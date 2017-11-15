Утром 15 ноября в Зимбабве военные взяли под стражу министра финансов Игнасиуса Чомбо. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщило агентство Reuters.

Дороги к зданию правительства, парламенту, судам в Хараре заблокировала военная техника, пишет агентство со ссылкой на слова очевидца. Поступили также сообщения о трех взрывах. Руководителем переворота стал Константин Чивенги, пишет «Коммерсант».

В своем обращении на ТВ военные заявили, что их действия не направлены на военный переворот, а глава страны президент Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности.

Один из генералов заверил, что их действия направлены против «преступников», находящихся в окружении Мугабе, которые виновны в «социальных и экономических страданиях страны», со ссылкой на Associated Press сообщает РБК .

Игнасиус Чомбо / YouTube.com

«Как только мы выполним нашу миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло», - сказали военные.

Позже стало известно, что президент находится у себя дома, но не может его покидать, сообщил президент ЮАР Джейкоб Зума, на которого ссылаются «Ведомости».

По информации южноафриканской газеты Citizen, Мугабе пообещал подать в отставку, если его жене дадут возможность уехать из страны. Британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники сообщил, что супруга президента Мугабе Грейс, предположительно, выехала в Намибию.

События в столице Зимбабве говорят об обострении политического кризиса. Занимающий пост президента страны уже 30 лет Роберт Мугабе в начале ноября отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота.

Он был назначен на пост вице-премьера в 2014 году, а до этого занимал должность министра госбезопасности в составе первого правительства независимого Зимбабве. После увольнения Мнангагва бежал из страны.

Помимо Мнангагвы около сотни чиновников, которые подозревались в его поддержке, также подверглись преследованиям.

Командующий ВС Зимбабве- Константино Чивенга

Командующий ВС страны Константино Чивенга заявил о том, что готов вмешаться, чтобы остановить гонения. В ответ на это правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» обвинила Чивенгу в подстрекательстве к мятежу, после чего военные начали активные действия, информирует ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В 15:09 стало известно, что Мнангагва вернулся в Харару, чтобы возглавить правительство, пишут РИА Новости, ссылаясь на African News Agency. .