Налог на движимое имущество в России могут возродить уже в 2018 году. По данным газеты«Ведомости» , соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработал кабмин и одобрил комитет Госдумы по бюджету. По последним данным, 15 ноября документ прошел второе чтение в Госдуме.

В ходе рассмотрения поправок председатель комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров отметил, что тема льготы в уплате налога на движимое имущество – единственная, вызывавшая вопросы у представителей Совета федерации и регионов. В то же время Макаров заявил, что передача полномочий регионам на год раньше обусловлена запросом со стороны субъектов и бизнеса, передал корреспондент интернет-издания «Накануне.RU».

Льгота по налогу на движимое имущество, который бизнес называет «налогом на модернизацию», была введена в конце 2012 года. Она действует для имущества, поставленного на баланс после 2013 года – компании не платят налог за него. Однако в 2016 году кабмин передал субъектам Федерации право сохранить льготу или отменить ее с 2018 года.

Новая инициатива стала для всех неожиданностью, рассказали газете сотрудники ряда международных компаний. Дело в том, что в 2016 году президент России Владимир Путин заявлял о недопустимости роста налоговой нагрузки до 2019 года. Однако в случае принятия этих поправок бизнесу придется снова платить за движимое имущество.

Владимир Путин с автомобилем / kremlin.ru

При этом, отмечает новостное интернет-издание «Финмаркет», Налоговый кодекс РФ уже содержит норму, в соответствии с которой с 1 января 2018 года региональные власти смогут самостоятельно принимать решение, освобождать ли организации от налога на движимое имущество или нет. Однако правительством был подготовлен и внесен законопроект, предусматривающий продление срока передачи субъектам РФ полномочий по установлению налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества с 2018 на 2019 год, напоминает газета «Коммерсантъ».

Надо сказать, что Минэкономразвития еще в сентябре предлагало внести правки в Налоговый кодекс для выведения движимого имущества из объектов налогообложения в принципе, сообщало информационное агентство РИА Новости. При этом в проекте закона говорилось, что реализация предложенных ведомством норм поможет стимулировать обновление основных фондов страны.

Однако регионы достаточно негативно воспринимали даже идею откладывания передачи им прав на назначения налога, и в начале октября на парламентских слушаниях в Совете Федерации сенаторы попросили отказаться от продления льготы, ссылаясь на то, что из-за него региональные бюджеты недополучают доходы. В результате и появились поправки, которые предусматривают, что с 1 января 2018 года регионы получат право ввести для предприятий налог на движимое имущество, однако установить ставку в 2018 году смогут на уровне не более 1,1%.

Тем не менее, возвращение налога отрицательно скажется на бизнесе, отметил в беседе с «Коммерсантъ FM» руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаил Орлов. По его мнению, стремление властей пополнить таким образом региональные бюджеты можно понять, но подобного рода решения не должны быть неожиданными.

«Нельзя такие решения принимать за 1,5 месяца до начала финансового года. Серьезные налоговые изменения, которые могут повлиять на экономику компании, нужно вводить как минимум за год, чтобы компании могли просчитать свои инвестиционные программы. Сейчас организации будут вынуждены пересчитывать свои налоговые обязательства и, соответственно, экономику бизнеса», – объяснил он.

Александра Суслина, эксперт Экономической экспертной группы, руководитель направления «Фискальная политика» прокомментировала для «Полит.ру» предстоящую передачу права назначать налог на движимое имущество регионам с одновременным ограничением его максимальной ставки таким образом: «Налог на движимое имущество – это часть налога на имущество организаций, который в принципе регламентируется бюджетом каждого региона. И тут разброс ставок мог быть достаточно велик, так что кто-то от такого ограничения может выиграть, а кто-то – проиграть.

Вообще говорят, идея о том, что региональный по сути налог наконец станет полностью региональным, правильная. У регионов должны быть все полномочия, чтобы определять ставки, льготы и прочее. Но вот оценить количественный эффект от подобных поправок сейчас в целом сложно, поскольку ситуации в регионах очень разнятся, и обобщать тут сложно. Ну, понятно только, что регионы могут быть недовольны, если они ожидали больше доходов.»

По мнению Александра Сафонова, проректора РАНХиГС, доктора экономических наук, профессора, член Ученого совета РАНХиГС, бизнес действительно пострадает в случае принятия таких поправок. В беседе с «Полит.ру» он объяснил, почему это так, а также дал понять, что у регионов в этой ситуации тоже могут быть причины для недовольства.

Автомобиль на берегу реки / pixabay.com

«Бизнес действительно пострадает – в первую очередь потому, что в его планы не входило делиться с государством налогом на движимое имущество уже в 2018 году. То есть так как обязательство было перенесено на более ранний период, бизнесу придется пересматривать свою программу. И вообще в период экономической рецессии любые дополнительные налоги – это очень серьезное обременение для бизнеса, особенно в условиях неустойчивого потребительского спроса. Поэтому, конечно опасения бизнеса вполне понятны.

Но и субъекты Российской Федерации в этой ситуации в определенной степени могут быть недовольны по одной простой причине: любой дополнительный налог для них означает, что Минфин может в связи с этим снизить определенный объем субвенций, субсидий, которые предоставляются из федерального бюджета. А ведь все прекрасно понимают, что за налогом на имущество придется еще побегать, еще придется поругаться с бизнесом.

Плюс еще и субъекты Российской Федерации отвечают за развитие бизнеса, и таким образом оценивается эффективность работы губернатора. То есть получать из федерального бюджета по понятному графику субвенции – более легкий путь для стабилизации региональных финансов», – сказал Александр Сафонов.