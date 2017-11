Заголовки утра. 14 ноября

The Economist: Джихадизм и ультраправая фанатичность как реакция на одну и ту же проблему (Jihadism and far-right fanaticism viewed as responses to the same malaise). Материал о сходстве между разными типами терроризма.Bloomberg: Тори Терезы Мэй начали открытую войну (Theresa May’s Tories Are Engaged in Open Warfare). Британские консерваторы перешли к открытому конфликту, в том числе к публичным оскорблениям.The Wall Street Journal: Из-за землетрясения возле иранско-иракской границы погибли сотни (Earthquake Near Iran-Iraq Border Kills Hundreds). Как минимум 414 человек погибли и еще больше ранено из-за сильного землетрясения недалеко от границы между Ираком и Ираном.