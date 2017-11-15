Заголовки утра. 15 ноября
Газета «Ведомости» в материале «В России возрождается налог на модернизацию» сообщает, что несмотря на обещание президента не допустить роста налоговой нагрузки, бизнесу придется снова платить за движимое имущество.
«Алексей Кудрин подключился к неформальному предвыборному штабу Путина». Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок стал активнее сотрудничать с администрацией президента. Об этом сообщили два собеседника «Ведомостей»: один – близкий к Комитету гражданских инициатив (КГИ), другой – к ЦСР.
РБК: «Короли подземелья: кто выиграл от реформы торговли в переходах Москвы». Реформа подземной торговли в Москве выходит на финишную прямую. Власти установили новые правила и почти в три раза сократили торговые площади, ставки при этом выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля.
Bloomberg: Германия жжет слишком много угля (Germany Is Burning Too Much Coal). Германию часто воспринимают как мирового лидера в борьбе с глобальным потеплением. К 2020 г. она собирается сократить объем выбросов углекислого газа на 40%.
The Wall Street Journal: Стратегия Мэй по Brexit'у подверглась подробному рассмотрению: британские депутаты начали дебаты (May’s Brexit Strategy Scrutinized as U.K. Lawmakers Begin Debate). Премьер-министр Британии Тереза Мэй в очередной раз проходит испытание на лидерство.
The Telegraph: Дональд Трамп завершил азиатскую поездку без неуместных поступков, но чего он достиг? (Donald Trump ends Asia trip gaffe-free, but what did he really achieve?). Во вторник президент США Дональд Трамп завершил свою 12-дневную поездку в Азию: он побывал в Японии, Южной Корее, Китае, Вьетнаме и на Филиппинах.
BBC: Рухани пообещал принять меры в связи с разрушениями по итогам землетрясения (Rouhani vows action over quake collapses). Президент Ирана Хасан Рухани посетил область, где произошло землетрясение, и выяснил, что частные постройки оказались прочнее государственного жилья.
Al Jazeera: Сирийские беженцы в Афинах устроили голодовку, добиваясь переселения (Syrian refugees in Athens hunger strike for relocation). Четырнадцать человек устроили голодовку в знак протеста против того, что процесс воссоединения семей происходит слишком медленно.