Заголовки утра. 15 ноября

«Коммерсантъ» « 19 триллионов принимают на вооружение » сообщает о том, что Владимир Путин обсудит с военными закупки оружия на десять лет вперед.

Раскола нет и групп влияния нет » И. о. секретаря генсовета «Единой России», вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак дал первое интервью в новой должности корреспонденту Ъ Ирине Нагорных.

Газета «Ведомости» в материале «В России возрождается налог на модернизацию» сообщает, что несмотря на обещание президента не допустить роста налоговой нагрузки, бизнесу придется снова платить за движимое имущество. «Алексей Кудрин подключился к неформальному предвыборному штабу Путина». Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок стал активнее сотрудничать с администрацией президента. Об этом сообщили два собеседника «Ведомостей»: один – близкий к Комитету гражданских инициатив (КГИ), другой – к ЦСР. РБК: «Короли подземелья: кто выиграл от реформы торговли в переходах Москвы». Реформа подземной торговли в Москве выходит на финишную прямую. Власти установили новые правила и почти в три раза сократили торговые площади, ставки при этом выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля.