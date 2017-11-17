Заголовки утра. 17 ноября

«Коммерсантъ» в материале «Расти я передумала» пишет о том, что промышленность в октябре не оправдала возлагавшихся на нее надежд.

«Пять процентов до Нового года». ЦБ оценил размер остатков восстановительного экономического роста.

«Встреча ради палочки». Как Владимир Путин поднял знамя борьбы с туберкулезом из слабеющих рук ВОЗ.

Газета «Ведомости» сообщает, что российские телеканалы могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду. Это произойдет, если российскую сборную отстранят от участия в соревнованиях.

Еще один материал на тему допинга - «Как политика завела допинговый скандал в тупик». Россия не могла признать главное обвинение — что допинг был частью государственной политики, пишет издание.

РБК сообщает о том, что рост российской промышленности остановился впервые с начала года. Индекс промышленного производства в январе—октябре 2017 года по сравнению с январем—октябрем 2016 года составил 101,6%.

«Газета.ru»: Китай разорит российскую нефтянку. Экономика Китая замедляется, а индийская — растет. Но Россия не сможет воспользоваться этими изменениями в целях наращивания экспорта. Скорее наоборот, процессы в ключевых развивающихся экономиках обернутся проблемами, а не возможностями для Москвы.

Москва выпадет в осадок. Москва расчехлит оружие массового обморожения. К концу следующей недели температура опустится до -9°С, а городские улицы завалит снегом, так что зимний сезон столица откроет с опережением.

«Известия» в материале «Стратегический, дорогой, безальтернативный»сообщают о том, что в России восстановлено производство ракетоносцев Ту-160.

The Economist: Переворот в Зимбабве: армия оттеснила от власти Роберта Мугабе, великого африканского диктатора (The coup in Zimbabwe: The army sidelines Robert Mugabe, Africa’s great dictator). Материал о том, "какой урок должна вынести ойкумена из его неправильного управления и как она может помочь Зимбабве избавиться от его последствий".



Bloomberg: Хорошие и плохие новости в связи с выбыванием Мугабе (The Good and Bad News About Mugabe's Exit). Можно было бы порадоваться отстранению от власти лидера Зимбабве Роберта Мугабе, но метод его отстранения опасен для Зимбабве.



The Wall Street Journal: Израиль отмечает усиление угрозы со стороны Ирана после ИГ (Israel Sees Rising Threat From Iran After ISIS). Многие радуются приближающейся победе над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но израильскому руководству ситуация не нравится.



The Telegraph: Германия "ожидает безусловной капитуляции" от Дэвида Дэвиса в программной берлинской речи (Germany 'expects unconditional surrender' from David Davis in keynote Berlin speech). Германия ожидает, что британский министр по отделению от ЕС Дэвид Дэвис сообщит о полном принятии европейских условий в своем берлинском выступлении.



The Guardian: Утечка документа из ЕС подрывает надежды Мэй на индивидуальные торговые условия по итогам Brexit'а (Leaked EU paper dents May's hopes for bespoke Brexit trade deal). Премьер-министр Британии Тереза Мэй, вероятно, рассчитывает на то, что Британии удастся выстроить с ЕС после отделения "особые отношения", однако просочившийся документ гласит, что Британии придется довольствоваться стандартным набором прав партнера по свободной торговле.



Al Jazeera: Как народ Зимбабве в очередной раз оттеснили на второй план (How the people of Zimbabwe were sidelined, yet again). В Зимбабве произошли политические изменения, но мнение граждан опять не спросили.