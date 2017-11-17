Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 ноября 2017, пятница, 13:19
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Вывез труп в лес, обложил покрышками и сжег
Сбивший пешехода водитель ВАЗ-2107 подозревается в употреблении наркотиков
Следственный комитет принимает заявления от сотрудников НЧОП «Юстас» о невыплате зарплаты
Грабеж в ТЦ и угон — в один день тюменцы совершили два преступления
Директора РКЦ ЖКХ Сургута снимают с должности
Российский Дед Мороз устроит большой праздник в Тюмени
Увольнение за несуществующий прогул стоило тюменской фирме автомобиля Mercedes-Benz
Житель Эфиопии сделал татуировку в память о Тюмени
В Тюменской области осужденные научились готовить курицу гриль
В Марий Эл день траура по погибшим в ДТП
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
17 ноября 2017, 10:15
Донецк Россия Украина
Георгий Чижов

Перспективный обмен

Обмен пленными
Обмен пленными
vesti.ru

Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики ведут активные переговоры по возобновлению обмена пленными. К процессу подключился и президент России Владимир Путин. По оценкам экспертов, стороны достаточно близки к достижению некоторых договоренностей по вопросу.

Предложение об обмене пленными между ДНР, ЛНР и Украиной 15 ноября озвучил на встрече с президентом России Валдимиром Путиным в Ново-Иерусалимском мужском монастыре лидер движения «Украинский выбор – право народа», представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию Виктор Медведчук. По его словам, Украина готова освободить 306 пленных, и «рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек».

О том, что российский лидер включился в переговорный процесс, стало известно вечером 15 ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин впервые провел телефонные переговоры с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. «Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», – приводит газета «Коммерсантъ» слова Пескова.

Захарченко и Плотницкий поддержали инициативу, заявил Песков. Он подчеркнул, что главы ДНР и ЛНР «обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

 
Александр Захарченко и Игорь Плотницкий / realgazeta.com.ua

16 ноября информационное агентство ТАСС сообщило, что Служба безопасности Украины заявила о готовности к обмену пленными. По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, позиция ведомства в этом вопросе всегда была призрачной. «Мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой», – цитирует ее ответ сайт украинского телеканала «112. Украина».

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев давно готов к обмену пленными, однако не поддастся на шантаж со стороны представителей самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она напомнила, что за последние 14 месяцев обмена пленными не было вообще. «Мы готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, чтобы забрать подтвержденных украинцев. Но мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например, «беркутовцев», которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни», –  приводит перевод на русский ее пояснений информационное агентство РБК.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, прогресс в этом вопросе вполне вероятен – и вполне возможно, что тем самым президент России покажет эффективность своего участия.  

 
Георгий Чижов

«Полной ясности в этом вопросе я не дам, но похоже, что тема, связанная с продвижением урегулирования на Донбассе становится реальной. Возможно, это происходит благодаря усилиям американского спецпредставителя [Курта] Волкера. Если вначале и украинская, и российская сторона очень скептически к этому относились и не очень верили в продвижение, то теперь видят: человек напрягается и заставляет обе стороны шевелиться.

На самом деле обмен пленными – это направление, по которому до определенного момента был прогресс. Из всего, что вырабатывала контактная группа в Минске, практически применимым было в основном это. Все остальные условия урегулирования соблюдались достаточно плохо – типа прекращения огня, например. Но с какого-то момента обмен фактически прекратился.

В Украине все уверены, что это произошло из-за позиции российской стороны и сепаратистов. По всей видимости, это действительно так. Надежда Савченко пыталась использовать это обстоятельство в своей агитации: говорила, что она организует обмен. Мы помним, что она действительно ездила договариваться и даже контактировала с представителями ЛНР и ДНР. Впрочем, никакого результата это не принесло.

А вот сейчас… Трудно сказать, почему сейчас Владимир Путин лично подключился к этому – возможно, это связано с неформально начавшейся президентской кампанией. В принципе, продемонстрировать свою эффективность президент России здесь может, потому что с украинской стороны этого обмена очень хотят, и вмешательство Путина может дать заметные результаты.

Ну, и, кроме того, вполне возможно, что таким образом, проявляя гуманитарную инициативу, российский лидер все-таки хочет попытаться наладить отношения с Западом. После этой его знаменитой четырехсекундной встречи с Трампом, возможно, возникло ощущение, что как-то диалог с США все-таки строить надо. А тут – пожалуйста, есть, человек что-то делает.

 
Пункт обмена пленными / svoboda.org

Таковы мои предположения. По сути то, что должно было происходить уже давно и искусственно было заморожено, сейчас может получить некое продолжение. И я думаю, очень хорошо, если так получится. Потому что надо же людей домой вернуть – вне зависимости от того, как проблема будет решена глобально.

Может ли быть, чтобы расчет делался именно на прогресс в обмене пленными как-то повлияет и на урегулирование в целом? На самом деле, может, обмен на него и не повлияет – но движение хотя бы по одному из аспектов урегулирования может дать ощущение, что процесс не стоит на месте. Это не будет новостью, конечно – потому что, как я уже и говорил, именно по этому направлению движение до определенного момента и происходило.

