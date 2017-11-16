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16 ноября 2017, 15:54
выборы губернаторов Кремль регионы
Николай Петров

Новая эффективность губернаторов

График сравнения показателей
График сравнения показателей
pixabay.com

В России изменена система оценки эффективности губернаторов, причем самих критериев оценки стало больше. Согласно подписанному президентом указу, их число увеличилось с 12 до 24. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака это изменение объяснили начавшейся межбюджетной реформой.

Указ, увеличивающий число критериев оценки работы губернаторов вдвое, президент России подписал 15 ноября. В результате, как передает газета «Коммерсантъ», система оценки изменилась не только количественно, но и качественно: на фоне увеличения числа экономических показателей население региона впервые попросят оценить деятельность не только региональных властей, но федеральных органов власти. Методику расчета последнего показателя кабмину еще предстоит разработать в течение трех месяцев (так же как и методику оценки доли жителей субъекта РФ, столкнувшихся с коррупцией).

От ранее действовавшего перечня показателей эффективности сохранились только четыре позиции: ожидаемая продолжительность жизни, уровень безработицы, объем налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ на душу населения и объем инвестиций в основной капитал. Еще один ранее существовавший критерий – оценка населением работы региональных властей – будет применяться до 1 августа 2018 года, а после население региона будет оценивать условия для самореализации (в том числе детей), удовлетворенность услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

 
Работа детского врача / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

В систему оценки также вошли такие показатели: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума субъекта РФ, коэффициент доступности жилья (зависит от времени, необходимого семье из трех человек для покупки стандартной квартиры площадью 54 кв. м), соотношение доходов населения и набора основных товаров и услуг, качество и доступность ЖКХ. Правда, большинство этих показателей начнут учитывать лишь с 1 января 2019 года, зато оценка динамики заработной платы с этого момента перестанет приниматься в расчет.

Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института региональной политики, в беседе с «Полит.ру» отмечала, что ранее губернаторов никогда еще не снимали за то, что у региона были большие долги. Однако теперь губернаторам придется отчитываться за «отношение объема госдолга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к доходам без учета дотаций» и просроченную кредиторскую задолженность. Работу глав регионов также будут оценивать по «интегральному индексу субъекта РФ», плотности сети автодорог, доле работников малых и средних предприятий среди населения региона, уровню коррупции и преступности.

Кроме того, оцениваться будет их работа по повышению уровня социально-экономического развития региона, а также повышению его налогового потенциала (15 ноября Госдума дала регионам право вводить налог на движимое имущество) и правила предоставления им грантов в виде межбюджетных трансфертов. Правительству также поручено подготовить проект указа об оценке эффективности работы глав регионов по созданию условий для предпринимательской деятельности.

Доклады об эффективности деятельности губернаторов и о состоянии дел в регионах предполагается ежегодно представлять президенту до 1 ноября. Оценивать работу губернаторов Крыма и Севастополя в 2018 году будет правительство.

 
Дмитрий Козак и Владимир Путин / kremlin.ru

Система оценки работы губернаторов была запущена с подачи президента России Владимира Путина в 2007 году занимавшим тогда пост министра регионального развития Дмитрием Козаком. Некоторое время она усложнялась и постепенно число параметров оценки доросло до 400. В 2012 году были введены те 12 показателей, которые использовались до последнего времени. Однако в начале 2017 года в Кремле вновь заговорили об изменении системы.

Источник газеты объяснил необходимость этих перемен «изменением межбюджетных отношений». Напомним, ожидается, что программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов заработает с 1 января 2018 года.

Опрошенные изданием эксперты высказали мнение, что главным критерием оценки по сути должен быть уровень жизни в регионе, и оценивать его должно население. Они также высказали мнение, что власть пытается найти такую конфигурацию оценки деятельности губернаторов, которая реально показывала бы результаты их работы для населения. Предложенный же вариант, по оценке Натальи Зубаревич, сделан по западной методике, которая в России не работает. По ее мнению, расширение перечня показателей все же не прояснит картины: чем больше становится критериев, тем «смесь непонятнее» и тем труднее оценить работу губернаторов. «Эти показатели превращаются в симуляторы», – приводит издание ее слова.

Поговорить с «Полит.ру» о вероятных последствиях изменения методики оценки того, насколько эффективно работают руководители регионов, согласился Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ. По его мнению, обновленные параметры оценки эффективности работы глав регионов все же не смогут дать приближенной к реальности картины, поскольку оценку эту производит федеральная власть, а не население региона.

Комментируя предположение о том, что изменение методики могло быть связано с обновлением губернаторского корпуса, он не исключил такой связи, однако указал, что, по его представлению, вопрос о том, нужно ли усилить давление на молодых губернаторов, в данном случае пока не стоит.

«Дело тут не в давлении на губернаторов, а в самом принципе системе оценивания деятельности губернаторов. Мы видим, что она постоянно меняется. И суть проблем понятна: когда у вас есть нормальные конкурентные выборы, тогда эффективность губернатора оценивают граждане региона. И им не нужны никакие критерии, которые кто-то будет спускать им сверху – они сами знают, что именно им важно в именно этом регионе и именно сегодня.

 
Работа с документами / pixabay.com

Когда же у вас нет выборов, которые играли бы эту роль, вам все время приходится что-то придумывать. Ситуация меняется, становится нужно менять и систему оценок. Приходят новые люди, которые подбирают новых губернаторов. Они тоже с собой приносят новую систему оценок. Но, на самом деле, мне кажется очевидным, что чем больше показателей, тем менее жесткой и строгой становится оценка.

Когда у вас есть один-два, ну, три-пять показателей, то вы можете четко следить за тем, кто и каким образом их выполняет. Когда у вас 24 показателя, то тогда картина менее однозначная: где-то лучше, где-то хуже. И с одной стороны, у вас развязаны руки и можно любого губернатора обвинить и поменять потому, что какие-то показатели у него хуже выглядят, чем должно быть. А с другой стороны, объективно оценить деятельность губернатора, используя эти показатели, невозможно.

Так что главная проблема – это то, что не работают выборы, что людям не доверяют оценивать губернаторов самостоятельно, а их оценивает президентская администрация», – сказал Николай Петров.

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