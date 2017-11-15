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15 ноября 2017, 15:03
Дональд Трамп Китай Филиппины
Анна Сакоян

Трамп: путешествие по Азии

Дональд Трамп с президентом СРВ Чан Дай Куангом и председателем КНР Си Цзиньпином
Дональд Трамп с президентом СРВ Чан Дай Куангом и председателем КНР Си Цзиньпином
The White House

Президент США Дональд Трамп завершил свое первое 12-дневное турне по странам Азии. СМИ обсуждают его итоги. Большинство комментаторов сходятся на том, что поездка прошла гладко, но не дала никаких серьезных плодов.

Трамп привез с собой в Вашингтон большое количество дружелюбия, но мало конкретных достижений, пишет Wall Street Journal. Смысл этого визита, прежде всего, в большом количестве отправленных сигналов, а не в политических договоренностях. Были некоторые коммерческие сделки с Китаем, но они, опять же, представляли собой, в первую очередь, сигналы, а не прочные соглашения. Были договоренности, касающиеся Северной Кореи, но тоже словесные и ни к чему не обязывающие. Был радушный прием на Филиппинах, но Трамп сам заявил, что главным достижением в этом случае он считает то, что его стране засвидетельствовали уважение.

 
С президентом Филиппин РОдриго Дутерте
Shealah Craighead / The White House

Таким образом, суть поездки была именно в обмене сигналами, в то время как более предметные переговоры ведутся за кадром. WSJ приводит мнение экспертов, которые считают, что такая сосредоточенность именно на личных контактах говорит о том, что администрация Трампа рассматривает отношения с Азией крайне прагматически. В каждой из стран, где Трамп побывал, он давал понять, что главной своей целью он считает заключение сделок и что он готов заключать сделки со всеми, кто в этом заинтересован. Другой вопрос в том, найдутся ли желающие, и на этот вопрос по итогам турне ответить затруднительно.

Между тем, пока Трамп совершал свое турне, некоторые азиатские страны продолжали договариваться о масштабной торговой сделке, не включающей США. Идея такой сделки начала особенно энергично развиваться после того, как США вышли из инициативы по созданиюТранстихоокеанского партнерства. Также и знаки дружелюбия были несколько амбивалентными. Например, президент Филиппин Родриго Дутерте назвал США своим важным партнером (чего он не делал, когда встречался с предшественником Трампа Бараком Обамой), но в то же время хорошо отзывался и о Китае.

Politico тоже подчеркивает, что никаких отчетливых достижений для США по итогам азиатской поездки Трампа не наблюдается. Автор ссылается на то, что отличное от нуля число экспертов прямо говорят, что Трамп вернулся в Вашингтон с пустыми руками. Под пустыми руками подразумевается, что никаких принципиальных изменений по вопросам, «важным для американцев», не произошло. Достижениями, по мнению таких экспертов, можно было бы считать серьезные уступки со стороны азиатских лидеров, например, в таких областях, как давление на Северную Корею. Кроме того, во время визитов не затрагивались такие дежурные для предыдущей администрации темы, как права человека или территориальные притязания Китая.

 
Визит в Китай
Andrea Hanks / The White House

При этом сам Трамп охарактеризовал свою поездку как «потрясающе успешную». Он подчеркнул, что уже имеющиеся договоренности можно оценить по меньшей мере в $300 млрд., а последующие сделки на подготовленной во время поездки почве могут увеличить эту цифру втрое. Но еще важнее, по словам Трампа, - это то, что ему удалось передать азиатским лидерам мысль, что США открыты к торговле, если это торговля на равных условиях, а не как во времена его предшественников, когда торговля с США строилась им в ущерб.

Но автор выражает скепсис по поводу высказываний Трампа. Ничто из того, по поводу чего был достигнут хотя бы вербальный консенсус, нельзя с чистой совестью назвать прорывом. Особенно автора беспокоит, что заявленные Белым домом деловые договоренности с Китаем не предполагают каких-либо обязательств. Автор ссылается на госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который отметил, что в плане договоренностей с Китаем о торговле никаких особенных успехов не наблюдается, а на обобщенный вопрос журналистов, была ли азиатская поездка успешной, вообще не стал отвечать.

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