И главное – что российский президент не подставляется, выступая с такими инициативами. Он ведь старается избегать действий, которыми четко «расписался» бы в том, что Россия является стороной конфликта. А здесь такого риска нет: Россия может и не быть стороной конфликта, но при этом проявлять инициативу по решению отдельных гуманитарных вопросов. Это как бы участие в процессе урегулирования, но не требующее признания какой-то роли России», – объяснил Георгий Чижов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков предложил не спешить с обсуждением участия Путина в съезде ЕР
Логотип Олимпиады-2018
СМИ допустили отказ российских телеканалов от показа ОИ-2018
Центр стратегических разработок (ЦСР).
Центр Кудрина предложил сократить треть российских чиновников
Электрофура Tesla с автопилотом
Tesla показала беспилотную электрофуру
Юрий Лужков
Лужков назвал настоящую причину своей отставки
13:09 Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ
13:02 В Саудовской Аравии найдено древнейшее изображение собак
12:50 Васильева анонсировала возобновление программы образовательных кредитов
12:36 Совместный бизнес «Яндекса» и Uber выйдет на биржу США
12:17 Песков предложил не торопиться с обсуждением участия Путина в съезде ЕР

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Щепкин
Николай Неврев. Портрет Михаила Семеновича Щепкина. 1862
17 ноября 1788 года родился Михаил Щепкин, один из основоположников русской актерской школы.
11:59 СМИ узнали о передаче власти саудовским королем своему сыну
11:38 Генерал ФСО Лопырев получил 10 лет колонии за взятку в 7 млн рублей
11:21 Чистая прибыль «Алросы» по МСФО уменьшилась почти вдвое
11:06 После ДТП в Марий Эл заведено два уголовных дела
10:41 Представителям штаба Трампа направлены первые запросы по «российскому делу»
10:21 Из больших московских автобусов и трамваев решили убрать турникеты
10:13 Физики создали более эффективный лазер для медиков и геологов
10:11 Овечкин объяснил появление Putin Team шуткой
10:08 Биткоин преодолел рекордную отметку в 8 тысяч долларов
09:47 ФАС нашла плацкартные билеты дороже авиационных
09:42 Последний «босс» итальянской мафии умер от рака в 87 лет
09:19 В Москве вручили книжную премию «Просветитель»
09:09 ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка»
09:06 Лужков назвал настоящую причину своей отставки
08:52 СМИ допустили отказ российских телеканалов от трансляции ОИ-2018
08:47 Минфин уточнил условия уголовного наказания за санкционную контрабанду
08:34 Центр Кудрина предложил сократить треть российских чиновников
08:28 Телеканал ТНТ полностью откажется от зарубежного контента
08:19 Андрей Малахов впервые стал отцом
08:15 В Совбезе ООН не прошли российский и американский проекты по Сирии
08:06 Tesla показала беспилотную электрофуру
16.11 20:58 Глава Пентагона назвал условия переговоров с КНДР
16.11 20:35 Число погибших в аварии автобуса и лесовоза в Марий Эл достигло 12
16.11 20:22 ФАС нашла нарушения при передаче одного из петербургских соборов РПЦ
16.11 20:03 Главы ДНР и ЛНР распорядились подготовиться к обмену пленными с Киевом
16.11 19:45 Путин рассказал о планах запретить иностранным судам провоз углеводородов по Севморпути
16.11 19:28 Кудрин разъяснил свои слова о дефиците средств в ПФР
16.11 19:27 В ДТП с автобусом в Марий Эл погибли девять человек
16.11 19:13 Песков призвал с иронией относиться к слухам о выборах из Telegram-каналов
16.11 18:50 Qiwi купила «Точку» и Рокетбанк за 700 млн рублей
16.11 18:47 Facebook запустил «индикатор доверия» СМИ
16.11 18:34 Доступ к компьютеру сотрудника АНБ могла получить сотня вирусных программ
16.11 18:04 Три российских биатлониста смогут выступить на Играх за Южную Корею
16.11 17:48 МОК назвал условие участия России в зимних Играх
16.11 17:19 Мугабе заявил об отказе уйти в отставку
16.11 17:11 В МВД опровергли сообщения о грядущем упразднении СКР
16.11 16:59 Минтранс пообещал фонду поддержки авиакомпаний 2 млрд рублей
16.11 16:52 В ПФР опровергли слова Кудрина о нехватке средств на пенсию
16.11 16:47 Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов
16.11 16:35 Transparency предложила ФНС контролировать «теневые расходы» партий
16.11 16:23 Минюст разработал закон о коллективных исках
16.11 16:15 Аман Тулеев отказался прервать дружбу с Агафьей Лыковой
16.11 16:04 Мутация гена свертывания крови может продлить продолжительность жизни
16.11 16:03 Верховный суд смягчил приговор за госизмену из-за отправленной в Грузию эсэмэски
16.11 15:48 Полиция проверила работающих в «Новой газете» иностранцев
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.