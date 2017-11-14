В понедельник в прессе появились выдержки из переписки Дональда Трампа-младшего, сына президента США, с разоблачительной платформой Wikileaks. Первоначально публиковались фрагменты, полученные в результате утечки. Но вскоре сам Трамп-младший опубликовал в своем «Твиттере» скриншоты полных цепочек сообщений, к которым относились эти фрагменты. Это событие сочли нужным обсудить крупные медиа. Обсуждение преимущественно состоит в пересказе сообщений с редкими вкраплениями метакомментариев.

Сюжет был запущен отчетливо антитрамповским изданием The Atlantic. Материал называется «Секретная переписка между Дональдом Трампом-младшим и WikiLeaks». Подзаголовок представляет тему так, что платформа WikiLeaks была заинтересована в сотрудничестве с Трампами, потому что в отличие от Клинтон они не проявляли публичной недоброжелательности по отношению к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу (которого Клинтон предложила ликвидировать). Американские спецслужбы, отмечает автор, также подозревают WikiLeaks в сотрудничестве с российским правительством в распространении информации, которую, как предполагается, добыли российские хакеры.

Политконсультант Трампа Роджер Стоун: "В среду с @HillaryClinton будет покончено. #Wikileaks." Скриншот записи в Twitter

Пока непонятно, отмечает The Atlantic, какие выводы следствие сделает из этой переписки. Тем более что опубликованные сообщения — это только малая доля того, что Трамп-младший предоставил следствию. Но то, что уже доступно, - это лишнее подтверждение тезису, что Трамп-младший стремился собирать информацию, очерняющую Клинтон. Тезис первоначально вырос из истории о том, как он встретился с российским юристом Натальей Весельницкой. Сама WikiLeaks, между тем, подчеркивается в материале, сыграла ключевую роль в президентской кампании. В июле 2016 г. там началась публикация переписки с сервера демократов. Оттуда, в частности, выяснилось, что номинация Клинтон (а не ее конкурента Берни Сандерса) была в значительной степени искусственно подстроенной.

Акция #Occupy DNC. Филадельфия, сентябрь 2016 Paulann Egelhoff

Washington Post пишет, что публикация сообщений проливает новый свет на роль Трампа-младшего в предвыборной гонке 2016 г. Эти сообщения стали предметом рассмотрения следствия так же, как и эпизод, когда он согласился встретиться с Весельницкой, которая, как ему сказали, хотела обнародовать неприглядную информацию о кандидате от демократов Хиллари Клинтон. Его адвокат говорит, что переписка с WikiLeaks совершенно безобидная. Обе кампании внимательно следили за разоблачительным сайтом в надежде почерпнуть там что-нибудь ценное. Тем же занимались и крупные СМИ. Естественно, что Трамп-младший не оставался в стороне.

Дональд Трамп-младший ведет предвыборную агитацию в штате Айова. 2016 Max Goldberg

Эта переписка, первоначально опубликованная The Atlantic, пишет Wall Street Journal, - первое свидетельство о прямом контакте между кампанией Дональда Трампа-старшего и шведской платформой WikiLeaks. Следствию, возглавляемому Робертом Мюллером, эта история нужна в качестве очередного косвенного намека на возможность сговора между Трампом и Россией. Адвокат Трампа-младшего, в свою очередь, выразил уверенность, что ни в одном из направленных следствию документов нет ничего компрометирующего. Гораздо более интересным ему представляется вопрос о том, кто и зачем в конгрессе передал прессе избранные места из конфиденциальных материалов.