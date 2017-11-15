Британия и ЕС приступили к очередному раунду переговоров по отделению страны. Комментаторы в СМИ в связи с этим пишут о продолжающейся неопределенности.

С момента предыдущих переговоров, пишет Politico, прошел месяц, но никаких прорывов за это время не было. Зато британское правительство из фазы повышенной хрупкости перешло в фазу кризиса. В Лондоне начались отставки министров, и это только усугубило мрачность прогнозов, гласящих, что никакого переходного периода после отсоединения Британии не будет. Переговоры по-прежнему упираются в вопрос о финансовых обязательствах Британии, который был поднят в самом начале и до сих пор не получил ответа.

По итогам саммита в октябре ЕС пришел к тому, что по теме обязательств «значительного прогресса» пока не было. Тем самым он намекнул, что Британии в следующей фазе переговоров следует наконец объяснить свои финансовые планы, а в ответ на это она получит гарантию переходного периода после отделения. Но к настоящему моменту возросла вероятность, что и в декабре гарантий не будет. Некоторые участники переговоров, впрочем, еще надеются, что в декабре наконец появится «значительный прогресс». Они мотивируют свой оптимизм тем, что ЕС демонстрирует непоколебимое намерение добиться финансовой договоренности, и чем дольше длится неопределенность, тем больше становится предъявляемый Британии счет.

Плакат агитирующий за выход из Евросоюза / flickr.com

Bloomberg незадолго до возобновления переговоров написал, что, по мнению некоторых немецких экспертов, отделение Британии от ЕС вообще следует остановить, потому что у него могут быть далекоидущие нехорошие последствия. Ущерб будет нанесен как Британии, так и ЕС. Переговоры об условиях отделения и дальнейших отношениях затягиваются. Это может привести к тому, что они не уложатся в два года, предусмотренные европравилами на случай отделения какого-нибудь участника. Это хорошее основание к тому, чтобы по крайней мере продлить сроки переговоров.

Но в идеале следовало бы сделать так, чтобы Британия вообще не отделилась. Председатель ЕС Дональд Туск в октябре уже начал намекать на то, что Британия могла бы и остаться в блоке, то есть исход переговоров в этом смысле всецело в руках британского руководства. Германия и Франция подтвердили, что если Британия передумает отделяться, то все будут только рады. Для этого можно было бы провести еще один референдум в Британии. Хотя было бы достаточно и того, чтобы к власти пришла партия, которая настаивает на сохранении членства.

Financial Times пишет о природе неопределенности в самой Британии. Два референдума — об отделении Шотландии от Британии (в 2014 г.) и об отделении Британии от ЕС (в 2016 г.) - породили кризис британской идентичности. Первый поставил под сомнение целостность королевства. Второй породил вопросы об отношениях между его частями после выхода из ЕС. Эти события также породили беспорядочную, агрессивную и часто непоследовательную политическую дискуссию.

Демонстранты протестующие против Brexit / flickr.com

В фокусе предстоящего отсоединения актуализировалось все наболевшее: противостояние между элитами и простыми людьми, неравенство, беспокойство об экономической продуктивности. Такое разнообразие тематики ведет к разрозненности повесток и обсуждений, в результате чего образуется общий хаос. В него вливается также и зарубежная дискуссия, тоже на тему отсоединения Британии от ЕС, и эта внешняя дискуссия иногда сказывается на внутренней, причем не лучшим образом.