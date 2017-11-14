Заголовки утра. 14 ноября

«Коммерсантъ» материале «Человек с Ручьем» рассказывает о переговорах Владимира Путина с президентом Турции в резиденции Бочаров Ручей. По мнению спецкорра Ъ Андрея Колесникова, Реджепу Тайипу Эрдогану не удалось достичь целей, которые он ставил перед собой, собираясь в Сочи.

«Страх рождает предложение». Американский бюджет окончательно уверовал в русскую ракетную угрозу.

В рамках подготовки ответных мер на действия Минюста США, потребовавшего зарегистрировать американский филиал Russia Today в качестве иноагента, будут внесены поправки и в российский закон «О СМИ». Подробнее в материале Ъ «На СМИ накладывают черную пометку».

Газета «Ведомости» рассказывает, что «Экономика России не оправдывает ожиданий правительства». Ускорить ее до обещанных 2% в этом году не получится.

О том, что пять лет назад появились платные парковки, но меньше пробок от этого не стало, можно прочитать в статье «Как изменилось дорожное движение в Москве при Собянине».

В Кремле обсуждают сценарии, как и когда Владимир Путин объявит о своем участии в выборах. Базовая концепция заключается в том, что президент заявит о намерении баллотироваться после того, как Совет Федерации назначит кампанию. Подробнее об этом в материале РБК «В Кремле обсудили драматургию выдвижения Путина на выборы президента».

«Mail.ru создаст конкурента Яндекс.Такси». Интернет-холдинг начал переговоры об инвестициях в группу «Везёт», одного из крупнейших в России такси-сервисов.

«Газета.ru»: «Бег на месте: российская экономика в стагнации». По данным Росстата, российский ВВП увеличился в третьем квартале на 1,8%. Это ниже оценок Минэкономразвития, которое ожидало роста на 2,2%. Эксперты считают, что сейчас речь идет скорее о стагнации, чем о быстром посткризисном восстановлении.

«Известия»: «Расстроили кланы». Что стоит за обвинением миллиардера Тельмана Исмаилова и его родственников в двойном убийстве.

«Государство возьмет на себя алименты». Госдума упрощает механизм выплаты пособий по потере кормильца.