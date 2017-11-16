Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 ноября 2017, четверг, 23:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тридцать объектов культурного наследия выявлено в Приморском крае, в Хабаровском крае - на один меньше
Времена. "Аврору" поставили на вечную стоянку, в Саратове освободили Марию Ульянову
Яна Папченкова, студентка: «Когда наступает осень, время как будто бы замедляется и мы вместе с ним». В Екатеринбурге минус пять градусов. ФОТО, ВИДЕО
Инспектор в кадре. Снимать не запрещается
В Саратове прохладно и облачно, но без осадков
В Иркутске 17 ноября без осадков, днём -9,-11°
Сахалинские депутаты считают, что их слегка обманула Москва и «Письмо Хапочкина»
Экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского наградили орденом Дружбы
Птица невысокого полёта
Какие же они, ястребиные?
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
16 ноября 2017, 15:46
аукционы искусство Нью-Йорк
Анна Гилева

Почти бесценный да Винчи

Картина Леонардо да Винчи
Картина Леонардо да Винчи
ntv.ru

Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, принадлежавшая бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, была продана на торгах аукционного дома Christie's за 450 312 500 долларов. Таким образом установлен новый рекорд для произведений, когда-либо проданных на аукционах, сообщает портал Art Daily. 

На данный момент это единственное произведение мастера, которое находится в частной коллекции. Остальные его картины входят в коллекции музеев.

Картина была частью коллекции российского предпринимателя и бывшего совладельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева. Новый владелец пожелал не раскрывать свое имя, в торгах, длившихся всего 18 минут, он участвовал в аукционе при помощи телефона.

«Спаситель мира» датируется примерно 1500 годом. Согласно одной из версий, картина была написана по заказу короля Франции Людовика XII. В 1625 году французская принцесса Генриетта Мария вышла замуж за Карла I, и полотно оказалось в Англии. Затем оно было продано на аукционе, в королевскую коллекцию «Спаситель мира» вернулся только в 1666 году. Судьба картины с того времени до 1900-го года остается неизвестной. В начале прошлого века полотно в поврежденном виде было продано для частной коллекции, сообщает РБК. 

Авторство да Винчи долгое время было не подтверждено, кроме того картина была сильно испорчена. На современном рынке картина после реставраций появилась в 1958 году, тогда на аукционе Sotheby's она была продана всего за £45. Затем картина появилась вновь на торгах в 2005 году, новый владелец, нью-йоркский арт-дилер Александр Пэриш, заплатил за «Спасителя мира» $10 тысяч.

 
Торги на аукционе

В 2007 году в институте изящных искусств Нью-Йоркского университета началась длительная реставрация картины. После того, как полотно осмотрели многочисленные специалисты, версия о том, что «Спаситель» действительно был написан им, укрепилась.

«Было совершенно ясно, что это тот же человек, который создал Мону Лизу. Это такой сверхъестественный вихрь, как будто волосы - живое, движущееся вещество или вода, так писал волосы Леонардо», — писал эксперт в области живописи Ренессанса Мартин Кемп, слова которого приводит «Культурология».

Подлинность картины была установлена в 2011 году.

Национальная галерея представила картину лондонской публике на выставке «Леонардо — живописец при миланском дворе». Выставка сильно подняла картину в цене, и владельцы, одолжившие ее лондонской галерее, уже в 2013 году через аукционный дом Sotheby's продали ее арт-дилеру и предпринимателю из Швейцарии Иву Бувье за $80 миллионов. Уже через несколько дней швейцарец перепродал «Спасителя мира» Рыболовлеву за 127,5 миллионов долларов, пишет «Коммерсант». 

 
Дмитрий Рыболовлев / 24smi.ru

После того, как были раскрыты детали сделок, против Бувье последовали судебные иски. В Sotheby’sзаявили о том, что не знали о планах швейцарского предпринимателя и о том, у него уже был покупатель картины. Представитель Рыболовлева Сергей Черницын объяснил новую продажу картины желанием «восстановить стоимость коллекции». Он также добавил, что предприниматель продолжает судебное разбирательство с Ивом Бувье, сказав, что тот «обманывал семью Рыболовлева».

Аукционные рекорды предыдущих лет касались картин Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Фрэнсиса Бэкона, Эдварда Мунка, Жана-Мишель Баския, Энди Уорхола.

12 мая 2015 года на торгах на аукционе Christie's картина Пикассо «Алжирские женщины» продана за $ 179,4 миллионов. Его полотно «Обнаженная, зеленые листья и бюст» продано за $ 106,5 миллионов 5 мая 2010 года.

$ 170,4 миллионов заплатил покупатель картины «Лежащая обнаженная» Амедео Модильяни 9 ноября 2015 года. $ 142,4 миллиона получил продавец картины Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» 12 ноября 2013 года. За $ 119,9 миллионов было продано полотно Эдварда Мунка «Крик» 2 мая 2012 года.

