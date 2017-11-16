СМИ оживленно обсуждают военный переворот в Зимбабве, по итогам которого престарелый президент Роберт Мугабе оказался под домашним арестом, а кто станет его преемником, осталось под вопросом.

Мугабе, пишет The Economist, стал лидером Зимбабве сразу после обретения Зимбабве независимости и оставался на этом посту вплоть до нынешних событий. Большинство граждан никогда не знали никакого другого правителя. Захватившие власть военные заявляют, что нынешняя ситуация — это не военный переворот, а временные меры по предотвращению конфликта, и что сам Мугабе и его семья в безопасности, а их действия направлены против преступников, которые Мугабе окружают.

Заговорщики, комментирует автор, нанесли удар спустя неделю после того, как активизировалась конкуренция за то, кто унаследует власть Мугабе, которому уже 93 года и здоровье которого оставляет желать лучшего. В ноябре он отправил в отставку своего вице-президента, который считался главным кандидатом на роль преемника. Если бы все пошло по этому плану, то, скорее всего, он в декабре назначил бы ее вице-президентом. Это было бы уже прямой дорогой к президентству, после того как он уйдет в отставку или умрет.

Роберт и Грейс Мугабе DandjkRoberts

Такая перспектива вызвала протест у большинства представителей правящей партии. Таким образом получился конфликт между семьей Мугабе и партийными авторитетами. Напрямую атаковать эту семью нехорошо, потому что она участвовала в освободительной борьбе. Вмешательство армии, соответственно, позиционируется как защита семьи от атаки со стороны партийных деятелей. В итоге переворот получился по большей части бескровным.

Многие в Зимбабве ожидают, возвращения отправленного в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагвы, который, как предполагается в итоге станет правителем. Такой сценарий, вероятно, окажется самым мирным и органичным. Мнангагва считается прагматиком. На Западе к нему отчасти даже благосклонны, потому что он говорил о необходимости «примирения с Западом», реформирования экономики и улучшения положения белых фермеров, подвергавшихся гонениям при Мугабе.

Эммерсон Мнангагва в ООН. 2016 UN Photo / Jean-Marc Ferré

Но автору Мнангагва не нравится. По его мнению, у Мнангагвы послужной список не менее одиозный, чем у Мугабе. Он участвовал в кровопролитных этнических конфликтах в 1980-е гг. и не отличается большой любовью к демократии. Также, пока он был вице-президентом, он оказывал давление на оппозицию и фальсифицировал выборы. Оппозиция, в свою очередь, жалуется, что в сложившихся обстоятельствах гражданам едва ли позволят самостоятельно определиться с выбором нового лидера.

Wall Street Journal опубликовал дежурную статью о том, что события в Зимбабве могут быть шансом к установлению там демократии. Существует распространенное мнение, пишет автор, что государственные перевороты плохи для демократии. Но Зимбабве, по его мнению, может стать исключением из этого правила. И не только Зимбабве: в истории есть примеры «демократических переворотов». Хотя история же показывает, что у организаторов переворотов намерения обычно отнюдь не демократические, а интересы эгоистические.

Часто такие перевороты устраивает армия, если правительство с ней недостаточно хорошо обращается. Теоретически они могут быть конструктивными, но только если они правильно организованы. В противном случае, они, наоборот, могут быть опасными и приводить к общественной и политической смуте. Еще один распространенный сценарий - это возвращение к статусу-кво, просто уже с другим лидером во главе государства. Такой сценарий, считает автор, в этом случае тоже вероятен. Но шанс устроить в Зимбабве демократию все равно остается, особенно если в дело вмешается «международное сообщество».