Заголовки утра. 14 ноября
«Коммерсантъ» материале «Человек с Ручьем» рассказывает о переговорах Владимира Путина с президентом Турции в резиденции Бочаров Ручей. По мнению спецкорра Ъ Андрея Колесникова, Реджепу Тайипу Эрдогану не удалось достичь целей, которые он ставил перед собой, собираясь в Сочи.
«Страх рождает предложение». Американский бюджет окончательно уверовал в русскую ракетную угрозу.
В рамках подготовки ответных мер на действия Минюста США, потребовавшего зарегистрировать американский филиал Russia Today в качестве иноагента, будут внесены поправки и в российский закон «О СМИ». Подробнее в материале Ъ «На СМИ накладывают черную пометку».
Газета «Ведомости» рассказывает, что «Экономика России не оправдывает ожиданий правительства». Ускорить ее до обещанных 2% в этом году не получится.
О том, что пять лет назад появились платные парковки, но меньше пробок от этого не стало, можно прочитать в статье «Как изменилось дорожное движение в Москве при Собянине».
В Кремле обсуждают сценарии, как и когда Владимир Путин объявит о своем участии в выборах. Базовая концепция заключается в том, что президент заявит о намерении баллотироваться после того, как Совет Федерации назначит кампанию. Подробнее об этом в материале РБК «В Кремле обсудили драматургию выдвижения Путина на выборы президента».
«Mail.ru создаст конкурента Яндекс.Такси». Интернет-холдинг начал переговоры об инвестициях в группу «Везёт», одного из крупнейших в России такси-сервисов.
«Газета.ru»: «Бег на месте: российская экономика в стагнации». По данным Росстата, российский ВВП увеличился в третьем квартале на 1,8%. Это ниже оценок Минэкономразвития, которое ожидало роста на 2,2%. Эксперты считают, что сейчас речь идет скорее о стагнации, чем о быстром посткризисном восстановлении.
«Известия»: «Расстроили кланы». Что стоит за обвинением миллиардера Тельмана Исмаилова и его родственников в двойном убийстве.
«Государство возьмет на себя алименты». Госдума упрощает механизм выплаты пособий по потере кормильца.
Bloomberg: Тори Терезы Мэй начали открытую войну (Theresa May’s Tories Are Engaged in Open Warfare). Британские консерваторы перешли к открытому конфликту, в том числе к публичным оскорблениям.
The Wall Street Journal: Из-за землетрясения возле иранско-иракской границы погибли сотни (Earthquake Near Iran-Iraq Border Kills Hundreds). Как минимум 414 человек погибли и еще больше ранено из-за сильного землетрясения недалеко от границы между Ираком и Ираном.
The Telegraph: Дэвид Дэвис заявил, что парламент сможет провести итоговое голосование по Brexit'у, и это большая уступка бунтующим тори (David Davis announces Parliament will get final vote on Brexit deal in major concession to Tory rebels). Главный переговорщик по отделению Британии от ЕС Дэвид Дэвис объявил, что финальная версия сделки по отделению потребует одобрения парламента.
The Guardian: Трамп превозносит "прекрасные отношения" с филиппинским Дутерте (Trump hails 'great relationship' with Philippines' Duterte). Президент США Дональд Трамп скоро завершает свой 12-тур по Азии и воздерживается от критики лидера Филиппин Родриго Дутерте.
CNBC: Налоговый план сената может радикально изменить то, как технологические стартапы платят людям (The Senate tax plan could dramatically change the way tech startups pay people). Стартапы обеспокоены одним из аспектов планируемой в сенате налоговой реформы, потому что это может снизить их конкурентоспособность.