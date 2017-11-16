Почти бесценный да Винчи
Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, принадлежавшая бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, была продана на торгах аукционного дома Christie's за 450 312 500 долларов. Таким образом установлен новый рекорд для произведений, когда-либо проданных на аукционах, сообщает портал Art Daily.
На данный момент это единственное произведение мастера, которое находится в частной коллекции. Остальные его картины входят в коллекции музеев.
Картина была частью коллекции российского предпринимателя и бывшего совладельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева. Новый владелец пожелал не раскрывать свое имя, в торгах, длившихся всего 18 минут, он участвовал в аукционе при помощи телефона.
«Спаситель мира» датируется примерно 1500 годом. Согласно одной из версий, картина была написана по заказу короля Франции Людовика XII. В 1625 году французская принцесса Генриетта Мария вышла замуж за Карла I, и полотно оказалось в Англии. Затем оно было продано на аукционе, в королевскую коллекцию «Спаситель мира» вернулся только в 1666 году. Судьба картины с того времени до 1900-го года остается неизвестной. В начале прошлого века полотно в поврежденном виде было продано для частной коллекции, сообщает РБК.
Авторство да Винчи долгое время было не подтверждено, кроме того картина была сильно испорчена. На современном рынке картина после реставраций появилась в 1958 году, тогда на аукционе Sotheby's она была продана всего за £45. Затем картина появилась вновь на торгах в 2005 году, новый владелец, нью-йоркский арт-дилер Александр Пэриш, заплатил за «Спасителя мира» $10 тысяч.
В 2007 году в институте изящных искусств Нью-Йоркского университета началась длительная реставрация картины. После того, как полотно осмотрели многочисленные специалисты, версия о том, что «Спаситель» действительно был написан им, укрепилась.
«Было совершенно ясно, что это тот же человек, который создал Мону Лизу. Это такой сверхъестественный вихрь, как будто волосы - живое, движущееся вещество или вода, так писал волосы Леонардо», — писал эксперт в области живописи Ренессанса Мартин Кемп, слова которого приводит «Культурология».
Подлинность картины была установлена в 2011 году.
Национальная галерея представила картину лондонской публике на выставке «Леонардо — живописец при миланском дворе». Выставка сильно подняла картину в цене, и владельцы, одолжившие ее лондонской галерее, уже в 2013 году через аукционный дом Sotheby's продали ее арт-дилеру и предпринимателю из Швейцарии Иву Бувье за $80 миллионов. Уже через несколько дней швейцарец перепродал «Спасителя мира» Рыболовлеву за 127,5 миллионов долларов, пишет «Коммерсант».
После того, как были раскрыты детали сделок, против Бувье последовали судебные иски. В Sotheby’sзаявили о том, что не знали о планах швейцарского предпринимателя и о том, у него уже был покупатель картины. Представитель Рыболовлева Сергей Черницын объяснил новую продажу картины желанием «восстановить стоимость коллекции». Он также добавил, что предприниматель продолжает судебное разбирательство с Ивом Бувье, сказав, что тот «обманывал семью Рыболовлева».
Аукционные рекорды предыдущих лет касались картин Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Фрэнсиса Бэкона, Эдварда Мунка, Жана-Мишель Баския, Энди Уорхола.
12 мая 2015 года на торгах на аукционе Christie's картина Пикассо «Алжирские женщины» продана за $ 179,4 миллионов. Его полотно «Обнаженная, зеленые листья и бюст» продано за $ 106,5 миллионов 5 мая 2010 года.
$ 170,4 миллионов заплатил покупатель картины «Лежащая обнаженная» Амедео Модильяни 9 ноября 2015 года. $ 142,4 миллиона получил продавец картины Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» 12 ноября 2013 года. За $ 119,9 миллионов было продано полотно Эдварда Мунка «Крик» 2 мая 2012 года.
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» изначально оценивалась в $ 100 миллионов. Финальная ставка - $ 400,3 миллионов, но вместе с комиссией цена за полотно превысила $ 450 миллионов.
«"Спаситель мира" — картина самого важного художника всех времен, изображающая знаковую фигуру для всего человечества. Возможность выставить подобный шедевр на торги — это огромная честь и шанс, который выпадает лишь раз в жизни. Несмотря на то что работа была написана Леонардо примерно 500 лет назад, сегодня она влияет на современное искусство ничуть не меньше, чем в XV–XVI веках», —цитирует председателя нью-йоркского отдела послевоенного и современного искусства Christie’s Лоика Гузера The Art Newspaper Russia.