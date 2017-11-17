РЖД вскочили в последний вагон

С 17 ноября ОАО «РЖД» возобновило продажи билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда с отправлением после 1 января — как и обещало Минтрансу, который, в свою очередь, давал аналогичное обещание председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Накануне президент компании Олег Белозеров в очередной раз гарантировал премьер-министру, что проблема будет решена в срок (17 ноября билеты должны были появиться в продаже согласно Правилам перевозок пассажиров железнодорожным транспортом). «Срок открытия продаж соответствует дате вступления в силу приказа ФАС РФ об индексации тарифов», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте РЖД.

Напомним, продажи были приостановлены 3 ноября, поскольку Федеральная антимонопольная служба на тот момент не успела определиться с решением насчет тарифов на будущий год.

Покупка билетов на поезд Кирилл Зыков / АГН "Москва"

«Федеральная пассажирская компания», которая осуществляет перевозки на поездах дальнего следования, и вовсе рассчитывала, что ей разрешат повысить цены на 3,9% — именно так и было в прошлые годы, когда ФАС ориентировалась на инфляцию. Но антимонопольщики заявляли, что в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения цены на железнодорожные билеты «эконом-класса» надо снизить на 10%.

Против этого выступили министерства экономического развития и финансов. Глава Минтранса Максим Соколов допускал снижение стоимости билетов — но только при условии, что будет выработан механизм, позволяющий РЖД не уйти в убыток. Раньше действовала модель перекрестного субсидирования: убытки от пассажирских перевозок компенсировались прибылью от грузовых (хотя тогда о снижении цен на плацкарт речи не шло), потом правительство от этого отказалось.

Максим Соколов marine.gov.ru

Эксперты предсказывали: если ФАС заставит «Российские железные дороги» скинуть цены на плацкартные и общие вагоны, резко подорожает проезд в купе и СВ, который и без того успешно соперничает по стоимости с авиаперелетами.

Если бы РЖД не приостановила продажи (а она с декабря 2016 года обязана обеспечивать их глубину в 60 суток), то в случае последующего снижения цен вышло бы, что пассажиры, купившие билеты в ноябре, переплатили — хотя политика компании основана в том числе и на более выгодных условиях для ранних продаж. В прежние годы, покупая билеты в конце года, наоборот, можно было сэкономить.

К этому времени ситуация уже успела вызвать беспокойство. Минтранс специальным приказом обязал РЖД начать продажу билетов в поезда дальнего следования на 2018 год не позднее 17 ноября — но эта дата устанавливалась с учетом старых правил (под глубину продаж в 45 суток).

Билетная касса РЖД Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Бюрократическая оплошность поставила под угрозу работу туроператоров, организующих путешествия по России: они опасались опоздать с закупкой билетов под экскурсионные туры и групповые поездки на новогодних праздниках и школьных каникулах.

Решение было принято 10 ноября: ФАС пришла к выводу, что плацкартным и общим билетам дорожать нельзя — надо сохранить их стоимость на прежнем уровне. Фактически, как пояснил глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев, «нулевая индексация тарифа в плацкарт и общие вагоны в 2018 году в сопоставимых ценах с учетом инфляции означает снижение цен на билеты».

РЖД со своей стороны гарантирует, что теперь, когда решение ФАС принято (хотя это произошло уже неделю назад) и продажи билетов возобновились, «спрос пассажиров на новогодние перевозки в плацкартных вагонах будет удовлетворен в полном объеме», в том числе за счет «более 500 дополнительных рейсов как внутреннего, так и международного сообщения» на период зимних каникул и конкретно к пиковым новогодним датам — 29 и 30 декабря, 6,7 и 8 января.

Пассажиры у входа на вокзал АГН "Москва"

«Количество предлагаемых мест в плацкартных и общих вагонах соответствует уровню прошлого года», — заверила компания, видимо, в качестве заочного ответа на опасения экспертов по поводу того, что экономных пассажиров попытаются раскрутить на деньги, сократив число дешевых категорий вагонов.