Топ новостей 16 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня оживилось обсуждение отстранения России от Олимпиады из-за отказа WADA восстановить статус РУСАДА, Минюст перечислил будущих иностранных агентов из числа СМИ, глава Центробанка объявила о завершении этапа роста экономики.

Юрий Ганус, глава РУСАДА / gazeta-margust.ru

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что РУСАДА выполнило все зависящие от него пункты дорожной карты для восстановления членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Ранее сегодня совет учредителей WADA заявил, что РУСАДА не выполнила ряд пунктов для возобновления членства.

Минюст России опубликовал на своем сайте список СМИ, которые собирается признать иностранными агентами. Как уточнили в Минюсте, иноагентами собираются признать «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проека «Фактограф».

Теперь не только "Мемориал" и "Левада" - в Госдуме, видимо, решили, что "иностранных агентов" мало не бывает

Другие карикатуры @Sergey_Elkin смотрите на нашем сайте https://t.co/PpbMLrQ3hX pic.twitter.com/4QB7RvleDf — DW (на русском) (@dw_russian) 16 ноября 2017 г.

Екатерине Андреевой предложили зарегистрироваться в качестве иностранного агента pic.twitter.com/0T2tfyeBYR — недруги за бугром (@Lndcalling) 15 ноября 2017 г.

Эльвира Набиуллина в Думе / duma.gov.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила перед депутатами Госдумы. В своем отчета она заявила, что в 2017 году рост российского ВВП составит 1,8%. Это означает, что «период восстановительного роста» экономики после спада «почти завершен».

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу, согласно которым регионы могут вводить налог на движимое имущество. Его верхняя планка установлена на уровне 1,1%.

Пенсионеры на выставке товаров для здоровья / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Пенсионный фонд столкнулся с серьезным дефицитом средств. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам, так как покрыть его за счет налогов не получится. Кудрин заявил, что единственной работающей мерой является повышение пенсионного возраста.

Скоро дожитие до пенсионного возраста в России будет приравниваться к госизмене и экстремизму pic.twitter.com/Yf5XAHiXZV — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 ноября 2017 г.

Так сложилась лента...Осталось только сделать однозначный вывод.. pic.twitter.com/MDYDWJ27tE — деревня Счастливое (@willi_rusland) 16 ноября 2017 г.

Покупатели в ГУМе / mskagency.ru

Государственная Дума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон, закрепляющий право иностранных граждан на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free). После вступления закона в силу граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), смогут вернуть НДС на приобретенные в России товары (за исключением подакцизных).

Биржа криптовалют на Ленинском проспекте в Москве / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил в Минпромторг, Минсвязи и на телеканал RT письмо с предложением создать в Сибири город для майнинга криптовалюты: «Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные им вещи. Пополнит и бюджет государства за счет налогов. Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья».

Жители города будут называться криптовалютчики и криптовалютчицы, и каждый крипторубль они будут сдавать государству, получая криптозарплату pic.twitter.com/2ArtekDEWG — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 ноября 2017 г.

Билеты в плацкартные вагоны с датой отправления с января 2018 года поступят в продажу 17 ноября 2017 текущего года. Это подтвердил глава РЖД Олег Белозеров премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Матч по футболу между сборной России и Аргентины / tvc.ru

Стали известны все национальные сборные, которые примут участие в финальном этапе чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Последнюю, 32-ю, путевку на ЧМ-2018 завоевала сборная Перу. Помимо Перу и сборной России, которая как хозяйка ЧМ-2018 попала на него автоматически, на чемпионате выступят команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии. Жеребьевка чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.

16 октября на специальном сайте http://назовимост.рф/ началось голосование за лучшее название транспортного моста, пересекающего Керченский залив. Предлагается пять названий: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Имеется также графа «свой вариант».