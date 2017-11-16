Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, принадлежавшая бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, была продана на торгах аукционного дома Christie's за 450 312 500 долларов. Таким образом установлен новый рекорд для произведений, когда-либо проданных на аукционах, сообщает портал Art Daily.

На данный момент это единственное произведение мастера, которое находится в частной коллекции. Остальные его картины входят в коллекции музеев.

Картина была частью коллекции российского предпринимателя и бывшего совладельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева. Новый владелец пожелал не раскрывать свое имя, в торгах, длившихся всего 18 минут, он участвовал в аукционе при помощи телефона.

«Спаситель мира» датируется примерно 1500 годом. Согласно одной из версий, картина была написана по заказу короля Франции Людовика XII. В 1625 году французская принцесса Генриетта Мария вышла замуж за Карла I, и полотно оказалось в Англии. Затем оно было продано на аукционе, в королевскую коллекцию «Спаситель мира» вернулся только в 1666 году. Судьба картины с того времени до 1900-го года остается неизвестной. В начале прошлого века полотно в поврежденном виде было продано для частной коллекции, сообщает РБК.

Авторство да Винчи долгое время было не подтверждено, кроме того картина была сильно испорчена. На современном рынке картина после реставраций появилась в 1958 году, тогда на аукционе Sotheby's она была продана всего за £45. Затем картина появилась вновь на торгах в 2005 году, новый владелец, нью-йоркский арт-дилер Александр Пэриш, заплатил за «Спасителя мира» $10 тысяч.

Торги на аукционе

В 2007 году в институте изящных искусств Нью-Йоркского университета началась длительная реставрация картины. После того, как полотно осмотрели многочисленные специалисты, версия о том, что «Спаситель» действительно был написан им, укрепилась.

«Было совершенно ясно, что это тот же человек, который создал Мону Лизу. Это такой сверхъестественный вихрь, как будто волосы - живое, движущееся вещество или вода, так писал волосы Леонардо», — писал эксперт в области живописи Ренессанса Мартин Кемп, слова которого приводит «Культурология».

Подлинность картины была установлена в 2011 году.

Национальная галерея представила картину лондонской публике на выставке «Леонардо — живописец при миланском дворе». Выставка сильно подняла картину в цене, и владельцы, одолжившие ее лондонской галерее, уже в 2013 году через аукционный дом Sotheby's продали ее арт-дилеру и предпринимателю из Швейцарии Иву Бувье за $80 миллионов. Уже через несколько дней швейцарец перепродал «Спасителя мира» Рыболовлеву за 127,5 миллионов долларов, пишет «Коммерсант».

Дмитрий Рыболовлев / 24smi.ru

После того, как были раскрыты детали сделок, против Бувье последовали судебные иски. В Sotheby’sзаявили о том, что не знали о планах швейцарского предпринимателя и о том, у него уже был покупатель картины. Представитель Рыболовлева Сергей Черницын объяснил новую продажу картины желанием «восстановить стоимость коллекции». Он также добавил, что предприниматель продолжает судебное разбирательство с Ивом Бувье, сказав, что тот «обманывал семью Рыболовлева».

Аукционные рекорды предыдущих лет касались картин Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Фрэнсиса Бэкона, Эдварда Мунка, Жана-Мишель Баския, Энди Уорхола.



12 мая 2015 года на торгах на аукционе Christie's картина Пикассо «Алжирские женщины» продана за $ 179,4 миллионов. Его полотно «Обнаженная, зеленые листья и бюст» продано за $ 106,5 миллионов 5 мая 2010 года.

$ 170,4 миллионов заплатил покупатель картины «Лежащая обнаженная» Амедео Модильяни 9 ноября 2015 года. $ 142,4 миллиона получил продавец картины Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» 12 ноября 2013 года. За $ 119,9 миллионов было продано полотно Эдварда Мунка «Крик» 2 мая 2012 года.

Аукцион Christie's. Картина Модильяни / wikipedia.org

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» изначально оценивалась в $ 100 миллионов. Финальная ставка - $ 400,3 миллионов, но вместе с комиссией цена за полотно превысила $ 450 миллионов.

«"Спаситель мира" — картина самого важного художника всех времен, изображающая знаковую фигуру для всего человечества. Возможность выставить подобный шедевр на торги — это огромная честь и шанс, который выпадает лишь раз в жизни. Несмотря на то что работа была написана Леонардо примерно 500 лет назад, сегодня она влияет на современное искусство ничуть не меньше, чем в XV–XVI веках», —цитирует председателя нью-йоркского отдела послевоенного и современного искусства Christie’s Лоика Гузера The Art Newspaper Russia.