Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок и бывший министр финансов России, активизировал контакты с администрацией президента, утверждает газета «Ведомости». По информации ее источников, Кудрин участвует в работе неформального предвыборного штаба Путина, причем бывшего министра приглашают на обсуждение не только экономических, но и политических вопросов.

Источник издания рассказал, что отношения у Кудрина и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко вообще заметно лучше, чем были с его предшественником, Вячеславом Володиным. По словам источника, начиная с сентября Кудрин стал часто посещать совещания у Кириенко и у руководителя администрации президента Антона Вайно.

«Он приглашается не только на обсуждение стратегии [экономического развития России], но и на обсуждение политических вопросов. Фактически предвыборный штаб Владимира Путина уже работает, и Кудрин активно участвует в его работе, опираясь на разработки ЦСР», – приводит газета слова источника.

Антон Вайно и Сергей Кириенко kremlin.ru

Опрошенные изданием эксперты полагают, что самым значимым вопросом сейчас для Кудрина может являться продвижение его программы, разработкой которой он занимался несколько лет. Руководитель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский не исключил, что Кудрину может быть интересно возвращение во власть, а именно – приход на пост главы правительства.

«Понятно, что пост премьера для него – важный ориентир. И потому, что это рычаг реализации его программы, и потому, что с точки зрения личной карьеры это ответ на известную ситуацию с отставкой при президенте [Дмитрии] Медведеве», – объяснил Бадовский.

Алексей Кудрин и Дмитрий Медведев во время совещания. 2011 kremlin.ru

В то же время представитель Кудрина Павел Кузнецов сообщил «Ведомостям», что речь не идет о попытке Кудрина «продвинуть» предложенную им стратегию экономического развития страны. По словам Кузнецова, предложения по экономической стратегии представлены президенту, и только он может решить, продвигать ли эту программу.

Кузнецов подтвердил, что Кудрин работает с администрацией президента над доработкой стратегии, однако заверил журналистов, что экс-министр не входит в неформальный штаб президента.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». По его мнению, вполне ясно, что Кудрин из политики фактически не уходил, а лишь выпал из исполнительной власти. На своем нынешнем месте, полагает политолог, Кудрин может быть полезен президенту Путину; в то же время при определенных условиях он мог бы вернуться и во власть.

«Совершенно очевидно, что Кудрин в политике и оставался. Другой вопрос – что он выпал из исполнительной власти. Но для политика, в конце концов, главный капитал – не его должность, а его рейтинг, отношение к нему целевой аудитории.

Аудитория у Кудрина, безусловно, есть. Возглавляемый им Комитет гражданских инициатив работает давно и достаточно эффективно, окормляя, направляя и собирая часть российского гражданского общества. И, в принципе, ясно, что Кудрин для определенной аудитории является значимой фигурой.

Алексей Кудрин - модератор "Форума стратегов". 2017 КГИ

То есть если говорить об учете общественного мнения организаторами выборов, то в условиях, когда понятно, что в ходе кампании предполагается таргетирование аудитории, понятно и то, что им надо будет работать в том числе с аудиторией Кудрина.

Это может дать вовлечение некоторых групп населения в выборную кампанию – видимо, на стороне президента Путина, хотя я ранее не исключал возможности выдвижения и самого Кудрина (для аккумулирования голосов и последующего встраивания его в систему уже как человека, имеющего поддержку части общества). Но, в сущности, он может быть и доверенным лицом президента, почему нет?

То есть в принципе можно сказать, что в этом сюжете есть два ключевых понятия: это таргетирование аудитории и легитимизация результата. В этом смысле Кудрин для избирательной кампании президента нужен: наш президент претендует на народность, а если вспомним, то Путин говорил о себе и как о настоящем либерале. И, думаю, для него важно, чтобы его поддерживали в том числе и прогрессивные силы, а не только сторонники архаики.

Так что в такой ситуации я не вижу никаких проблем: Кудрин был «в обойме», он из нее не выпадал, он был человеком президента – и, думаю, им остался. А что касается возвращения непосредственно во власть... Ну, если кому-то не нравится рост в 2%, который нам обещали по итогам года, если этот показатель не устраивает и если эти люди готовы принимать непопулярные меры, если есть желание поменять экономический курс с инерционного на какой-то инновационный, Кудрин может и пригодиться и во власти.

"Прямая линия с Владимиром Путиным". 2013 kremlin.ru

То есть в принципе он находится на «скамейке запасных» и в любой момент может быть востребован просто потому, что у него есть кредит доверия и в России, и на Западе. Но произойдет это не раньше, чем условия для этого созреют. Пока же, как мне кажется, они еще не созрели», – считает Константин Калачев.

Говоря о программе экономического развития России до 2024 года, которую разработал ЦСР и предлагает Кудрин, Калачев высказал мнение, что президент может использовать не всю программу целиком, но некоторые ее элементы.

«На самом деле президент не раз давал понять, что для программы развития страны надо будет взять лучшее у всех, кто предлагает варианты. Так что программа эта вряд ли будет носить целостный характер – скорее всего, она будет компилятивной, будет содержать по чуть-чуть от каждой из предложенных программ. И да, какие-то элементы программы Кудрина могут быть использованы в ней – в том числе для того, чтобы показать, что президент слышит всех, понимает всех, но решения принимает сам.

А вот что будет какой-то резкий экономический поворот, я сомневаюсь. Он может произойти только вынужденно, когда уже другого варианта не будет.Пока же еще есть надежда на то, что все утрясется само собой», – сказал Константин Калачев.