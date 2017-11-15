Поскольку я имею обыкновение по утрам смотреть новости, обычно, в интернете, то вижу, что либеральная кампания против «Роснефти» продолжается. Локально это, скорее всего, привязано к процессам Улюкаева и АФК «Системы» (поскольку и у того, и у другой довольно большая «группа поддержки» с не хилыми финансовыми ресурсами). Но, все-таки, я думаю, что главной причиной является и то, что компания «Роснефть» государственная (а кому-то невероятно хочется ее приватизировать!), и потому, что она очень активно развивает международные проекты, и наконец, потому, что является инструментом продвижения российского влияния.

Последнее с недавних пор вызывает особенное раздражение у мировой рукопожатной общественности, они даже Трампа этим затравили! Поскольку я человек ответственный, то очередной прилив либеральной любви к «Роснефти» вызвал мое желание посмотреть на недавнюю отчетность компании.

Привожу цитаты:

• СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ ВЫРОСЛА НА 9,7% ДО 5,72 МЛН Б.Н.Э. / СУТ. ЗА 9 МЕС. 2017 Г.

• ДОБЫЧА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ЗА 9 МЕС. ВЫРОСЛА НА 11,0% Г./Г.

• РОСТ ДОБЫЧИ ГАЗА НА 3,1% ЗА 9 МЕС. 2017 Г. ДО 50,86 МЛРД КУБ. М

• УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ НПЗ: ВЫХОД СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ – 58,4%, ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ – 75,2% ЗА 9 МЕС. 2017 Г. ;

- за 9 мес. 2017 г. эксплуатационное бурение выросло на 26% год к году - до 8,8 млн м с долей собственного бурового сервиса в общем объеме проходки порядка 60%. Число новых скважин, введенных в эксплуатацию, было увеличено на 19% по сравнению с показателем за 9 мес. 2016 г. - до 2,3 тыс. единиц с долей горизонтальных скважин на уровне 34%;

- По итогам августа «РН-Юганскнефтегаз» пробурил более 600 тыс. м, что является максимальным показателем за месяц для российских предприятий;

•​ По итогам 9 мес. 2017 г. на суше РФ выполнено сейсмических работ 2Д в объеме около 6 тыс. пог. км., 3Д - в объеме 7,4 тыс. кв. км., что превышает показатели за аналогичный период 2016 г. в 2,4 раза и на 25% соответственно. Завершены испытанием 80 разведочных скважин с успешностью 86%. Открыто 40 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами АВ1С1+B2С2 в объеме 34 млн т.н.э.

Компания закрыла сделку по приобретению 49 % акций Essar Oil Limited. На покупку этого актива были нацелены ряд крупнейших международных корпораций, в том числе и региональных, и «Роснефти» удалось одержать победу в конкурентной борьбе. Закрытие сделки позволило компании выйти на один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков. Достаточно сказать, что кумулятивный рост ВВП Индии в 2013-2016 годах составил 29,8%.

Essar Oil - первоклассный актив со значительным потенциалом развития. Мощность переработки нефтеперерабатывающего завода «Вадинар» в настоящее время составляет 20 млн тонн в год. По объемам переработки данный НПЗ является вторым в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира (индекс сложности Нельсона — 11,8)…

«Роснефть» стала участником проекта по освоению одного из самых крупных в мире газовых месторождений – Зохр, который реализуют на шельфе Египта ее давние партнеры Eni и BP. Разработка месторождения на десятилетия обеспечит потребности Египта в природном газе. На Зохр приходится более 30% запасов газа Египта.

На месторождении уже готова вся транспортная инфраструктура, а темпы реализации проекта – рекордные. В 2015 году Eni заявила об открытии месторождения, а уже в конце 2017 года там планируется начать добычу. Для сравнения меньшие по запасам месторождения Левиафан и Афродита на шельфе Израиля и Кипра, которые были открыты в 2010 и 2011 гг. до сих пор не введены в эксплуатацию…

Это только цитаты, желающие могут посмотреть сам отчет, там циферек и показателей гораздо больше. И, надо сказать, в нем показаны реальные результаты, с которыми трудно спорить. Показатели-то натуральные. Отметим, что в финансовом секторе результаты тоже впечатляют:

• Даже при определенных сложностях в макроэкономической конъюнктуре «Роснефть» «сработала» в прибыль и продемонстрировала стабильную генерацию денежного потока. Компания продолжила реализовывать ключевые добывающие проекты, развивать трейдинговые и сбытовые «хабы», что обеспечило рост выручки и EBITDA по итогам квартала (одни из лучших показателей в отрасли).

