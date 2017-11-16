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16 ноября 2017, 18:43
Александр Овечкин Владимир Путин выборы «Единая Россия»
Игорь Бунин

ЕР и Putin Team. Кто поддержит лучше?

Владимир Путин на съезде "Единой России"
Владимир Путин на съезде "Единой России"
kremlin.ru

В администрации президента России рассматривают возможность выдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2018 года в качестве кандидата от партии «Единая Россия», сообщают СМИ. При этом, как утверждают источники Интернет-издание «Газета.Ru», в АП склоняются именно к такому варианту, а не к тому, чтобы Путин шел на выборы в качестве самовыдвиженца.

Ни подтверждения, ни опровержения этой информации пока не поступало. Между тем ранее в администрации президента как приоритетный рассматривался именно вариант самовыдвижения. По данным СМИ, за него выступал бывший секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Кроме того, в поддержку Путина уже создаются общественные движения, никак не связанные с «Единой Россией». Так, в начале ноября российский хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и является его капитаном, объявил, что создает общественное движение Putin Team (то есть «Команда Путина»). Как напоминает информационное агентство РИА Новости, при этом Овечкин подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью движения будет объединение всех поддерживающих Путина в единую команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию».

 
Владимир Путин и Александр Овечкин / kremlin.ru

Кремль уже поддержал эту инициативу. К Putin Team присоединились российские гимнастки, а также хоккеисты Евгений Малкин, Павел Буре и Илья Ковальчук, губернаторы Алексей Дюмин и Андрей Воробьев, гроссмейстер Сергей Карякин, пишет газета «Коммерсантъ».

Любопытно, что идея создания такого движения, по данным ВЦИОМ, нашла поддержку у большинства россиян: согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ 10-12 ноября 2017 г методом телефонного интервью (опрошены были 1800 респондентов старше 18 лет), за создание такого движения высказались 68% респондентов, 22% остались равнодушны к ней, а 6% отнеслись скептически.

По оценке руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, появление движения Putin Team показывает, что «ставка сделана на деполитизацию движения поддержки», так как население «устает от политики». В силу этого именно неполитическое движение может усилить мобилизацию сторонников  действующего главы государства, полагает он.

«Создание движения – первый шаг, но самое интересное – впереди. Многое будет зависеть от лиц движения и принципов его организации: чем больше чиновников  в его составе, чем больше бюрократизма  и красивых слов – тем меньше шансов у этого  движения состояться и стать  важным элементом избирательной кампании. Первые шаги можно назвать успешными, впрочем, как и само название», – приводит слова Мамонова сайт ВЦИОМ.

Однако, отмечают политологи, и выдвижение от партии имеет свои преимущества, так как кандидату от партии гораздо проще пройти процедуру регистрации. Именно в связи с этим журналист и телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты России фактически в роли кандидата «против всех», заявила, что хотела бы выдвигаться от партии «Гражданская инициатива».

 
Ксения Собчак на пресс-конференции / АГН "Москва"
/ фото: Ведяшкин Сергей

«Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру. Идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека. О России, как о европейской стране, устремленной в будущее. Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить», – говорится в объяснении Собчак, опубликованном 15 ноября на ее сайте, запущенном к выборам.

О решении Собчак идти на выборы от «Гражданская инициативы» ранее сообщал сайт телекомпании «Би-би-си» со ссылкой на два источника в избирательном штабе Собчак. Ожидается, что «Гражданская инициатива» соберется на съезд для ее выдвижения в 20-х числах декабря, напоминает газета «Коммерсантъ».

Прокомментировать информацию для «Полит.ру» согласился Игорь Бунин, президент фонда «Центр политических технологий», генеральный директор информационного сайта политических комментариев «Политком.ру». Он не исключает выдвижения Путина от «Единой России», однако подчеркивает, что не испытывает уверенности в том, что в администрации президента остановятся на этом варианте – в силу его главного и весьма существенного недостатка.

«У варианта выдвижения Путина кандидатов от «Единой России» есть один минус: популярность «Единой России» меньше, чем популярность Путина. И, естественно, политтехнологи и администрация президента понимают, что выдвижение от ЕР может привести к некоему занижению результата Путина. Гораздо лучше для него в этом смысле – собрать подписи, выдвинуться индивидуально, получить поддержку от других организаций.

 
Съезд партии "Единая Россия" / er.ru

Да, самовыдвижение – дело довольно сложное и муторное. И тем не менее, хотя я не знаю, какой именно вариант для выдвижения Путина в итоге выберут, у меня нет уверенности, что выберут именно вариант выдвижения от «Единой России». С учетом уже упомянутого обстоятельства – того, что популярность Путина выше, чем популярность партии власти.

Конечно, выдвижение от партии решает вопрос с подписями – если выдвигаться индивидуально, то надо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Это достаточно сложно сделать. Но, повторю, я не уверен в том, что будет выдвижение именно от «Единой России». Ну, а если Путин решит все же выдвигаться от «ЕР», это станет понятно на ее съезде в декабре», – сказал Игорь Бунин.

Говоря о возникшем движении в поддержку Путина Putin Team, созданном Александром Овечкиным, эксперт высказал мнение, что создание этого движения могло быть как идеей самого Овечкина, как и идеей администрации президента. По оценке эксперта, такое движение может в определенной мере пригодиться кампании Путина, когда та начнется.

«Putin Team – это вроде бы хоккейная идея. Но знаете, очень много энтузиастов, которые выходят откуда угодно, сейчас предлагают свои услуги, поэтому есть ли это идея администрации президента или самостоятельно Овечкина, я сказать не могу. В такой ситуации, как сейчас, тысячи людей думают о том, как бы себя подключить к этому достаточно удобному и  выгодному сценарию.

 
Владимир Путин на хоккейной площадке / tvkrasnodar.ru

Да, хоккей в России достаточно популярен. Вдобавок хоккеисты достаточно тесно связаны с Путиным – благодаря хоккейным матчам. Так что наверняка утверждать, было ли создание движения Putin Team идеей администрации или инициативой снизу, нельзя. Может ли это движение принести некую пользу избирательной кампании Путина? Может, почему же нет! Именно в силу того, что хоккей у нас в стране популярен, и успехов в хоккее мы добиваемся.

Конечно, после объявления о создании движения сразу же началась контригра: Алексей Навальный стал говорить, что Овечкин в последнее время живет только в США, и задаваться вопросом, может ли он при этом поддерживать Путина. Но это – обычное явление в таких ситуациях. Не бывает чистых продуктов – всегда с примесью чего-то», – объяснил Игорь Бунин.

Пока официальной информации об участии действующего главы государства в кампании 2018 года не поступало. На пресс-конференции в рамках саммита АТЭС 11 ноября Путин заявил, что на вопрос о его возможном выдвижении ответят, «когда время придет». Сходной тактики придерживается и премьер-министр России Дмитрий Медведев: на вопрос журналиста Life об участии в выборах президента отшутился. «На выборы не планируете в этом году?»  – спросил журналист. «Нет, в этом году выборов нет», – ответил глава правительства. На уточняющий вопрос о выборах 2018 года Медведев не стал отвечать.

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