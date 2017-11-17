Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики ведут активные переговоры по возобновлению обмена пленными. К процессу подключился и президент России Владимир Путин. По оценкам экспертов, стороны достаточно близки к достижению некоторых договоренностей по вопросу.

Предложение об обмене пленными между ДНР, ЛНР и Украиной 15 ноября озвучил на встрече с президентом России Валдимиром Путиным в Ново-Иерусалимском мужском монастыре лидер движения «Украинский выбор – право народа», представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию Виктор Медведчук. По его словам, Украина готова освободить 306 пленных, и «рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек».

О том, что российский лидер включился в переговорный процесс, стало известно вечером 15 ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин впервые провел телефонные переговоры с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. «Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», – приводит газета «Коммерсантъ» слова Пескова.

Захарченко и Плотницкий поддержали инициативу, заявил Песков. Он подчеркнул, что главы ДНР и ЛНР «обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий / realgazeta.com.ua

16 ноября информационное агентство ТАСС сообщило, что Служба безопасности Украины заявила о готовности к обмену пленными. По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, позиция ведомства в этом вопросе всегда была призрачной. «Мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой», – цитирует ее ответ сайт украинского телеканала «112. Украина».

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев давно готов к обмену пленными, однако не поддастся на шантаж со стороны представителей самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.



Она напомнила, что за последние 14 месяцев обмена пленными не было вообще. «Мы готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, чтобы забрать подтвержденных украинцев. Но мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например, «беркутовцев», которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни», – приводит перевод на русский ее пояснений информационное агентство РБК.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, прогресс в этом вопросе вполне вероятен – и вполне возможно, что тем самым президент России покажет эффективность своего участия.

Георгий Чижов

«Полной ясности в этом вопросе я не дам, но похоже, что тема, связанная с продвижением урегулирования на Донбассе становится реальной. Возможно, это происходит благодаря усилиям американского спецпредставителя [Курта] Волкера. Если вначале и украинская, и российская сторона очень скептически к этому относились и не очень верили в продвижение, то теперь видят: человек напрягается и заставляет обе стороны шевелиться.

На самом деле обмен пленными – это направление, по которому до определенного момента был прогресс. Из всего, что вырабатывала контактная группа в Минске, практически применимым было в основном это. Все остальные условия урегулирования соблюдались достаточно плохо – типа прекращения огня, например. Но с какого-то момента обмен фактически прекратился.

В Украине все уверены, что это произошло из-за позиции российской стороны и сепаратистов. По всей видимости, это действительно так. Надежда Савченко пыталась использовать это обстоятельство в своей агитации: говорила, что она организует обмен. Мы помним, что она действительно ездила договариваться и даже контактировала с представителями ЛНР и ДНР. Впрочем, никакого результата это не принесло.

А вот сейчас… Трудно сказать, почему сейчас Владимир Путин лично подключился к этому – возможно, это связано с неформально начавшейся президентской кампанией. В принципе, продемонстрировать свою эффективность президент России здесь может, потому что с украинской стороны этого обмена очень хотят, и вмешательство Путина может дать заметные результаты.

Ну, и, кроме того, вполне возможно, что таким образом, проявляя гуманитарную инициативу, российский лидер все-таки хочет попытаться наладить отношения с Западом. После этой его знаменитой четырехсекундной встречи с Трампом, возможно, возникло ощущение, что как-то диалог с США все-таки строить надо. А тут – пожалуйста, есть, человек что-то делает.

Пункт обмена пленными / svoboda.org

Таковы мои предположения. По сути то, что должно было происходить уже давно и искусственно было заморожено, сейчас может получить некое продолжение. И я думаю, очень хорошо, если так получится. Потому что надо же людей домой вернуть – вне зависимости от того, как проблема будет решена глобально.

Может ли быть, чтобы расчет делался именно на прогресс в обмене пленными как-то повлияет и на урегулирование в целом? На самом деле, может, обмен на него и не повлияет – но движение хотя бы по одному из аспектов урегулирования может дать ощущение, что процесс не стоит на месте. Это не будет новостью, конечно – потому что, как я уже и говорил, именно по этому направлению движение до определенного момента и происходило.

И главное – что российский президент не подставляется, выступая с такими инициативами. Он ведь старается избегать действий, которыми четко «расписался» бы в том, что Россия является стороной конфликта. А здесь такого риска нет: Россия может и не быть стороной конфликта, но при этом проявлять инициативу по решению отдельных гуманитарных вопросов. Это как бы участие в процессе урегулирования, но не требующее признания какой-то роли России», – объяснил Георгий Чижов.