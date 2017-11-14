Госдума разрабатывает поправки в законодательство, которые коснутся деятельности СМИ, признанных иностранными агентами. При этом предлагаемые изменения планируют сформулировать максимально общо, чтобы под действие закона попадали и зарегистрированные в России, и работающие без регистрации иностранные СМИ.

Об особенностях готовящихся поправок газете «Коммерсантъ» рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он заявил, что поправки внесут в законопроект, касающийся внесудебной блокировки сайтов зарубежных НКО, признанных в России нежелательными (то есть в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») и добавил, что они также могут затронуть закон «О СМИ».

Петр Толстой duma.gov.ru

Напомним, решение ввести для иностранных СМИ, работающих в России, статус иноагента было принято в связи с тем, что американский филиал российского телеканала RT был зарегистрирован в США в качестве иноагента. Факт регистрации был отмечен в сообщении на сайте Министерства юстиции США. RT стремился избежать регистрации, однако, по словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, оказался вынужденным выбирать «между уголовным делом и регистрацией».

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», – приводит слова Симоньян сайт телеканала RT.

Маргарита Симоньян kremlin.ru

Добавим: еще на стадии требований со стороны Минюста США к российскому телеканалу президент России Владимир Путин заявил, что действия американских властей в отношении российских СМИ являются атакой на свободу слова. А спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике выработать зеркальные меры в связи с ситуацией вокруг RT в США.

По словам Петра Толстого, поправки, подготовленные в рамках ответа США, могут отсылать к «закону об НКО» в части маркировки выпущенной СМИ информации. «Будет определено, что СМИ может быть признано иностранным агентом, если осуществляет свою деятельность в интересах иностранного государства и на средства, поступающие из-за рубежа», – приводит «Коммерсантъ» пояснение вице-спикера.

Предполагается, что поправка к закону «О СМИ» «будет сформулирована максимально широко: таким образом, чтобы под действие нормы попадали как зарегистрированные в качестве СМИ иностранные СМИ, так и те, что работают без регистрации», уточнил Толстой. При этом она должна распространяться на все зарубежные СМИ, а не только американские, но применяться будет только как ответная мера в случае притеснения российских СМИ за рубежом.

По сведениям источника информационного агентства «Интерфакс» в нижней палате парламента, итоговый текст поправок будет подписан лидерами думских фракций уже 14 ноября. Не исключается, что в среду, 15 ноября, пройдет второе и даже третье чтение законопроекта.

Напомним, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев ранее заявил журналистам, что под разрабатываемый закон об СМИ-иноагентах могут подпасть радио «Свобода», CNN и «Голос Америки». Исаев упомянул также немецкую Deutsche Welle, однако пока речь идет только об американских СМИ.

Поговорить с «Полит.ру» о происходящем согласился политологПавел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, предпринимаемые Госдумой шаги приведут к фактическому прекращению работы тех западных СМИ, которые попадут в список иноагентов. Что же касается возникновения «железного занавеса», то эта угроза, по оценке Салина, возникла уже несколько лет назад.

«Что касается угрозы возникновения «железного занавеса», то она обозначилась на горизонте еще в 2014 году, когда был введен первый пакет секторальных санкций против России, а российские власти не пошли на попятный. Тогда стало очевидно, что принципиальные позиции сторон разнятся; и тот момент и стал началом появления подобия «железного занавеса». Все остальное стало лишь логическим следствием этого.

Окончательная точка в этом процессе может быть поставлена, если стороны не найдут возможности для диалога в ближайшие полгода – в контексте российской президентской кампании и томе подобного. То есть пресловутая окончательная точка в этом может быть поставлена уже в следующем году.

Но «железный занавес» не будет «занавесом» по советскому образцу, поскольку развитие коммуникаций не позволяет такой железный занавес установить. Планы обеспечения стопроцентной суверенности российского сегмента интернета пока технически невыполнимы.

Это что касается занавеса. А что касается «зеркальных мер», которые Россия планирует принять, что касается внесения иностранных СМИ в списки иноагентов… Ну, для российского общества, мне кажется, никаких последствий не будет по одной простой причине: та же Russia Today, то есть RT, и Sputnik на американское общество имеют гораздо большее влияние, чем те американские СМИ, про которые говорили (а это «Голос Америки», CNN и радио «Свобода»), на российское общество. Влияние этих американских СМИ на российское общество фактически незаметно.

Празднование 10-летия начала вещания телекомпании RTTV – Russia Today. 2015 kremlin.ru

Так что для российского общества все это пройдет практически незамеченным, а для американских СМИ – нет. Они и так находятся в сложной ситуации, а после этого будут фактически вынуждены свернуть свою работу – потому что и эксперты прекратят с ними общаться, и финансово-хозяйственную деятельность вести станет сложно (формально ее ограничивать не будут, но контрагенты начнут перестраховываться, и вести эту деятельности в итоге будет почти невозможно). Думаю, деятельность иностранных СМИ, которые попадут в список иноагентов, будет практически парализована», – сказал Павел Салин.

Говоря о дальнейшей перспективе развития событий вокруг СМИ, политолог отметил, что качественных изменений в этом вопросе не ожидается. Иное дело – ситуация с отношениями между Россией и США в целом, считает он.

«Ну, да, в дальнейшем СМИ, которые называли, фактически перестанут функционировать в России. Но так как их доля среди российского сегмента аудитории близка к нулевой, ничего из этого не последует. Эта ситуация вокруг американских СМИ никаких принципиальных последствий иметь не будет. Но вопрос в том, что будет дальше, каким может быть развитие ситуации в целом.

То есть вот эта конкретная ситуация, связанная со СМИ, никакого серьезного влияния ни на что иметь не будет. А динамика ситуации в области отношений в целом будет зависеть от очень многих факторов: от реакции российских властей на возможное снятие российской сборной с Олимпиады и так далее. Вот это – более серьезные моменты, а шумиха вокруг СМИ на этом фоне выглядит во многом из пальца высосанной.

Словом, эти «зеркальные меры», о которых сейчас рассуждают, не будут «зеркальными» из-за разницы влияния названных российских СМИ на американскую аудиторию и названных в качестве кандидатов на попадание в список иноагентов американских СМИ – на аудиторию российскую. Российский ответ будет именно не зеркальным, не симметричным», – объяснил Павел Салин.