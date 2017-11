Mail.Ru Group «Везет» с такси

Mail.Ru Group Алишера Усманова ведет переговоры об инвестициях в сервис заказа такси «Везет». Об этом РБК рассказали источники и подтвердил партнер UFG Private Equity Артур Акопьян. Его компания владеет значительной долей в «Везет».

Сам сервис такси является одним из крупнейших в стране. Представитель группы «Везет» Александр Костиков сообщил изданию, что компания ежедневно осуществляет более 1 млн поездок, то есть по этому показателю является главным игроком на рынке.

Сервис представляет собой агрегатор такси, он появился в апреле 2017 года после объединения RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер») и Fasten («Такси Сатурн» и RedTaxi). Группа стала работать под брендом «Везет».

Такси "Везет"

В отличие от «Яндекс.Такси», Gett и Uber, ориентированных исключительно на заказ машины через приложение, такси группы «Везет» клиенты вызывают в основном по телефону. Компания присутствует в 120 городах России, а также в Казахстане и Чехии.

«Рынок такси — большой и перспективный, доля онлайн-заказов на нем пока составляет лишь 15-20% и в ближайшие годы будет активно расти. Поэтому выход одного из крупнейших игроков на интернет-рынке в этот сегмент выглядит довольно логичным», — считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

По словам неназванного «топ-менеджера одной из интернет-компаний», Mail.Ru Group может вложить в «Везет» «несколько десятков миллионов долларов за неконтрольную долю».

Другой собеседник РБК заявил, что в дальнейшем холдинг Усманова заинтересован в доведении доли в группе компаний «Везет» до контрольной, то есть более 50%.

Учитывая что стоимость группы «Везет» в последнем инвестиционном раунде составляла, по словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, около 500 млн долларов, и в новом раунде привлечения инвестиций может приблизиться к 800 млн долларов, то для контроля над компанией понадобится вложить в нее не десятки, а сотни миллионов.

Летом 2015 года Усманов вместе с партнерами по USM Holdings уже инвестировали в акции таксомотора — тогда «несколько десятков миллионов долларов» они вложили в американский Uber.

Приложение для заказа такси Uber Automobile Italia

В июне 2017-го Uber и «Яндекс.Такси» решили объединиться в России и СНГ. До 19 ноября согласие на сделку должна дать российская ФАС. Согласно июльскому прогнозу Credit Suisse, объединенная компания под брендом «Яндекс.Такси» займет 9% всего российского рынка, при этом будут лидером в сегменте онлайн-заказа — 69%.

Основной конкурент «Яндекс.Такси», группа «Везет», по данным Credit Suisse, к концу 2017 года зааймет 12% рынка и 7-10% в сегменте онлайн-заказов.

Основным акционером группы «Везет» является кипрский офшор Deanfirn Limited, зарегистрированный на компании Fasten Cy Limited (84,3%) и Fabmec Limited (15,7%). Основными бенефициарами Fasten Cy Limited являются структуры UFG Private Equity, которым в компании принадлежит 40%.

Другими крупными акционерами являются Rocket One Inc (35,9%) и Potr Investments Inc. (20%), зарегистрированные на Британских Виргинских островах.

Еще в июне 2017-го гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев заявлял «Коммерсанту», что в холдинге «действительно очень долго думали о такси. Но на данный момент пришли к выводу, что рынок сейчас перенасыщен игроками, и мы теперь не видим разумного продуктового предложения с нашей стороны, с помощью которого мы бы могли совершать преобразование этого рынка. Мы не боимся конкуренции, но мы не сторонники глупой конкуренции "в лоб"».

Вместо этого Mail.Ru Group создал сервис поиска попутчиков BeepCar — аналог популярного европейского приложения BlaBlaCar. Однако если у BlaBlaCar к октябрю, по словам регионального представителя компании Алексея Лазоренко, было 10 млн клиентов в России, то у BeepCar — 2,5 млн.

О том, что Mail.Ru Group вновь стала присматриваться к рынку онлайн-такси, стало известно в мае 2017 года. В феврале «Мегафон», основным акционером которого является Алишер Усманов, приобрел контрольный пакет в Mail.Ru Group.

В мае операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова заявила на мероприятии, посвященном стратегии оператора на 2017-2020 годы: «Мы купили долю в компании с Mail.Ru Group. Ей принадлежат "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", сервисы по доставке еды, такси и многое другое. Продукты интернет-компании охватывают 95% аудитории рунета» (цитата по VC.ru).

Анна Серебрянникова YouTube

В пресс-службе «Мегафона» изданию уточнили, что речь идет о проектах «на будущее», которые планируется реализовать в ближайшие три года.

Источник VC.ru на рынке сервисов заказа такси тогда же сообщил, что Mail.Ru Group обсуждала покупку доли в Gett, а также приобретение компаний inDriver и «Максим».