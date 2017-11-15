Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 ноября 2017, среда, 18:09
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Алена Панькова, студентка: «Хочется, чтобы на улицах лежал снег. Наступило время чудес и исполнения желаний». В Екатеринбурге минус три градуса. ФОТО, ВИДЕО
Иркутянам покажут уникальные киноархивы в рамках проекта «Город на плёнке»
Иркутский спортсмен стал чемпионом мира по традиционному ушу
Сколько в Иркутской области зарабатывает маркировщик? Обзор зарплатных предложений
Иркутян 16 ноября приглашают на открытие фотовыставки Геннадия Иванова
В Иркутске 16 ноября обещают снег, ветер и похолодание
Уральский танковый турнир: битва Тюмени и Челябинска
Стало плохо бортпроводнице: в Тюмени экстренно сел самолет, летевший из Уфы в Когалым
Эксперт назвал возможные причины авиакатастрофы в Хабаровском крае
Бюджет Тюмени на 2018 год назвали «рекордным»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
15 ноября 2017, 15:37
Сколково экономика
Сергей Израйлит

Адаптация к цифровизации

Pixabay

В июле 2017 года в правительстве РФ была утверждена программа «Цифровая экономика России», которая предполагает внедрение цифровых технологий в важнейшие отрасли экономики. Директор департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит прокомментировал Полит.ру работу центра компетенции по одному из направлений программы – нормативному регулированию цифровой экономики.

Директор департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит. Фото: Sk.ru

Цифровая экономика и ее кураторы

Согласно решению правительства РФ, аналитический центр при правительстве будет выполнять функции проектного офиса по реализации программы, а специально созданная АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) займется организацией рабочих групп и центров компетенций, а также взаимодействием с бизнесом.

«Курирующие программу «Цифровая экономика» федеральные органы исполнительной власти  определены Подкомиссией по цифровой экономике, под руководством замглавы аппарата правительства Максима Акимова, – это Минэкономразвития, Минкомсвязи и ряд других государственных органов»,  – пояснил Сергей Израйлит.

В АНО ЦЭ по каждому из указанных в программе направлению  (образование, кадры, нормативное регулирование, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций, IT-инфраструктура) сформирована рабочая группа, которая формирует свои предложения в планы работ, а также является участником процесса согласования разрабатываемых документов, давая на них свои экспертные заключения.

«Предложения в планы работ, подготовленные Фондом «Сколково» с участием более чем 300 экспертов и к настоящему времени прошедшие обсуждение на рабочей группе АНО ЦЭ, в Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Подкомиссии по цифровой экономике будут направлены на снятие регуляторных барьеров, мешающих бизнесу развиваться. По некоторым направлениям (инфраструктуры, кадров, безопасности, технологических заделов) механизмы помощи несколько иные, но роль соответствующих рабочих групп, состоящих из представителей бизнеса – аналогичные», – сказал эксперт «Сколково».

Помимо крупных корпораций влияние на формирование поля цифровой экономики оказывают органы государственной власти – администрация президента в лице помощника президента РФ Андрея Белоусова, Подкомиссия по цифровой экономике под руководством Максима Акимова, задействованные ФОИВы, а также некоторые институты развития, включая Фонд «Сколково».

Сергей Израйлит охарактеризовал роль Фонда: «Мы обсуждаем предлагаемые инициативы с широким кругом экспертов, представляющих как лидеров российского цифрового бизнеса, включая Яндекс, 1С, Сбербанк, операторов мобильной связи, так и предпринимательское сообщество, в том числе малые технологические компании, являющиеся участниками ИЦ ”Сколково”».

Цели и средства

Комментируя цель программы «Цифровая экономика» – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни –  Сергей Израйлит обратил внимание на уже проходящее внедрение цифровых технологий. «Стартапы «Сколково» успешно реализовывали проекты, которые сейчас принято относить к цифровой экономике, и до принятия программы, – подчеркнул эксперт. – Программа «Цифровая экономика» – это комплекс системных мер, которые позволят эффективнее тиражировать лучшие практики на рынке, поднять их статус в крупных российских компаниях и органах государственного управления, а также преодолеть инфраструктурные и регуляторные проблемы, неподъемные для отдельных инновационных компаний».

По словам эксперта, принятие и последующая реализация Программы позволит систематизировать усилия отдельных участников процесса цифровизации отраслей экономики. Ожидается, что первые результаты такой системной работы будут получены уже в 2018 году.

