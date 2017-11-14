Топ новостей 14 ноября
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Госдуму внесена поправка о СМИ-иноагентах, источники назвали новую дату обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, Минфин объяснил, как взимать налоги с криптовалюты, у которой в российском законодательстве пока нет даже определения.
В Думу внесли поправку о СМИ-иноагентах
Представители всех четырех фракций Госдумы внесли на рассмотрение поправку, которая позволяет признать зарубежные средства массовой информации иностранными агентами. Об этом сообщил вице-спикер Петр Толстой. По его словам, решать, какое СМИ получит статус иностранного агента, будет Минюст России, как и в случае с иноагентами среди некоммерческих организаций. К иностранным агентам депутаты предлагают отнести «СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием».
СМИ назвали новую дату обращения Путина к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию после назначения Совфедом выборов главы государства. Сенатор Алексей Александров ранее сообщал, что решение Совфеда о назначении выборов будет принято на заседании 15 декабря.
https://t.co/hoFYcAssnf#путин #выборы #власть pic.twitter.com/LjiuwYM3sI— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 14 ноября 2017 г.
Решено. pic.twitter.com/NGzT6Rm7s3— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 14 ноября 2017 г.
ЦБ пообещал определить понятие криптовалюты и ICO в первом полугодии 2018 года
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах научно-практической конференции «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации» рассказал о планах регулятора завершить юридическое определение криптовалют и связанных с ними инструментов. При этом СМИ уже опубликовали письмо Министерства финансов России с разъяснением позиции по налогообложению операций с биткойнами. В нем сообщается, что с них следует уплачивать НДФЛ по общим правилам.
Центробанк РФ снова предложил ввести налог для майнеров криптовалют.https://t.co/1bBm4eS4mM pic.twitter.com/5X0jKBeVJp— Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2017 г.
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/I80pqVZy92— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 13 ноября 2017 г.
Снимки Минобороны РФ о поддержке ИГ армией США оказались взяты из игры
Минобороны России удалило твит из своего официального аккаунта, в котором демонстрировались снимки, якобы снятые с беспилотника и призванныедоказать сотрудничество США с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ). Вскоре пользователи сети обнаружили, что размещенные Минобороны снимки совпадают с кадрами из компьютерной игры, размещенными в интернете.
Пока в интернете все высмеивали фэйк со скриншотами из игры, телевизор успел накормить им всю страну pic.twitter.com/s24Qu0bVLu— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 ноября 2017 г.
Шокирующие кадры использования американского суперсолдата в разрушении кварталов Алеппо pic.twitter.com/C790nSGhz7— MAXIM (@ru_maximonline) 14 ноября 2017 г.
Шокирующее фото!— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 ноября 2017 г.
Доказательство использования секретного оружия США против сирийских повстанцев pic.twitter.com/rzbWy4wuHE
Неоспоримое доказательство пыток заключённых в американских концлагерях: pic.twitter.com/Wl5oy9fSRB— antisfen (@antisfen74) 14 ноября 2017 г.
Минобороны РФ опубликовало фото последнего ИГИЛовца в Сирии, пойманого служебной собакой! pic.twitter.com/feQCQzYkzr— Юрий Gaгарин (@GaGaRinLIFE) 14 ноября 2017 г.
Неопровержимое доказательство существования Лох-несского чудовища pic.twitter.com/KMnKhdYs1C— WoT Console (@WoT_Console) 14 ноября 2017 г.
неопровержимое свидетельство расстрела американскими полицейскими мирной демонстрации цветных в далласе pic.twitter.com/k6CyypdchM— Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 14 ноября 2017 г.
Собянин заявил об окончании благоустройства исторического центра Москвы
Основные работы по реконструкции центра Москвы завершены, заявил мэр столицы Сергей Собянин: «Москвичи отмучились после летних работ, после масштабной реконструкции улиц. Основные работы в центре завершены, реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, Старая и Новая площади, Славянская площадь».
Медведев предрек России десятилетия американских санкций
Закон США о санкциях против компаний, сотрудничающих с российским энергетическим сектором, означает заморозку текущих отношений США и России на десятилетия. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Ксения Собчак не будет открывать штабы на Северном Кавказе
Руководитель сети региональных штабов телеведущей Ксении Собчак Тимур Валеев на сайте «Против всех!» сообщил, что принято решение не открывать региональные штабы на Северном Кавказе из-за отсутствия желающих стать координаторами. Речь идет о Чечне, Ингушетии, Дагестане, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
Минюст США внес RT в реестр иноагентов
Министерство юстиции США подтвердило, что американский филиал российского телеканала RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дан Боэнте заявил, что американцы имеют право знать, «кто действует в США с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны».
Симоньян заявила, что деньги на канал RT ей присылает родня из Адлера— недруги за бугром (@Lndcalling) 14 ноября 2017 г.
Раша Тудэй при регистрации в США как иностранный агент указала в анкете Минюста, что не знает, кто дает им деньги в Россииhttps://t.co/4Ykw45x9Cu pic.twitter.com/ihb2eNMWUD— Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2017 г.
Компания Mattel выпустила куклу Барби в хиджабе
Mattel Inc. на официальной странице в Twitter объявила о начале производства куклы Барби в хиджабе и белом фехтовальном костюме. Ее прообразом стала американская фехтовальщица-саблистка и чемпионка мира Ибтихадж Мухаммад, первой вышедшая на Олимпиаду в хиджабе.
Мусульмане России предложили ввести уроки религии в 4-11 классах
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов заявил, что ДУМ предлагает проводить уроки по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» не только в начальной, но и средней и старшей школе. По словам Мухетдинова, данный предмет следует преподавать ученикам не только 1-4, но и 5 класса, а затем продлить до 11 класса.