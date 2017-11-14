Топ новостей 14 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Госдуму внесена поправка о СМИ-иноагентах, источники назвали новую дату обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, Минфин объяснил, как взимать налоги с криптовалюты, у которой в российском законодательстве пока нет даже определения.

Заседание депутатов Госдумы / фото: Анна Исакова/Фотослужба ГД

Представители всех четырех фракций Госдумы внесли на рассмотрение поправку, которая позволяет признать зарубежные средства массовой информации иностранными агентами. Об этом сообщил вице-спикер Петр Толстой. По его словам, решать, какое СМИ получит статус иностранного агента, будет Минюст России, как и в случае с иноагентами среди некоммерческих организаций. К иностранным агентам депутаты предлагают отнести «СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием».

Послание Федеральному собранию / kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию после назначения Совфедом выборов главы государства. Сенатор Алексей Александров ранее сообщал, что решение Совфеда о назначении выборов будет принято на заседании 15 декабря.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах научно-практической конференции «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации» рассказал о планах регулятора завершить юридическое определение криптовалют и связанных с ними инструментов. При этом СМИ уже опубликовали письмо Министерства финансов России с разъяснением позиции по налогообложению операций с биткойнами. В нем сообщается, что с них следует уплачивать НДФЛ по общим правилам.

Минобороны России удалило твит из своего официального аккаунта, в котором демонстрировались снимки, якобы снятые с беспилотника и призванныедоказать сотрудничество США с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ). Вскоре пользователи сети обнаружили, что размещенные Минобороны снимки совпадают с кадрами из компьютерной игры, размещенными в интернете.

Пока в интернете все высмеивали фэйк со скриншотами из игры, телевизор успел накормить им всю страну pic.twitter.com/s24Qu0bVLu — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 ноября 2017 г.

Шокирующие кадры использования американского суперсолдата в разрушении кварталов Алеппо pic.twitter.com/C790nSGhz7 — MAXIM (@ru_maximonline) 14 ноября 2017 г.

Шокирующее фото!

Доказательство использования секретного оружия США против сирийских повстанцев pic.twitter.com/rzbWy4wuHE — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 ноября 2017 г.

Неоспоримое доказательство пыток заключённых в американских концлагерях: pic.twitter.com/Wl5oy9fSRB — antisfen (@antisfen74) 14 ноября 2017 г.

Минобороны РФ опубликовало фото последнего ИГИЛовца в Сирии, пойманого служебной собакой! pic.twitter.com/feQCQzYkzr — Юрий Gaгарин (@GaGaRinLIFE) 14 ноября 2017 г.

Неопровержимое доказательство существования Лох-несского чудовища pic.twitter.com/KMnKhdYs1C — WoT Console (@WoT_Console) 14 ноября 2017 г.

неопровержимое свидетельство расстрела американскими полицейскими мирной демонстрации цветных в далласе pic.twitter.com/k6CyypdchM — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 14 ноября 2017 г.

Виды Москвы, парк Зарядье / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Основные работы по реконструкции центра Москвы завершены, заявил мэр столицы Сергей Собянин: «Москвичи отмучились после летних работ, после масштабной реконструкции улиц. Основные работы в центре завершены, реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, Старая и Новая площади, Славянская площадь».

Д.Медведев и Б.Обама завтракают гамбургерами / wikipedia.orgю

Закон США о санкциях против компаний, сотрудничающих с российским энергетическим сектором, означает заморозку текущих отношений США и России на десятилетия. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Тимур Валеев / openrussia.org

Руководитель сети региональных штабов телеведущей Ксении Собчак Тимур Валеев на сайте «Против всех!» сообщил, что принято решение не открывать региональные штабы на Северном Кавказе из-за отсутствия желающих стать координаторами. Речь идет о Чечне, Ингушетии, Дагестане, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Министерство юстиции США подтвердило, что американский филиал российского телеканала RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дан Боэнте заявил, что американцы имеют право знать, «кто действует в США с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны».

Симоньян заявила, что деньги на канал RT ей присылает родня из Адлера — недруги за бугром (@Lndcalling) 14 ноября 2017 г.

Раша Тудэй при регистрации в США как иностранный агент указала в анкете Минюста, что не знает, кто дает им деньги в Россииhttps://t.co/4Ykw45x9Cu pic.twitter.com/ihb2eNMWUD — Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2017 г.

Выпуск новой модели куклы Барби / Twitter: Ibtihaj Muhammad

Mattel Inc. на официальной странице в Twitter объявила о начале производства куклы Барби в хиджабе и белом фехтовальном костюме. Ее прообразом стала американская фехтовальщица-саблистка и чемпионка мира Ибтихадж Мухаммад, первой вышедшая на Олимпиаду в хиджабе.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов заявил, что ДУМ предлагает проводить уроки по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» не только в начальной, но и средней и старшей школе. По словам Мухетдинова, данный предмет следует преподавать ученикам не только 1-4, но и 5 класса, а затем продлить до 11 класса.