трудоспособном возрасте позволит предотвращение несчастных случаев на производстве и улучшение условий труда.

Что касается пожилых людей, то их число в России действительно велико: по данным Росстата, доля россиян старше трудоспособного возраста (то есть женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет) вплотную приблизилась к 25% (24,9% на 1 января 2017 года). Согласно среднему демографическому прогнозу Росстата, к 2025 году эта доля достигнет 27%, что составит более 40 миллионов человек. В то же время понятие «активное долголетие» для многих россиян все еще остается отвлеченной концепцией, которая к реальной жизни не имеет большого отношения, отмечает газета «Коммерсантъ».

Торговец на рынке / pixabay.com

В то же время, если верить результатам исследования ВЦИОМ, проводившегося 25-26 сентября 2017 года (было опрошено 1200 человек; выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ), в целом старение россиян не пугает (так ответили 73% участников опроса). И концепция активного долголетия имеет к этому прямое отношение: по данным опроса, 17% всех респондентов полагают, что любимая интересная работа позволяет людям дольше оставаться молодыми, а 17% от 62%, полагающих, что в старости есть свои преимущества, называют в числе преимуществ возможность заниматься любимым делом.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По его словам, в настоящее время уже наблюдается объективный процесс, отвечающий стремлениям правительства по более активному вовлечению населения старших возрастов в трудовую деятельность.

«Проблемы с рабочей силой в России вскоре могут обостриться. Собственно, увеличение пенсионного возраста, если и когда оно будет, направлено в том числе и на решение этой проблемы. И ближайшие десять лет – самое подходящее для этого изменения время, так как на рынок труда в этот период будет выходить относительно малочисленное население молодого возраста (в связи с демографическими волнами). В свете этого увеличение пенсионного возраста будет менее рискованным с точки зрения трудоустройства лиц пожилого возраста; и, кроме того, это будет компенсировать недостаток трудовых ресурсов для рынка труда.

Надо сказать, что в принципе возрастная граница трудоспособности постепенно отодвигается. Есть явная тенденция к сокращению того, что называют тяжелым трудом. Условно говоря, доля тех, кто стоит у матреновских печей и работает в забое, уменьшается, а растет доля тех, кто занят менее тяжелой в физическом смысле работой. Так что возможности занятости в старших возрастах растут. И это нормально, это позитивно – потому что чем дольше человек работает, тем дольше он находится в лучшей форме. Словом, речь тут идет об объективно существующем процессе, и я не вижу в этом ничего критического.

Кузнец на рабочем месте / pixabay.com

В идеале чем дольше люди будут работать, тем лучше. Конечно, в том случае, если их физическая и психологическая форма позволяет это делать. Это называется «активное долголетие», и, с моей точки зрения, это явление позитивное. Другой вопрос, что у женщин старшего возраста часто появляется новая функция – они становятся бабушками, много времени уделяют внукам. Так что для более активного включения таких женщин в экономику нужно, чтобы у их дочерей, молодых мам, существовала возможность определить детей в дошкольные детские учреждения – садики, ясли.

С этим тоже есть проблема. Правда, надо сказать, что сейчас семья старого образца, когда бабушки сидели с детьми, уже уходит в прошлое. Сейчас в России это, конечно, не выглядит так, как на Западе, где подобное вообще не принято, но все же и у нас теперь такое распределение ролей практикуется меньше, чем прежде. Особенно это заметно в больших городах.

Таким образом, процесс более активного включения людей старшего возраста в экономику и так уже происходит, даже без принятия правительством специальных мер, – происходит как в силу объективных причин, так и в силу заинтересованности самих людей в том, чтобы продолжать работать. Мне кажется, при наличии условий люди всегда заинтересованы в том, чтобы продолжать работать – потому что, во-первых, уходя на пенсию, они существенно теряют в доходе, а во-вторых, несут моральный, ментальный и даже физический ущерб.

Так что все более активное включение людей старших возрастов в экономику – процесс нормальный и объективный. Проблема состоит в том, чтобы эти люди действительно могли находить работу – или не терять ее. Но в связи с недостаточностью трудовых ресурсов (конечно, при условии, что будет некий экономический рост) возможности трудоустройства у лиц старшего возраста могут возрастать», – объяснил Юрий Горлин.

Пенсионеры у моря / pixabay.com

Ранее Юрий Горлин, комментируя утверждения СМИ о том, что в Министерстве труда обсуждают идею увеличения минимального пенсионного стажа, уточнил, что такая мера рассматривалась экспертами, однако, вопреки сообщениям прессы, ее никогда не предлагали применять вместо повышения пенсионного возраста. По его словам, напротив, эксперты всегда считали необходимым применять их вместе, к тому же в совокупности с рядом иных мер.

«На самом деле необходимо делать и то, и другое – и повысить пенсионный возраст, и увеличить минимальный страховой стаж. Плюс к этому необходима реализация еще ряда мер: вывод зарплат "из тени", реформа досрочных пенсий и так далее», – сказал Юрий Горлин.