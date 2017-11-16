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16 ноября 2017, 12:37
допинг Минспорта МОК Олимпийские игры

WADA, РУСАДА и олимпийский переполох

Пресс-конференция РУСАДА, посвященная вопросу восстановления статуса организации
Пресс-конференция РУСАДА, посвященная вопросу восстановления статуса организации
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Сеуле отказался восстанавливать членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В совете заявили, что РУСАДА все еще не соответствует необходимым требованиям. 

Итогом может стать недопуск сборной России на зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее в феврале 2018 года. Как ранее заявлял глава Олимпийского комитета России и член МОК Александр Жуков, окончательное решение исполком Международного олимпийского комитета примет в декабре 2017 года.

Как рассказали «Р-Спорт» в WADA, Российское антидопинговое агентство может быть восстановлено в правах до мая 2018 года, когда пройдет следующее заседание совета учредителей организации.

В ноябре 2015-го WADA признало РУСАДА не соответствующим своему кодексу по итогам доклада об использовании допинга в российском спорте. Для восстановления членства и возможности самим тестировать спортсменов (сейчас забором и обработкой российских допинг-проб занимаются специалисты из Швейцарии, Великобритании и Германии), впоследствии была принята дорожная карта.

 
Акция РУСАДА

Почти все ее пункты в настоящее время выполнены — было сформировано новое руководство РУСАДА, сотрудникам WADA открыт доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории, провели аудит. Однако три пункта дорожной карты оказались в подвешенном состоянии.

 
Джонатан Тейлор
Linkedin

Это признание государственной программы допинга на Играх 2014 года, доступ к спортсменам в закрытых городах и проверка допинг-проб, которые были изъяты Следственным комитетом РФ в рамках дела Григория Родченкова, заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор.

По его словам, глава ОКР Александр Жуков «призвал нас не делать РУСАДА заложником этих политических требований. Но, во-первых, это условия дорожной карты, которую приняли российские власти. Во-вторых, вопрос закрытых городов все еще в процессе решения, и пока полного доступа нет. И, в-третьих, что самое важное, вопрос к вам состоит в том, что если прошлая работа РУСАДА была полностью коррумпирована... и вы это отрицаете, как вы можете гарантировать, что это не повторится?» (цитата по «Спорт-Экспрессу»).

Жуков, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что эти требования выполнить невозможно.

«Сохранение препятствий в виде требований признать доклад Макларена, а также предоставить допинг-пробы, которые опечатаны СКР, эти условия не имеют никакого отношения к деятельности РУСАДА, они невыполнимы», — сказал чиновник.

Он отметил, что «системы господдержки [допинга] в России не было и нет».

«Руководители РУСАДА, антидопинговой лаборатории осуществляли мониторинг допинг-проб, но конкретно вину определит Следственный комитет России», — добавил Жуков.

При этом президент ОКР отметил, что нынешняя ситуация не похожа на ту, что была перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

«Ситуация сейчас не как с Рио. Тогда WADA просило не пускать Россию на Игры, сейчас такого нет. Это тупиковая ситуация, мы не признаем доклад [независимой комиссии WADA Ричарда Макларена], они не снимают требование. Надо не искать причины искусственно, а восстанавливать РУСАДА», — призвал глава ОКР.

Как заявила ТАСС трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина, «это очень неприятный момент, ведь мы выполнили практически все условия, дорожная карта выполнена на 99%. Но мы не можем признать, что система применения и применения допинга поддерживалось на государственном уровне. Второе, что якобы есть проблема недопуска в закрытые города. Там было лишь одно недоразумение, остальные допуски для WADA были сделаны».

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко сообщил ТАСС, что Россия и WADA говорят на разных языках.

«Мы говорим с WADA немного на разных языках. Но мы прислушиваемся, стараемся сотрудничать на добросовестной основе», — сказал вице-премьер.

По его словам, претензии WADA в манипуляциях с допинг-пробами в Сочи «уже не выдерживают критики».

«Нужно опросить конкретных шаперонов [сотрудников службы допинг-контроля] и инспекторов допинг-контроля, их там около 70 человек работало, еще 25 иностранных шаперонов и экспертов. Внутри лаборатории их было достаточно. Тогда они соучастники выходят?» — заявил чиновник.

 
Владимир Мутко в Антидопинговом центре в Сочи
Минспорта РФ

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили и депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметили в беседе с ТАСС, что у многих стран вообще нет своих антидопинговых лабораторий, что не мешает им выступать на Играх.

«Все это не может повлиять на участие наших спортсменов в Играх, поскольку есть масса стран, не обладающих своими антидопинговыми агентствами, что не мешает им выступать на Олимпиадах. Но РУСАДА пока не может работать полноценно, а WADA это выгодно — это бизнес», — сказала Журова.

Мамиашвили сказал, что решение WADA было ожидаемым. «Здесь создан такой винегрет, что уже разобраться невозможно — где спорт, а где политика. Это бескомпромиссное, предвзятое решение по отношению к России. Мы же видим, что диалога-то совсем не получается. И как можно увязывать аккредитацию РУСАДА с выступлением спортсменов на Олимпиаде, если 80% стран вообще не имеет собственных антидопинговых лабораторий?» — отметил он.

 
Заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) с участием министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова
Сергей Киселев / АГН "Москва"

Министр спорта России Павел Колобков, как отмечает ТАСС, также заявил о несправедливости решения.

«Мне показалось странным, что глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор был главным судьей, а не руководство WADA. Задачей комитета являлось подготовить отчет, решение должны принимать другие люди. Россия — страна, которая заслуживает к себе другого отношения, а не подобного судилища в исполнении Тэйлора», — считает Колбков.

Помимо основной сборной решение WADA может затронуть и российских паралимпийцев. Генсек Паралимпийского комитета России Андрей Строкин уже заявил, что в случае недопуска его подопечных к Играм рассматривается проведение Всероссийских открытых соревнований, которые уже проводились в 2016 году.

«Несмотря на то, что мы готовимся к Играм, в случае неучастия наших спортсменов в Олимпийских играх мы проработали альтернативный вариант по аналогии с теми, которые были проведены перед Рио-де-Жанейро — Всероссийские открытые соревнования по зимним видам спорта», — цитирует Строкина «Интерфакс».

В свою очередь, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин отметил, что пока неясно, как решение WADA отразится на восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

«Я не знаю, как это может сказаться на нас, пока не стоит делать выводов по этому решению относительно ПКР. Это прямого отношения к нам не имеет, это имеет отношение к работе РУСАДА», — сказал Лукин.

Между тем президент МОК Томас Бах сообщил The New York Times, что участие российской сборной в зимней Олимпиаде 2018 года не связано с вопросом восстановления членства РУСАДА.

«Думаю, все хотели бы, чтобы РУСАДА работало на полную мощность, чтобы российские спортсмены могли сдавать тесты. За прошлое должно быть наказание, однако теперь речь идет о будущем, и это две разные вещи», — подчеркнул глава МОК.

При этом Бах отметил, что не был в курсе требования Международного паралимпийского комитета для восстановления членства ПКР, согласно которому РУСАДА все-таки должно соответствовать кодексу WADA.

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