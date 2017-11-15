Катастрофа на посадке

В Хабаровском крае разбился двухмоторный пассажирский самолет L-410 авиакомпании ФГУП КГУП «Хабаровскик авиалинии» с бортовым номером RA-67047. Он следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан с семью людьми на борту. Катастрофа произошла при заходе на посадку в 2 км от аэропорта п. Нелькан Аяно-Майского района.

L-410 — это многоцелевой самолет для местных воздушных линий, специально предназначенный для взлета и посадки на аэродромах с короткими ВПП, неподготовленных грунтовых, травяных и снежных площадках. Он способен перевозить до 19 пассажиров или 1,8 тыс. кг груза на расстояние до 1,5 тыс. километров.

Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний" Архивное фото

Из-под обломков воздушного судна извлечены тела шестерых человек — двух членов экипажа и четверых пассажиров. Выжила трехлетняя девочка (судя по списку пассажиров, опубликованному ИА «Хабаровский край сегодня», это Жасмина Л. 2014 года рождения) — но она в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

«Девочку отправляла мама из Хабаровска к бабушке в Нелькан, ее сопровождал кто-то из пассажиров», — пояснила РБК секретарь главного врача Аяно-Майской центральной районной больницы Зоя Пулун. По ее словам, бабушка девочки находится с ней в больнице, а мама не может прилететь, поскольку рейсовые самолеты из Хабаровска в Нелькан отправляются только раз в неделю, по средам.

Ребенка навестила глава Нелькана Наталья Петухова. «Я почти сразу прибежала в больницу, куда доставили ребенка. Она в сознании, но, видно, что очень напугана, не понимает, что происходит, жмется к бабушке. Врачи говорят, что прогнозы положительные, завтра ее увезут в Хабаровск», — рассказала чиновница. Она также сообщила, что администрация села и района провели экстренное совещание, по итогам которого решено оказать семьям погибших материальную помощь. «В каком размере, пока решаем», — добавила Петухова.

Поселок Нелькан khabkrai.ru

Определяется и размер компенсации на региональном уровне. Начальник главного управления информационной политики и общественных связей губернатора и правительства Хабаровского края Светлана Литвинова сообщила, что «ориентировочно это будет 1 млн рублей семьям погибших и 450 тыс. рублей пострадавшим».

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился открыть горячую линию для родственников погибших и пострадавших, она доступна по телефону 8 (42 12) 39-61-22.

На место трагедии выехали специалисты Ространснадзора и Росавиации, а также следователи МАК, которым предстоит изучить обстоятельства случившегося и сделать вывод о причине катастрофы.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного РФ возбудило по факту крушения самолета уголовное дело — по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Отрабатываются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности», — сообщается на сайте следственного ведомства.

Специалист администрации поселка Вера Шулятьева рассказала, что самолет сначала совершил круг над Нельканом, а затем — прямо перед падением — сильно накренился, после чего рухнул в лес. «Местность на месте крушения труднопроходимая, лесистая, люди добираются туда на снегоходах "Буран"», — пояснила представитель нельканской администрации.

До взлетной полосы самолет не долетел около двух километров. Он рухнул в лесу, сообщила.

Спецкомиссия управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу планирует провести проверку «Хабаровских авиалиний». Уже изъяты образцы топлива, которым заправляли разбившийся самолет, а также техническая и полетная документация авиаперевозчика.