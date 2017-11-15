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15 ноября 2017, 10:00
археология Древний Египет

Мумия из Фаюма. Фоторепортаж

Мумия из Дейр эль-Банат
Мумия из Дейр эль-Банат
Из архивов экспедиции ЦЕИ РАН

Экспедиция Центра египтологических исследований РАН при раскопках археологического памятника Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе обнаружила деревянный саркофаг с мумией греки-римского периода, сообщает сайт ЦЕИ РАН. Находка прекрасно сохранилась. Мумия завернута в льняные полотна, а голова ее закрыта позолоченной картонажной маской. Парик маски в голубых тонах сочетается с лицом, выполненном в технике листового золочения. Картонажные пластины с изображением ожерелья, а также богини с распростертыми крыльями и сыновей Хора закреплены на мумии бинтами.

Директор экспедиции и научный руководитель Центра египтологических исследований РАН Галина Александровна Белова рассказывает Полит.ру: «ЦЕИ РАН много лет работает в Дейр эль-Банате, который является важным памятником с точки зрения реконструкции смены религиозных представлений, поскольку на памятнике мы находим захоронения, датирующиеся, начиная с греко-римского периода вплоть до средневекового. Несмотря на то, что памятник подвергался разграблению как в древние времена, так и в современности, как показывает наш опыт, есть шанс найти неграбленые погребения. В этом году нам повезло – мы нашли нетронутый саркофаг с мумией с золоченной маской. Эта находка безусловно расширяет наше представление о погребальных ритуалах греко-римского периода и помогает нам восстановить представление древних людей о загробной жизни».

Фотографии предоставлены ЦЕИ РАН.

Галина Белова на раскопе.

 

 

 

 

О работе российских египтологов, в том числе и о других находках, сделанных в Дейр эль-Банате, можно прочитать в стенограмме лекции, которую Галина Белова прочитала в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру».

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