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14 ноября 2017, 14:14
«Ночные волки»
Анна Гилева

«Ночные волки» остаются без елки

Члены мотоклуба «Ночные волки»
Члены мотоклуба «Ночные волки»
АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Первый этап конкурса Фонда президентских грантов прошел летом, итоги были известны 31 июля. Второй этап начался 16 августа и закончился 29 сентября. В ходе первого этапа 970 НКО получили гранты в размере 2,25 млрд рублей. Три заявки подали также «Ночные волки», все они конкурс не прошли. Ранее байкеры получали гранты в ходе каждого конкурса, начиная с 2012 года.

Эксперты оценивали проекты от НКО по 100-бальной шкале. Проходной балл на первом этапе конкурса – это 60, 65 и 70 баллов, на втором этапе он выше. Заявки «Ночных волков» получили от 30 до 56 баллов, пишет РБК со ссылкой на собеседников.

«Вряд ли в какой-либо группе будет проходной балл ниже 60, даже в самой маленькой по количеству заявок, так что [у «Ночных волков»] практически нет шансов [получить гранты]», — отметил источник.

Член координационного комитета Фонда президентских грантов сенатор Валерий Рязанский отметил, что на втором этапе конкурса проходной балл повысился по сравнению с первым.

«Заявок в этот раз пришло гораздо больше, и они гораздо лучше по качеству. Поэтому естественно, что [проходной] балл будет заметно выше», — сказал он.

Местная общественная организация «Мотоклуб «Ночные волки» на второй этап конкурса подали заявку на создание «Карты туристической истории» (они попросили 2,8 млн руб.), межрегиональная общественная организация «Ночные волки» подала заявку на проведение детского новогоднего спектакля (6,2 млн руб.), а молодежная автономная НКО «Ночные волки» — на международное байк-шоу (4,9 млн руб.).

 
Открытие мотосезона в клубе «Ночные волки»  / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Документацию по заявкам байкеры хорошо проработали, заявила член координационного комитета Фонда президентских грантов, сенатор Екатерина Лахова.

Оценки экспертов фонда говорят о смене приоритетов. «Теперь в фонде [президентских грантов] предпочитают менее политизированные, более нейтральные заявки — здравоохранение, дети-инвалиды, социальные темы», — отметил источник.

В пресс-службе «Ночных волков» сказали, что ничего об оценках своих заявок не знают.

На первом этапе конкурса две заявки байкеров были отклонены из-за несоответствия требованиям, сообщает «Коммерсант».

Отказ получила заявка на создание «Карты туристической истории», ориентированной на иностранную аудиторию, заявка на межнациональный фестиваль путешественников «Побратим». Третья заявка – «Детские новогодние елки в Байк-центре» была рассмотрена, но не удовлетворена.

Тогда в интервью СМИ лидер «Ночных волков» и лидер прокремлевского движения «Антимайдан» Александр Залдостанов сказал, что гранты получили «более достойные».

 
Александр Залдостанов / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

«Мы жили без президентских подачек 20 лет до 2012 года, нам было на них чихать, проживем без грантов и еще. Нашелся для этой президентской помощи кто-то более достойный, чем мы. Мы служили Родине без конкурсных денег в самые трудные годы, и отныне будем служить без них. Но это не означает, что мы перестанем делать для детей елки, которых они все ждут», — цитирует Залдостанова «МК».

С 2012 года «Ночные волки» получили по грантовой программе не менее 60 млн рублей. Каждый год заявки организации удовлетворялись экспертами. «Ночные волки» просили деньги на проведение байкерских елок, на фестиваль каскадеров «Прометей», байк-шоу «Пятая империя», проект «Русский меч».

В 2016 году «Ночные волки» получили президентский грант в размере более трех миллионов рублей на проект «Славянский мир». В тексте заявки указывалось, что проект направлен на проведение  «мотоциклетных и автомобильных паломничествах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии», пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на документы конкурса.

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