• Выручка выросла на 43,7% в долларовом выражении за 9 месяцев 2017 г. и на 22,9% в рублевом выражении и достигла 4 305 млрд руб. Динамика выручки за 9 месяцев существенно выше, чем у конкурентов (Total - 15,5%, Statoil - 33,8%, «Роснефть» - 43,7%). Выручка в III кв. 2017 г. составила 1 496 млрд руб, что превосходит прогнозы аналитиков.

• EBITDA за 9 мес. 2017 г. превысила 1 трлн руб., увеличившись на 10,6% год к году.

В III кв. 2017 г. показатель EBITDA вырос на 21,2% до 371 млрд руб. По показателю EBITDA результаты Компании за 3 квартал на 15 % превзошли консенсус-прогнозы 13 ключевых инвестиционных банков. Увеличение объемов реализации, эффективный контроль над затратами, а также синергетический эффект от интеграции новых активов - наиболее значимые позитивные факторы для показателя EBITDA. Синергетический эффект от приобретения «Башнефти» уже превысил 40 млрд руб., что превосходит изначальные ожидания. Динамика квартальной EBITDA «Роснефти» (18,9%) превышает аналогичные показатели ряда европейских, азиатских и американских конкурентов. Лидером является ВР, что обусловлено эффектом «низкой базы» (в предыдущий период ВР создавала резервы, чтобы возместить убытки, связанные с аварией в Мексиканском заливе). Некоторые крупные нефтяные компании, такие как Statoil, показали даже отрицательную динамику показателя EBITDA (Statoil (-25%), Petrochina (–9 %), Chevron (-7%).

• Маржа EBITDA в III кв. 2017 г. увеличилась на 2,8 п.п. до 24,0%.

• Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 г. ожидаемо выросла и достигла 152 млрд руб. по сравнению со 133 млрд руб. за 9 месяцев 2016 г. Это обусловлено рядом факторов: интеграцией активов «Башнефти», улучшением корзины реализации, расширением трейдинговой активности.

• Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании» по итогам III кв. 2017 г. увеличилась в 1,8 раза до 47 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам за 9 мес. 2017 г. составила 122 млрд руб.

Это, опять-таки, только отдельные тезисы. Кстати, вот еще одно утверждение, которое дает ответ на вечные претензии к долговым обязательствам «Роснефти»:

«Компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки. По итогам 9 месяцев 2017 года Роснефть обеспечила плановое погашение всех долговых обязательств. Также в соответствии с решением акционеров Компания в 3 кв. 2017 г. выплатила 63 млрд руб. в виде дивидендов по итогам работы в 2016 г. Такое решение принято в рамках новой дивидендной политики, согласно которой целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, а целевая периодичность – не менее двух раз в год.

Любая компания, которая осуществляет реальную деятельность, не может не иметь сложных мест, по поводу которых можно придираться и ругаться. Собственно, критики «Роснефти» этим и занимаются. Странно только то, что они не предъявляют аналогичные претензии, скажем, ЭксонМобилу или Шеллу. Не говоря уже о некоторых других компаниях типа Теслы (впрочем, Илон Маск — икона либералов, его ругать никак нельзя).

В целом можно отметить, что в нашей стране ничего не меняется: «Роснефть» — работает, а либералы ее ругают и пытаются приватизировать. И, по большому счету, вызывает дикое раздражение то, что ругают не за недостаточно высокую эффективность (типа, могли построить, приобрести и развить больше, выше, сильнее), а за то, что она вообще существует. Как же так, как может вообще работать государственная компания, когда мы во всех учебниках написали, что это работать не может! Одно хорошо — что либеральные учебники не отражают реальной жизни!