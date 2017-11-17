Битва резолюций

СМИ подводят итоги очередного раунда «битвы резолюций» по химической атаке в Сирии, который состоялся накануне в Совете безопасности ООН. Обсуждались два взаимоисключающих проекта — российско-китайский и американский.

Первый был отозван, поскольку определенно не набрал бы достаточного количества голосов (девять). Второй заблокировала сама Россия, которая в десятый раз за время обсуждения мер урегулирования сирийского конфликта воспользовалась своим правом вето.

Дискуссия длилась три часа, но не продвинула ситуацию ни на шаг: стороны как были, так и остались при своем. Между тем сегодня, 17 ноября, истек срок полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

Химическая атака в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 The White Helmets‏ @SyriaCivilDef

Спорили обо всем, начиная с того, чей проект будет рассмотрен первым. В итоге пришлось провести процедурное голосование, по итогам которого право первенства получила Москва — и тут же отозвала свой проект ввиду его бесперспективности (семь делегаций, включая США, Великобританию и Францию, выступили бы против).

РФ и КНР предлагали продлить мандат СМР до 16 мая 2018 года и усовершенствовать работу комиссии, исправив допущенные ошибки.

Вашингтон считает необходимым, чтобы комиссия работала еще два года с момента принятия резолюции — и без каких-либо изменений, поскольку ошибок не допущено. Еще один предлагаемый им пункт, которым категорически недовольна Россия, — это возможность применения главы VII Устава ООН (о введении санкций и использовании военной силы).

Вариант США Россия заблокировала, хотя Вашингтон утверждал, что внес некоторые положения по требованию Москвы. Против американского проекта проголосовала также Боливия, а Китай и Египет воздержались.

«Главные акценты американского текста не менялись на всем протяжении экспертных дискуссий. В него вносились лишь косметические изменения, не закрывающие ни одного из слабых мест следственных органов по химическому досье Сирии», — раскритиковал американский проект постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, заявив, что «ничего сбалансированного в нем не было».

Россия не могла поддержать разработанный американской стороной проект резолюции. На протяжении последних недель мы терпеливо разъясняли, что не можем рассматривать всерьёз предлагаемую концепцию. Она изначально была неверна https://t.co/jGnxCXf5xK pic.twitter.com/ad7yP5Ggso — Russian Mission UN (@RussiaUN) 17 ноября 2017 г.

Российские СМИ, подытоживая случившееся, пишут, что заседание Совбеза ООН прошло «по сценарию Москвы». Хотя по факту последнее слово осталось за Японией: она уже после заседания распространила свой проект о техническом продлении истекшего мандата СМР еще на 30 дней. Теперь будут рассматривать его.

Никки Хейли UN Photo/Evan Schneider

При этом постпред США при ООН Никки Хейли возложила ответственность за истечение мандата СМР на РФ. Россия «убила совместный механизм расследования» химических атак в Сирии и «доказала, что ей нельзя доверять», написала она в Twitter. Небензя ответил аналогичным обвинением в адрес Штатов и всех, кто выступил против российского проекта резолюции.