В июле 2017 года в правительстве РФ была утверждена программа «Цифровая экономика России», которая предполагает внедрение цифровых технологий в важнейшие отрасли экономики. Директор департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит прокомментировал Полит.ру работу центра компетенции по одному из направлений программы – нормативному регулированию цифровой экономики.

Директор департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит. Фото: Sk.ru

Цифровая экономика и ее кураторы

Согласно решению правительства РФ, аналитический центр при правительстве будет выполнять функции проектного офиса по реализации программы, а специально созданная АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) займется организацией рабочих групп и центров компетенций, а также взаимодействием с бизнесом.

«Курирующие программу «Цифровая экономика» федеральные органы исполнительной власти определены Подкомиссией по цифровой экономике, под руководством замглавы аппарата правительства Максима Акимова, – это Минэкономразвития, Минкомсвязи и ряд других государственных органов», – пояснил Сергей Израйлит.

В АНО ЦЭ по каждому из указанных в программе направлению (образование, кадры, нормативное регулирование, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций, IT-инфраструктура) сформирована рабочая группа, которая формирует свои предложения в планы работ, а также является участником процесса согласования разрабатываемых документов, давая на них свои экспертные заключения.

«Предложения в планы работ, подготовленные Фондом «Сколково» с участием более чем 300 экспертов и к настоящему времени прошедшие обсуждение на рабочей группе АНО ЦЭ, в Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Подкомиссии по цифровой экономике будут направлены на снятие регуляторных барьеров, мешающих бизнесу развиваться. По некоторым направлениям (инфраструктуры, кадров, безопасности, технологических заделов) механизмы помощи несколько иные, но роль соответствующих рабочих групп, состоящих из представителей бизнеса – аналогичные», – сказал эксперт «Сколково».

Помимо крупных корпораций влияние на формирование поля цифровой экономики оказывают органы государственной власти – администрация президента в лице помощника президента РФ Андрея Белоусова, Подкомиссия по цифровой экономике под руководством Максима Акимова, задействованные ФОИВы, а также некоторые институты развития, включая Фонд «Сколково».

Сергей Израйлит охарактеризовал роль Фонда: «Мы обсуждаем предлагаемые инициативы с широким кругом экспертов, представляющих как лидеров российского цифрового бизнеса, включая Яндекс, 1С, Сбербанк, операторов мобильной связи, так и предпринимательское сообщество, в том числе малые технологические компании, являющиеся участниками ИЦ ”Сколково”».

Цели и средства

Комментируя цель программы «Цифровая экономика» – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни – Сергей Израйлит обратил внимание на уже проходящее внедрение цифровых технологий. «Стартапы «Сколково» успешно реализовывали проекты, которые сейчас принято относить к цифровой экономике, и до принятия программы, – подчеркнул эксперт. – Программа «Цифровая экономика» – это комплекс системных мер, которые позволят эффективнее тиражировать лучшие практики на рынке, поднять их статус в крупных российских компаниях и органах государственного управления, а также преодолеть инфраструктурные и регуляторные проблемы, неподъемные для отдельных инновационных компаний».

По словам эксперта, принятие и последующая реализация Программы позволит систематизировать усилия отдельных участников процесса цифровизации отраслей экономики. Ожидается, что первые результаты такой системной работы будут получены уже в 2018 году.

В документе программы «Цифровая экономика» указано, что к концу реализации программы цифровыми навыками должны обладать 40% населения. Эксперт назвал эту задачу излишне консервативной. Если Россия всерьез рассчитывает на законное место в цифровой экономике XXI века, то к середине следующей декады так называемыми цифровыми навыками должны обладать 60%-70% населения страны, считает Сергей Израйлит.

Он также отметил, что для жителей небольших городов владение цифровыми навыками более актуально, чем для жителей Москвы, так как равный доступ к возможностям эффективной трудовой деятельности и ведению бизнеса можно обеспечить исключительно средствами цифровой инфраструктуры. «Дистанционные рабочие места, распределенные организации, электронные marketplace для товаров и услуг – вот реальные инструменты цифровой экономики, без которых не обойтись такой большой стране, как Россия», – подчеркнул Сергей Израйлит.

В то же время внедрение цифровых технологий приведет к потере рабочих мест в традиционных отраслях, таких как транспорт, торговля, финансы, право, госуправление. Сокращение по разным оценками составит от 4 до 10 млн рабочих мест к 2025 году.

«Вопрос расширения использования всех современных средств коммуникаций для ведения бизнеса для жителей России, не проживающих в городах-миллионниках, стоит уже весьма остро, поскольку цифровая экономика это не только новые технологии, но и потеря рабочих мест в традиционных отраслях, которая может быть компенсирована только при условии наличия новых возможностей для адаптации к новым задачам», – считает представитель «Сколково».

Среди новых задач, с которыми придется сталкиваться тем, кто не хочет остаться без работы, – обучение и настройка систем искусственного интеллекта, работа с большими данными, оцифровка лучших практик ведения бизнеса, онлайн-торговля и сервисы. Обучение новых специалистов – отдельный вопрос. «Формирование необходимых компетенций как задача для системы высшего и среднего специального образования уже рассматривается в рамках центра компетенции по кадрам для цифровой экономики, который сформирован в составе Агентства стратегических инициатив», – добавил Сергей Израйлит.

К сожалению, регуляторы в некоторых важных для развития цифровой экономики сферах, в том числе в сфере образования и трудовых отношений, далеко не всегда готовы к тому, чтобы обеспечивать совершенствование регуляторики в этих чувствительных для большинства российских граждан отраслях. Например, полагая, что они защищают интересы россиян, Минтруда активно критикует предложения бизнеса по цифровизации трудовых отношений на основе персональных траекторий развития, сдерживая переход на электронные трудовые книжки и электронные трудовые договора.

В результате наиболее революционные изменения в этой сфере при согласовании плана по нормативному регулированию из состава работ на следующий год исключены.

«Полагаю, что их сложно критиковать за естественный консерватизм», - отметил Сергей Израйлит. «Однако по моему экспертному мнению, в настоящее время указанный консерватизм не только препятствует цифровой трансформации российской экономики, он не позволяет тестировать новые технологические решения в самой чувствительной для цифровой трансформации сфере – сфере развития человеческого и кадрового потенциала даже в режиме пилотных проектов».

Не только образовательные учреждения являются проводником в процессе цифровизации. Несомненным драйвером развития цифровой экономики является крупный бизнес. «Именно крупные компании, либо консорциумы среднего бизнеса могут сформировать технологические цифровые платформы, обеспечивающие изменение коммуникаций и формирование новых практик ведения бизнеса с опорой на большие данные и иные возможности цифровой экономики. Роль вузов здесь не стоит преувеличивать – даже при идеальном обучении всем цифровым навыкам специалисты, лишенные «правильной» цифровой среды будут бесполезны для развития цифровой экономики. Исключением здесь является, разумеется, подготовка высшего управленческого персонала, который может быть проводником цифровой трансформации крупных компаний», – отметил эксперт.

Также, по словам Сергея Израйлита, значительную роль в процессе цифровизации играет государство, которое влияет на условия работы большинства крупных российских компаний. Эксперт перечислил первоочередные задачи стоящие перед государством на пути к цифровой экономике: «Настройка мер стимулирования цифровой трансформации, снятие регуляторных и инфраструктурных барьеров, перестройка системы подготовки кадров – вот государственные задачи, без которых цифровая трансформация бизнеса будет происходить крайне медленно».