В документе программы «Цифровая экономика» указано, что к концу реализации программы цифровыми навыками должны обладать 40% населения. Эксперт назвал эту задачу излишне консервативной. Если Россия всерьез рассчитывает на законное место в цифровой экономике XXI века, то к середине следующей декады так называемыми цифровыми навыками должны обладать 60%-70% населения страны, считает Сергей Израйлит.

Он также отметил, что для жителей небольших городов владение цифровыми навыками более актуально, чем для жителей Москвы, так как равный доступ к возможностям эффективной трудовой деятельности и ведению бизнеса можно обеспечить исключительно средствами цифровой инфраструктуры. «Дистанционные рабочие места, распределенные организации, электронные marketplace для товаров и услуг – вот реальные инструменты цифровой экономики, без которых не обойтись такой большой стране, как Россия», – подчеркнул Сергей Израйлит.

В то же время внедрение цифровых технологий приведет к потере рабочих мест в традиционных отраслях, таких как транспорт, торговля, финансы, право, госуправление. Сокращение по разным оценками составит от 4 до 10 млн рабочих мест к 2025 году.

«Вопрос расширения использования всех современных средств коммуникаций для ведения бизнеса для жителей России, не проживающих в городах-миллионниках, стоит уже весьма остро, поскольку цифровая экономика это не только новые технологии, но и потеря рабочих мест в традиционных отраслях, которая может быть компенсирована только при условии наличия новых возможностей для адаптации к новым задачам», – считает представитель «Сколково».

Среди новых задач, с которыми придется сталкиваться тем, кто не хочет остаться без работы, – обучение и настройка систем искусственного интеллекта, работа с большими данными, оцифровка лучших практик ведения бизнеса, онлайн-торговля и сервисы. Обучение новых специалистов – отдельный вопрос. «Формирование необходимых компетенций как задача для системы высшего и среднего специального образования уже рассматривается в рамках центра компетенции по кадрам для цифровой экономики, который сформирован в составе Агентства стратегических инициатив», – добавил Сергей Израйлит.

К сожалению, регуляторы в некоторых важных для развития цифровой экономики сферах, в том числе в сфере образования и трудовых отношений, далеко не всегда готовы к тому, чтобы обеспечивать совершенствование регуляторики в этих чувствительных для большинства российских граждан отраслях. Например, полагая, что они защищают интересы россиян, Минтруда активно критикует предложения бизнеса по цифровизации трудовых отношений на основе персональных траекторий развития, сдерживая переход на электронные трудовые книжки и электронные трудовые договора.

В результате наиболее революционные изменения в этой сфере при согласовании плана по нормативному регулированию из состава работ на следующий год исключены.

«Полагаю, что их сложно критиковать за естественный консерватизм», - отметил Сергей Израйлит. «Однако по моему экспертному мнению, в настоящее время указанный консерватизм не только препятствует цифровой трансформации российской экономики, он не позволяет тестировать новые технологические решения в самой чувствительной для цифровой трансформации сфере – сфере развития человеческого и кадрового потенциала даже в режиме пилотных проектов».

Не только образовательные учреждения являются проводником в процессе цифровизации.  Несомненным драйвером развития цифровой экономики является крупный бизнес. «Именно крупные компании, либо консорциумы среднего бизнеса могут сформировать технологические цифровые платформы, обеспечивающие изменение коммуникаций и формирование новых практик ведения бизнеса с опорой на большие данные и иные возможности цифровой экономики. Роль вузов здесь не стоит преувеличивать – даже при идеальном обучении всем цифровым навыкам специалисты, лишенные «правильной» цифровой среды будут бесполезны для развития цифровой экономики. Исключением здесь является, разумеется, подготовка высшего управленческого персонала, который может быть проводником цифровой трансформации крупных компаний», – отметил эксперт.

