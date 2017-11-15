Brexit: хаотичная полемика
Британия и ЕС приступили к очередному раунду переговоров по отделению страны. Комментаторы в СМИ в связи с этим пишут о продолжающейся неопределенности.
С момента предыдущих переговоров, пишет Politico, прошел месяц, но никаких прорывов за это время не было. Зато британское правительство из фазы повышенной хрупкости перешло в фазу кризиса. В Лондоне начались отставки министров, и это только усугубило мрачность прогнозов, гласящих, что никакого переходного периода после отсоединения Британии не будет. Переговоры по-прежнему упираются в вопрос о финансовых обязательствах Британии, который был поднят в самом начале и до сих пор не получил ответа.
По итогам саммита в октябре ЕС пришел к тому, что по теме обязательств «значительного прогресса» пока не было. Тем самым он намекнул, что Британии в следующей фазе переговоров следует наконец объяснить свои финансовые планы, а в ответ на это она получит гарантию переходного периода после отделения. Но к настоящему моменту возросла вероятность, что и в декабре гарантий не будет. Некоторые участники переговоров, впрочем, еще надеются, что в декабре наконец появится «значительный прогресс». Они мотивируют свой оптимизм тем, что ЕС демонстрирует непоколебимое намерение добиться финансовой договоренности, и чем дольше длится неопределенность, тем больше становится предъявляемый Британии счет.
Bloomberg незадолго до возобновления переговоров написал, что, по мнению некоторых немецких экспертов, отделение Британии от ЕС вообще следует остановить, потому что у него могут быть далекоидущие нехорошие последствия. Ущерб будет нанесен как Британии, так и ЕС. Переговоры об условиях отделения и дальнейших отношениях затягиваются. Это может привести к тому, что они не уложатся в два года, предусмотренные европравилами на случай отделения какого-нибудь участника. Это хорошее основание к тому, чтобы по крайней мере продлить сроки переговоров.
Но в идеале следовало бы сделать так, чтобы Британия вообще не отделилась. Председатель ЕС Дональд Туск в октябре уже начал намекать на то, что Британия могла бы и остаться в блоке, то есть исход переговоров в этом смысле всецело в руках британского руководства. Германия и Франция подтвердили, что если Британия передумает отделяться, то все будут только рады. Для этого можно было бы провести еще один референдум в Британии. Хотя было бы достаточно и того, чтобы к власти пришла партия, которая настаивает на сохранении членства.
Financial Times пишет о природе неопределенности в самой Британии. Два референдума — об отделении Шотландии от Британии (в 2014 г.) и об отделении Британии от ЕС (в 2016 г.) - породили кризис британской идентичности. Первый поставил под сомнение целостность королевства. Второй породил вопросы об отношениях между его частями после выхода из ЕС. Эти события также породили беспорядочную, агрессивную и часто непоследовательную политическую дискуссию.
В фокусе предстоящего отсоединения актуализировалось все наболевшее: противостояние между элитами и простыми людьми, неравенство, беспокойство об экономической продуктивности. Такое разнообразие тематики ведет к разрозненности повесток и обсуждений, в результате чего образуется общий хаос. В него вливается также и зарубежная дискуссия, тоже на тему отсоединения Британии от ЕС, и эта внешняя дискуссия иногда сказывается на внутренней, причем не лучшим образом.