Заголовки утра. 15 ноября

Газета «Ведомости» в материале «В России возрождается налог на модернизацию» сообщает, что несмотря на обещание президента не допустить роста налоговой нагрузки, бизнесу придется снова платить за движимое имущество.

«Алексей Кудрин подключился к неформальному предвыборному штабу Путина». Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок стал активнее сотрудничать с администрацией президента. Об этом сообщили два собеседника «Ведомостей»: один – близкий к Комитету гражданских инициатив (КГИ), другой – к ЦСР.

РБК: «Короли подземелья: кто выиграл от реформы торговли в переходах Москвы». Реформа подземной торговли в Москве выходит на финишную прямую. Власти установили новые правила и почти в три раза сократили торговые площади, ставки при этом выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля.