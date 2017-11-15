Топ новостей 15 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума окончательно одобрила закон о СМИ-иноагентах, в Зимбабве произошел военный переворот, а в АП допустили выдвижение Владимира Путина на выборы как кандидата от «Единой России».

Госдума одобрила сразу в трех чтениях законопроект о признании средств массовой информации иностранным агентом при получении финансирования из-за рубежа. Сегодня его направят в Совфед. За поправки проголосовали 411 депутатов. По их словам, под действия закона не подпадут российские СМИ с долей иностранного финансирования. На все остальные распространят ограничения и обязанности, предусмотренные для НКО.

Согласен с главой Совета по правам человека при президенте Михаилом Федотовым – поправки по приданию статуса иноагента принимаются поспешно и плохо продуманы. https://t.co/Rg3vLMDvRN — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 15 ноября 2017 г.

Кабмин ФРГ надеется, что государственная немецкая телерадиовещательная компания DEUTSCHE WELLE сможет беспрепятственно продолжать работу в России. У меня вопрос к кабмину ФРГ: где именно в России и в каком виде работает DEUTSCHE WELLE? — Plushev (@plushev) 15 ноября 2017 г.

Все, Дума приняла в основном, втором чтении, поправку о СМИ-иноагентах. Толстой: это никак не повлияет на свободу слова в нашей стране. Ну да, мертвые не потеют.



Законодательный процесс идет, не приходя в сознание. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 ноября 2017 г.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе может находиться в заложниках у военных. Однако он мог выторговать возможность для жены Грейс Мугабе покинуть страну и сейчас готовится уйти в отставку. Утром стало известно о серьезных волнениях в стране, которые начались после увольнения с должности вице-президента Эммерсона Мнангагва ссоры с женой Мугабе. Его считали преемником действующего лидера. Супруга Мугабе покинула Зимбабве, а Мнангагва вернулся в Хараре, чтобы возглавить кабмин.

Диктаторам, наверное, тревожно видеть, насколько люди в их странах радуются свержению диктаторов в странах других — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 15 ноября 2017 г.

Дождавшись 93-летия Мугабе, зимбабвийцы, наконец, не выдержали и начали переворот.

Пока они терпели, страна всего-то обеднела в 9 раз, прошёл геноцид белых, 5 девальваций и 3 волны репрессий. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 14 ноября 2017 г.

В 2013 году с убедительным перевесом Роберт Мугабе выиграл шестые президентские выборы подряд.

В 2017, судя по всему, на всю страну ни нашлось ни одного человека, который был бы готов за него вступиться. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 15 ноября 2017 г.

Из всех фоточек свержения Роберта Габриэливеча Мугабе пока ясно только одно - дороги в Зимбабве почему-то сильно лучше, чем в Саратовской области — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 14 ноября 2017 г.

Звоним сейчам эксперту из Института стран Африки по поводу Зимбабве, спрашиваем про аналогии с Россией, эксперт сразу напрягается: "В России президент не стареет!" — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 15 ноября 2017 г.

Ждём Мугабе соседом по даче Януковича — Pavel Pryanikov (@netovetz) 15 ноября 2017 г.

«Газета.Ru» со ссылкой на источники в Ап сообщил, что рассматривается как приоритетная возможность выдвижения Владимира Путина на выборы от «Единой России». Один из сообщивших об этом заявил, что данный вариант сейчас является наиболее вероятным. А Дмитрий Медведев в ответ на вопрос журналиста Life об участии в выборах президента отшутился. «На выборы не планируете в этом году?» — спросил тот. «Нет, в этом году выборов нет», — ответил глава правительства. В ответ на уточняющий вопрос он промолчал.

Владимир Путин заявил, что готов уйти в отставку, если Сергей Шойгу согласится выпустить из страны Алину Кабаеву. https://t.co/rFitCEtEZj — Alexey Navalny (@navalny) 15 ноября 2017 г.

Снимок экрана компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator

Минобороны проверило и наказало сотрудника, опубликовавшего скриншоты игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron вместо фотографий. Они появились как иллюстрация колонны боевиков в Сирии, направляющейся в сторону границы якобы за поддержкой американцев. В Кремле же заявили, что не видят в подобной ошибке ничего страшного.

Мэттис: США имеют право быть в Сирии для борьбы с ИГ.1-е: им такое право ни Сирия, ни ООН не дали.2-е: они берегут ИГ для нового применения — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 ноября 2017 г.

«Селфи, фото, интернет подорвут суверенитет!» и другие стишки и плакатики от Минобороны РФ. pic.twitter.com/i71Ym04yKv — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 15 ноября 2017 г.

Крушение самолета под Хабаровском / mchs.gov.ru

СК рассматривает ошибку пилотирования, неблагоприятные погодные условия или технические неисправности как версии падения самолета Л-410 под Хабаровском. Жертвами катастрофы стали 6 человек, выжил один ребенок. Роспотребнадзор проверит «Хабаровские авиалинии», которым принадлежал самолет.

Интересное по поводу сегодняшней авиакатастрофы в Хабаровском крае. Там чуть ли не каждый десятый самолёт L-410 уже не самолёт pic.twitter.com/di71KpaLTU — RIP Новости (@riarip) 15 ноября 2017 г.

В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет. При крушении выжила четырехлетняя девочка:https://t.co/ITcL2i8iDX pic.twitter.com/uGT2JBheXv — РБК (@ru_rbc) 15 ноября 2017 г.

Мобильный телефон / mskagency.ru

В ГД рассмотрят законопроект, который позволит сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности. Никаких ограничений на продажу SIM-карт одному человеку вводиться не будет, но запрет будет введен на передачу купленных SIM-карт третьим лицам. Однако на ребенка любого возраста родители смогут оформить карту.

В Госдуме решили заменить паспорт сим-картами. Скоро по ним можно будет взять кредит (мы не шутим)https://t.co/GjMOox9g6b — Открытая Россия (@openrussia_org) 15 ноября 2017 г.

Набсовет ВТБ 24 досрочно прекратит полномочия своего президента Михаила Задорнова до 31 декабря. В отставку уйдут заместители главы банка Вячеслав Воробьев и Михаил Кожокин, глава департамента розничного бизнеса Вениамин Полянцев, директор финансового департамента Александр Меленкин, руководитель департамента банковских и информационных технологий Сергей Русанов, глава департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Надия Черкасова, член правления Александр Соколов.

С 1 января дохлый банчок ВТБ, с дырой в 1 триллион руб, присоединяет к себе ВТБ24 с 2,3 рубля триллиона вкладов физлиц. Вот так население опять профинансирует темные делишки ВТБ, называемого в узких кругах Володя Твой Банк. — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 15 ноября 2017 г.

Вагон РЖД / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

РЖД с 15 ноября запустили пассажирские поезда в обход Украины по участку железной дороги Журавка–Миллерово. Они пойдут из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.

РЖД отказались комментировать запуск поездов в обход Украины через Воронежскую область https://t.co/muA5AkDlHF — Вести Воронеж (@vestivrnru) 15 ноября 2017 г.

Кабель подключение к интернету / pixabay.com

ГД приняла в окончательном третьем чтении закон, регламентирующий внесудебный порядок блокировки сайтов нежелательных в России организаций. Как отметили авторы идеи, что до сих пор не заблокирован ни один из подобных сайтов, хотя такая возможность существует с мая 2015 года.

Ну и вдогонку - Госдума приняла закон о блокировке сайтов "нежелательных организаций" (это пока не про нас)https://t.co/B5FcBiBqys pic.twitter.com/l2GsZJ5Jfg — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 15 ноября 2017 г.

Андрей Турчак заявил о своей непричастности к покушению на журналиста Олега Кашина. Турчак объяснил, что Кашина ввели в заблуждение. «Злоумышленники понимали, что Олег блогер и будет придавать событиям максимальную публичность. Они просто использовали его втемную, чтобы оговорить меня, и, как торпеду, применили его абсолютно обоснованную злость», — отметил он. Само дело вице-спикер связал с попыткой рейдерского захвата предприятия, производящего вооружения и военную технику.