Анатолий Дмитриевский: возможно и еще одно «рождение» Самотлора

Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Налоговый кодекс, одной из норм которого вводятся инвестиционные стимулы для Самотлорского месторождения в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет. На это месторождение приходится 10% добычи компании «Роснефть».

Комментарий научного руководителя Института проблем нефти и газа РАН, доктора геолого-минералогических наук, академика РАН Анатолия Дмитриевского:

«Самотлорское месторождение – самое крупное в нашей стране и входит в десятку крупнейших в мире. Это месторождения в 1981 году давало 150 миллионов тонн нефти (для сравнения: в 1992 году вся Россия давала 302 миллиона тонн нефти). Но в начале 1990-х годов встал вопрос о рентабельности дальнейшей эксплуатации этого месторождения. И было предложено шесть вариантов реконструкции для того, чтобы поднять добычу и восстановить технологическую схему разработки.



Однако оказалось, что все эти шесть вариантов были экономически нецелесообразны в условиях действовавшей в то время налоговой системы. Я был председателем государственной экспертной комиссии, которая рассматривала эти варианты. Мы предложили реализовывать их, выстроив новую систему отношений между государством и разрабатывавшим месторождение предприятием «Нижневартовскнефтегазом».



Мы предлагали изменить налоговую систему. Наше предложение было принято, и Самотлору вместо 29 федеральных и региональных налогов оставили только два: на прибыль и плату за недра, так называемый роялти. В результате добыча стала восстанавливаться. Многое было сделано и для того, чтобы использовать новые технологии. В результате Самотлор стал подниматься настолько значительно, что этот процесс назвали вторым его рождением.



Сейчас месторождение разрабатывает «Роснефть» и существуют новые технологии, которые, безусловно, будут способствовать его эффективной эксплуатации. В частности, в нашем Институте проблем нефти и газа Российской академии наук была разработана и опробована на Самотлоре технология, которая позволяет добывать нефть себестоимостью 1,2 доллара за баррель. И ясно, что Самотлорское месторождение будет работать еще многие десятилетия. Это выгодно для страны, поэтому власти идут на такие меры. И это означает, что возможно и еще одно «рождение» Самотлора.



Так что я приветствую решение Госдумы – это будет выгодно для государства, – но считаю, что надо распространить его на все месторождения этого типа. Ведь здесь появляется возможность за счет эффективных технологий многократно вернуть деньги государству, а надо сказать, что сегодня и нужно смотреть, где именно государство может, вложив небольшие средства, получить максимальный эффект. У нас на старых месторождениях в регионах есть запасы в 3,9 млрд тонн нефти – плюс еще 11 млрд тонн из запасов промышленных категорий. Таким образом, у нас есть почти 15 млрд тонн в старых регионах добычи нефти для жизни нашей страны в условиях санкций и низких цен на нефть. То есть только этой нефти нам хватит почти на 30 лет, и себестоимость добычи, как я говорил, может быть на уровне 1,2 доллара за баррель или немногим выше».