Также, по словам Сергея Израйлита, значительную роль в процессе цифровизации играет государство, которое влияет на условия работы большинства крупных российских компаний. Эксперт перечислил первоочередные задачи стоящие перед государством на пути к цифровой экономике: «Настройка мер стимулирования цифровой трансформации, снятие регуляторных и инфраструктурных барьеров, перестройка системы подготовки кадров – вот государственные задачи, без которых цифровая трансформация бизнеса будет происходить крайне медленно».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Владимир Путин и Дмитрий Песков
Песков предложил не пугаться раньше времени закона о СМИ-иноагентах
Эммерсон Мнангагва, вице-президент Зимбабве
Отставленный вице-президент Зимбабве станет премьер-министром
Владимир Путин с членами партии "Единая Россия"
Источник в АП сообщил о выдвижении Путина на выборы от «ЕР»
Флаг Венесуэлы
Венесуэла и РФ подписали новый протокол о реструктуризации долга
Патриотизм
В ГД внесен проект о патриотическом воспитании
18:07 «Индекс Биг Мака» показал недооценку рубля на 57%
17:25 Михаила Задорнова похоронили в Юрмале рядом с отцом
16:38 В ГД внесен проект о патриотическом воспитании
16:26 Путин пообещал прояснить судьбу украинских пленных
15:55 Отставленный вице-президент Зимбабве станет премьер-министром

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юлий Даниэль
Юлий Даниэль
15 ноября 1925 года родился Юлий Даниэль, писатель, переводчик, диссидент
15:47 Источник в АП сообщил о выдвижении Путина на выборы от «ЕР»
15:35 Венесуэла и РФ подписали новый протокол о реструктуризации долга
15:34 Австралия вышла на ЧМ-2018
14:59 СМИ сообщили о побеге супруги Мугабе из Зимбабве
14:50 Ученые создали трехглазых комаров
14:18 Песков предложил не пугаться раньше времени закона о СМИ-иноагентах
14:02 Госдума разрешила закрывать сайты нежелательных организаций до суда
13:46 «Победа» оставила только одно ограничение на ручную кладь
13:44 Песков призвал не раздувать ошибку Минобороны
13:22 Сбившая насмерть мальчика в Балашихе обвиняемая попросила об условном сроке
13:19 ГД приняла в окончательном чтении закон о СМИ-иноагентах
13:16 Австралия отпраздновала итоги референдума об однополых браках
12:58 Госдума одобрила проект о видеонаблюдении на выборах президента
12:35 Присяжные оправдали водителя «красногорского стрелка»
12:06 Минфин запретит физлицам покупать и продавать криптовалюту на бирже
11:42 В России появятся сигаретные пачки нового типа
11:38 Адвокат попросила суд разрешить Улюкаеву посетить врачей
11:09 РЖД объявили о запуске пассажирских поездов в обход Украины
11:04 Президент Мугабе начал готовиться к отставке
10:43 Южноамериканские кузнечики притворяются опавшими листьями
10:41 ГД одобрила признание СМИ иноагентами
10:28 Госдума решила превратить SIM-карты в «удостоверение личности»
10:23 Турчак опроверг подозрения в причастности к покушению на Олега Кашина
10:07 Задорнов и семь топ-менеджеров ВТБ 24 покинут банк
09:57 Командир ЧВК Вагнера вошел в ресторанный бизнес Пригожина
09:47 «Ростех» объяснил появление госквартиры у сына Чемезова
09:42 Военные Зимбабве объяснили напоминающие госпереворот события
09:37 Роскомнадзору присвоят новые полномочия
09:23 Скончался актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов
09:16 Сборные России и Испании сыграли вничью в Петербурге
09:14 Спасти металлические поверхности от обледенения и коррозии поможет наносекундный лазер
09:04 Спецслужбы Великобритании обвинили Россию в многочисленных хакерских атаках
08:42 СК рассматривает три версии крушения самолета под Хабаровском
08:30 Минобороны РФ проверяет обстоятельства публикации скриншотов игры
08:14 В Хабаровске при падении самолета погибли восемь человек
07:58 В ООН приняли антироссийскую резолюцию
14.11 20:58 70% трудоспособного населения оказались владельцами 3% всех богатств
14.11 20:37 Захарова посулила Великобритании ослабление из-за конфликта с Россией
14.11 20:13 Минобороны заменило фейковые картинки в новости про ИГ на новые
14.11 19:52 Близкий к окружению Путина общественник заявил о выдвижении в президенты
14.11 19:35 ЕСПЧ подтвердил наличие дискриминации в законах РФ о гей-пропаганде
14.11 19:09 ФАС начала проверку цен на iPhone Х без переговоров с продавцами
14.11 18:51 Путину показали робота-канатоходца и умный дом
14.11 18:33 Биржевой курс доллара впервые с августа превысил 60 рублей
14.11 18:24 Сенаторы предложили запретить иноагентам работать в РФ без посредников
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.