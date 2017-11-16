The Economist рассуждает о том, как правление президента США Дональда Трампа может сказаться на Республиканской партии. Среди некоторых экспертов сейчас бытует мнение, что влияние Трампа будет мощным и разрушительным. Автор возражает на это, что для оказания тлетворного влияния у Трампа не хватает ресурсов, а вот несколько оживить партийную жизнь он может.

Год назад Трамп, одержав победу на президентских выборах в США, фактически стал лидером американских республиканцев. Специфика этой конфигурации в том, что на предвыборном этапе многие именитые республиканцы пытались от него дистанцироваться или прямо высказывались против. Но теперь он неизбежно оказывает на партию влияние. В частности, отмечает автор, все более распространенным становится мнение, что Трамп начал прививать республиканцам националистический популизм.

Члены Ку-Клукс-Клана / flickr.com

Трамп — политический аутсайдер, пишет автор, и отчасти страхи, связанные с природой его влияния, могут быть вызваны этим фактором. На самом деле в истории США это далеко не первый случай президента-аутсайдера, стремящегося перековать партию. Таковыми были Теодор Рузвельт и Джимми Картер. У Трампа даже есть перед ними некоторое преимущество — обе главные американские партии сейчас переживают не лучшие времена, поэтому на них проще влиять. Популярность республиканцев, составляющих сейчас большинство в конгрессе, очень низкая. Их рейтинг одобрения — 13%, то есть еще меньше, чем одобрение Трампа, который и сам не пользуется большой популярностью, судя по опросам.

Тем не менее, оказать серьезное и долгосрочное влияние на партию трудно. Это за последние сто лет удалось всего двум правителям — Франклину Рузвельту и Рональду Рейгану. Рузвельт превратил демократов в создателей «Нового курса». Рейган сбил разрозненных консерваторов и «ястребов» в мощную коалицию республиканцев, в качестве которой они, собственно, существуют и до сих пор. По сравнению с ними у Трампа преимуществ гораздо меньше. И Рузвельт, и Рейган опирались на уже долгое время существовавшие политические силы. У Трампа такой опоры нет. Далее, хотя в случае с Рузвельтом и Рейганом были те, кому новшества показались неприемлемыми, все же они оба ориентировались на сплочение партий вокруг какой-то программы. С Трампом пока сплоченности не наблюдается, а наблюдаются, наоборот, противоречия.

Мигранты на мексиканской границе / Оперативная съемка

Главный козырь Трампа — это общее для многих республиканцев недовольство тем, как партийная элита проводит торговую политику и допускает миграционную либерализацию. Некоторое время назад это недовольство стало импульсом к появлению движения «Чайной партии». Однако те инициативы, которые Трамп пытается проводить, чтобы компенсировать это недовольство, вызывают, в свою очередь, неприятие у партийной элиты (прежде всего, речь идет о политике протекционизма).

Все это, заключает автор, впрочем, не означает, что Трамп не оказывает и не будет оказывать в дальнейшем влияния на партию. Но это говорить о том, что оказанное им влияние будет не того масштаба и рода, как ожидают некоторые республиканские алармисты. По мнению автора, нельзя исключать, что влияние Трампа в итоге приведет к партийному возрождению.