 
Аукцион Christie's. Картина Модильяни / wikipedia.org

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» изначально оценивалась в $ 100 миллионов. Финальная ставка - $ 400,3 миллионов, но вместе с комиссией цена за полотно превысила $ 450 миллионов.

«"Спаситель мира" — картина самого важного художника всех времен, изображающая знаковую фигуру для всего человечества. Возможность выставить подобный шедевр на торги — это огромная честь и шанс, который выпадает лишь раз в жизни. Несмотря на то что работа была написана Леонардо примерно 500 лет назад, сегодня она влияет на современное искусство ничуть не меньше, чем в XV–XVI веках», цитирует председателя нью-йоркского отдела послевоенного и современного искусства Christie’s Лоика Гузера The Art Newspaper Russia. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Флаги России на здании в Олимпийской деревне в Рио
МОК назвал условие участия России в зимних Играх
Минюст России
Минюст перечислил будущих иноагентов среди СМИ
Уничтожение санкционного сыра под Белгородом
Минфин предложил уголовную ответственность за ввоз санкционки
QIWI
Qiwi купила «Точку» и Рокетбанк за 700 млн рублей
Знак аварийной остановки
Число погибших в аварии автобуса и лесовоза в Марий Эл достигло 12
20:58 Глава Пентагона назвал условия переговоров с КНДР
20:35 Число погибших в аварии автобуса и лесовоза в Марий Эл достигло 12
20:22 ФАС нашла нарушения при передаче одного из петербургских соборов РПЦ
20:03 Главы ДНР и ЛНР распорядились подготовиться к обмену пленными с Киевом
19:45 Путин рассказал о планах запретить иностранным судам провоз углеводородов по Севморпути

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лев Николаев
Лев Николаев
16 ноября 1937 года родился Лев Николаев, физик и лимнолог, популяризатор науки.
19:28 Кудрин разъяснил свои слова о дефиците средств в ПФР
19:27 В ДТП с автобусом в Марий Эл погибли девять человек
19:13 Песков призвал с иронией относиться к слухам о выборах из Telegram-каналов
18:50 Qiwi купила «Точку» и Рокетбанк за 700 млн рублей
18:47 Facebook запустил «индикатор доверия» СМИ
18:34 Доступ к компьютеру сотрудника АНБ могла получить сотня вирусных программ
18:04 Три российских биатлониста смогут выступить на Играх за Южную Корею
17:48 МОК назвал условие участия России в зимних Играх
17:19 Мугабе заявил об отказе уйти в отставку
17:11 В МВД опровергли сообщения о грядущем упразднении СКР
16:59 Минтранс пообещал фонду поддержки авиакомпаний 2 млрд рублей
16:52 В ПФР опровергли слова Кудрина о нехватке средств на пенсию
16:47 Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов
16:35 Transparency предложила ФНС контролировать «теневые расходы» партий
16:23 Минюст разработал закон о коллективных исках
16:15 Аман Тулеев отказался прервать дружбу с Агафьей Лыковой
16:04 Мутация гена свертывания крови может продлить продолжительность жизни
16:03 Верховный суд смягчил приговор за госизмену из-за отправленной в Грузию эсэмэски
15:48 Полиция проверила работающих в «Новой газете» иностранцев
15:43 Минюст перечислил будущих иноагентов среди СМИ
15:27 Глава ЦБ сообщила о стагнации в экономике
15:20 В Литве приняли аналог «закона Магнитского»
15:04 РУСАДА выполнило все зависящие от него требования WADA
14:37 Одомашнивание животных усилило неравенство в древнем мире
14:35 В Госдуме предложили построить город для добычи криптовалюты
14:18 Глава РЖД доложил Медведеву о продаже билетов в плацкарт с 17 ноября
14:06 Лавров признал отсутствие доказательств сговора США с ИГ
13:47 «Газпром» потратит миллиарды рублей на патриотические парки
13:46 Депутат сообщил об эвакуации приемных Госдумы и Совета Федерации
13:23 Верховная Рада объявила католическое рождество официальным выходным
13:04 ГД дала участникам программы реновации льготы при уплате налогов
12:52 Новое приложение на iOS объединяет оплату московских парковок
12:46 Минюст уведомил девять СМИ о риске ограничений по закону об иноагентах
12:31 В Минфине РФ призвали друзей Украины выкупить у нее российский долг
12:07 Госдума дала регионам право вводить налог на движимое имущество
12:06 Кудрин объявил об исчерпании ресурсов на выплату пенсий
11:44 Городские деревья быстрее растут
11:37 Глава МОК опроверг связь участия России в ОИ со статусом РУСАДА
11:20 Госдума приняла закон о tax free
11:11 В ГД опровергли участие частных компаний в разминировании Сирии
11:06 Идею создания Putin Team поддержали 68% опрошенных россиян
10:44 Россиянам предложили выбрать название строящегося в Крыму моста
10:32 СМИ рассказали о передаче частному оператору контроля над всеми товарами в России
10:23 В Госдепе посетовали на непонимании Россией закона об иностранных агентах
10:07 ЦБ попросил россиян не покупать новые банкноты дороже номинала
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.