Минфин корректирует правила реструктуризации бюджетных кредитов регионам – проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов. По оценкам аналитиков, механизм наказания регионов-должников за несвоевременное возвращение долга во многом подобен тому, который действовал прежде.

Правила предполагают, что если регион просрочит процентную выплату или погашение реструктурированного кредита, а также не заключит дополнительное соглашение, ему придется выплатить сразу весь долг, который был реструктурирован. При этом предусмотрены два фактора, оправдывающих срывы сроков по погашению долга региона: «обстоятельства непреодолимой силы» и смена губернатора в регионе, допустившем просрочку.



«Этот механизм присутствовал и раньше. Также регионы обязаны досрочно погашать бюджетные кредиты, если не выполняют условия соглашений с федеральным центром (по дефициту и долгу). Такие прецеденты уже были. В большинстве случаев центр после того, как кредит досрочно погашался, снова предоставлял его региону», – приводит информационное агентство РБК комментарий директора группы суверенных рейтингов S&P Карена Вартапетова.

Прокомментировать для «Полит.ру» идеи Минфина по поводу кредитов регионам и долгов этих регионов согласилась Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии РФ географического факультета МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, доктор географических наук. По ее мнению, особых перемен в положении, в которой находятся регионы, новые предложения Минфина не обещают.

Наталья Зубаревич

«Генеральная задача властей сейчас – это снизить объем бюджетных кредитов регионам. Это главное. В последние годы их давали много, чтобы реструктурировать долги с повышением доли бюджетных кредитов – а значит, снизить риски и затраты на обслуживание кредитов коммерческих банков. Теперь давать устали, денег в федеральном бюджете нет. И начинают проводить реструктуризацию.

Суть в чем? В том, что регионам готовы позволят возвращать кредиты позже, но при этом давать новых бюджетных кредитов будут сперва меньше, а потом вообще не будут. Вот ключевая история. А уж какими «фишками» это обставлено – как, когда дадим, когда будем отнимать, – неважно. Правила в России существуют для того, чтобы их обходить, так что я очень спокойно к этим новым инициативам отношусь. В случае если в регионе возникнет какая-то экстремальная ситуация, все равно ведь денег подкинут. Еще ни одного губернатора в России не сняли с поста за то, что у него – огромный долг и дефицит.

Словом, в вопросе, как конкретно будет решать дело Минфин (как накажет, за что накажет), гибкость будет невероятная. Так что я даже не углубляюсь в эти новые правила, сознавая, что в России политика делается не по писанным буквам, а «по понятиям». И я не понимаю, почему народ так дергается по поводу новых правил. Ну, немножко добавили кнута – мол, если будете долго иметь дефицит и не возвращать долг, мы не будем вам пролонгировать возврат бюджетных кредитов. Но тогда может быть так, что регион займет в коммерческом банке, вернет то, что от него требуют вернуть, а потом Минфин ему опять даст кредит.

Все эти детали с точки зрения отношения центра и регионов предельно второстепенны. Суть в том, что федералы пытаются сократить этот канал спонсирования регионов, потому что у федералов на это нет денег. Ну, и добавляется некий «кнут»: мол, мы вам уже помогли, у вас уже много бюджетных кредитов, так не наращивайте дальше ваши долги и дефициты, ведите себя прилично и сокращайте их. Но разве этого не было раньше? Уже три года об этом говорили, когда давали бюджетные кредиты. Даже кого-то немного наказывали. И что, от этого что-то взорвалось? Где-то что-то рухнуло? Нет.

Могут ли регионы обойтись без бюджетных кредитов? Ну, есть регионы, у которых практически нет долговой нагрузки. У богатых регионов в этом вопросе все в порядке, а есть и некоторые небогатые, у которых долговой нагрузки практически нет – как, например, Владимирская область, Алтайский край, которые пытаются держаться в рамках бездефицитного бюджета. Но есть и такие регионы (и их как минимум полтора десятка), у которых все в этом отношении очень сурово.

Заброшенный рабочий поселок / pixabay.com

Регионы разные, политика региональных властей тоже разная. Вот пройдет 2018 год – и посмотрим, удается ли, например, Мордовии и Хакасии сокращать дефицит и долг. Пока они только наращивают их, и никто никому секир-башка за это не сделал. Так что я очень философски отношусь к методическим указаниям Минфина. Окончательное решение примет не Минфин», – объяснила Наталья Зубаревич.

Говоря о том, как возникла нынешняя ситуация с долгами регионов, и о том, каким образом было бы возможно ее исправлять, эксперт отметила, что для решения этой задачи необходимо соблюдать Бюджетный кодекс, не позволяющий налагать дополнительные обязательства на регионы без предоставления им средств на их выполнение.

«Каждый губернатор находится между Сциллой и Харибдой: он должен выполнять указы президента – и развивать регион. Так вот, основная долговая нагрузка связана именно с выполнением так называемых «майских указов», по которым надо отчитываться. И отчитываться по ним надо хорошо, иначе у губернаторов возрастают риски. Причем возрастают они гораздо более сильно, чем в случае проблем с долгами и дефицитом. Невыполнение указов рассматривается как некомпетентность, политическая профнепригодность.

Соответственно, их выполняют. Но чтобы их выполнить, надо одновременно и нарастить социальные расходы, и не влезть в дефицит. И решений вопроса тут два. Первое: порубить все остальные расходы и сконцентрироваться на социалке (но это на деле не решение, потому что губернатор должен еще выполнять указы, связанные с дорожным строительством, с переселением из ветхого и аварийного жилья, то есть существуют и другие обязательные статьи расходов). И часть регионов в самом деле просто рубит все расходы на национальную экономику, какие только можно, и не инвестирует в развитие совсем – но указы выполняет.

Урок географии в старших классах / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Часть регионов ведет более сложную политику: они сокращают сеть. Сокращение сети приводит к сокращению числа учителей и врачей (понятна логика, да?) – и надо меньше денег на то, чтобы выполнять майские указы. Но этот вариант возможен тогда, когда вы либо ничего не боитесь, либо у вас хороший контакт с населением и вы не опасаетесь иных политических рисков. А в этой ситуации ведь заложены риски протеста. И как пройти между Сциллой и Харибдой, разные губернаторы решают по-разному.

Например, в том же Алтайском крае, где вроде бы нет дефицита бюджета и все аккуратненько, популярность губернатора у населения крайне низка. Но тут каждый находит (или не находит) свой вариант оптимума, того, как он пойдет по такому минному полю. Ну, а если у вас много денег, у вас нет проблем. Тюменская область может выполнить все указы, Сахалин, Москва – без труда, потому что у них на все хватит средств. Но таких регионов – с полдюжины. Остальные должны вертеться.

Так что главное решение этой проблемы состоит в следующем: федеральный центр, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, не имеет права навешивать на регионы дополнительные расходные обязательства без предоставления дополнительных финансовых источников их выполнения. Это правило было нарушено в случае с майскими указами, и с тех пор пошла вся эта катавасия. Суть дела в этой истории – в неверных управленческих решениях, которые были приняты тогда. Так что главный метод «лечения» тут – соблюдать Бюджетный Кодекс», – сказала Наталья Зубаревич.