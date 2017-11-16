Заголовки утра. 16 ноября

«Коммерсантъ»: «Невыносимая пленность бытия». 15 ноября президент России Владимир Путин приехал вместе с премьером Дмитрием Медведевым и патриархом Кириллом в отреставрированный Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

«Губернаторам меняют систему отчета». Президент подписал указ о новом перечне критериев их эффективности.

«WADA отказалось восстановить РУСАДА в правах». Агентство заявило о невыполнении Россией главных условий «дорожной карты».

Газета «Ведомости» сообщает, что правительство хочет отдать систему контроля за товарами частному оператору. Об этом в материале "Бенефициарами реформы маркировки товаров могут оказаться Усманов и «Ростех»".

В материале «Выдвижение Ксении Собчак отвечает заданным Дональдом Трампом мировым трендам» можно ознакомиться с аналитическим обзором Михаила Виноградова «Постпопулизм в публичной политике: актуальный мировой контекст».

РБК предлагает вниманию читателей собственный рейтинг самых быстрорастущих компаний России. В этот раз он сильно обновился — новичками стали 36 из 50 компаний.

Американский публицист, экономист и трейдер Нассим Талеб рассказал в интервью РБК о самых страшных угрозах человечеству, влиятельном классе «интеллектуальных идиотов» и новой книге, над которой работает. Об этом в материале Нассим Талеб: «Патология нашего времени — потеря контакта с реальностью».

«Газета.ru» в материале «Жуткие картинки: Минздрав кошмарит россиян» рассказывает о новых сигаретных пачках со страшным дизайном, которые будут выпускать в России.

11 ноября стало известно, что покончил с собой Борис Ноткин. Известный телеведущий страдал от онкологического заболевания и в предсмертной записке написал, что не в силах справляться с болями. «Известия» побеседовали с директором службы помощи онкобольным «Ясное утро» Ольгой Гольдман о том, почему больные выбирают легкую смерть и как помогать тем, кого нельзя спасти. Интервью озаглавлено «Человек иногда делает это из любви».

The Economist: Армия Зимбабве устроила государственный переворот Роберту Мугабе (Zimbabwe’s army mounts a coup against Robert Mugabe). Роберт Мугабе провел на посту президента Зимбабве 37 лет, но теперь его правление окончено.



Bloomberg: Эпоха Мугабе заканчивается: армия Зимбабве захватывает власть (Mugabe’s Era Is Ending as Zimbabwean Military Seizes Power). Военные в Зимбабве захватили власть и отстранили от власти 93-летнего президента Роберта Мугабе.



The Wall Street Journal: Европейские компании-зомби мешают оздоровлению региона (Europe’s Zombie Companies Haunt Region’s Recovery). В Европе сотни компаний агонизируют и продолжают существовать только за счет поддержки банков.



The Washington Post: Как Мугабе в Зимбабве цеплялся за власть почти 40 лет (How Zimbabwe’s Mugabe clung to power for almost 40 years). События среды могут положить конец эпохе правления одного из самых одиозных африканских лидеров.



Reuters: Ливан обвинил Саудовскую Аравию в том, что она взяла его премьер-министра в заложники (Lebanon accuses Saudi Arabia of holding its PM hostage). Президент Ливана обвинил Саудовскую Аравию в том, что она взяла в заложники ливанского премьер-министра Саада аль-Харири вместе с семьей, и назвал это актом агрессии.



Al Jazeera: Может ли будущее Америки убежать от ее прошлого? (Can America's future escape its past?). Чтобы двигаться вперед, американцам необходимо осознать свою мрачную историю.