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17 ноября 2017, 18:58
Russia Today закон об «иностранных агентах» Россия СМИ США
Аббас Галлямов

СМИ как иноагенты: проблема или реклама

Пленарное заседание Госдумы 15 ноября 2017 г
Пленарное заседание Госдумы 15 ноября 2017 г
фото: Марат Абулхатин/Фотослужба ГД

Закон о СМИ – иностранных агентах прошел заключительное чтение в Госдуме. Он описывает, какого рода СМИ могут получить статус иноагентов и как им придется действовать, чтобы продолжать работать в России. Уже определены девять СМИ, которые Минюст может признать иноагентами.

Госдума приняла документ в третьем чтении 15 ноября, причем этот вариант ответа на давление со стороны США на российские СМИ был одобрен депутатами единогласно, передает информационное агентство REGNUM. Рассмотрение документа в Совете Федерации намечено на 22 ноября. После одобрения закона сенаторами его подпишет президент России.   

Напомним, идея наделить иностранным СМИ, работающие в России и получающие средства из-за рубежа, была высказана после того, как в США был зарегистрирован в качестве иноагента американский филиал российского телеканала RT (Russia Today). Как заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, каналу пришлось «выбирать между уголовным делом и регистрацией».

В связи с этим в России обещали дать «зеркальный ответ».

 
Продажа печатных изданий / АГН "Москва" / фото: Зыков Кирилл

В итоге документ, определяющий, какие именно СМИ могут получить статус иностранного агента в России, был разработан очень быстро, причем определения СМИ-иноагентов были максимально широкими. Согласно закону, «иностранным средством массовой информации» можно признать «иностранную структуру», которая распространяет «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», а иностранным агентом – СМИ, которое получает финансирование из-за границы и действуют в интересах иностранных государств.

Политологи отмечают: эти критерии настолько широки, что записать в иностранные агенты можно СМИ любого уровня из любой страны. Пока решено, что на практике это будет определять Минюстом России.

Он уже назвал девять работающих стране СМИ, которым может быть присвоен статус иноагента. Соответствующие уведомления от Минюста получили: телеканал «Настоящее Время», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект «IdeLРеалии», «Голоса Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), а также проект «Фактограф».

 
Оборудование в телестудии / pixabay.com

Новость эта вызывает обеспокоенность в прессе, хотя речь о закрытии попавших в список иноагентов средств массовой информации не идет: на них только налагают обязанность отчитываться в Минюсте о своей деятельности, а также о получении и расходовании денег и сопровождать все свои публикации пометкой, что это СМИ является иностранным агентом. Между тем высказывались опасения, что по факту это будет равносильно закрытию СМИ. Не исключалось также, что в целях выживания некоторые СМИ окажутся вынужденными прибегнуть к самоцензуре.

По мнению Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, предпринятые Россией меры с точки зрения влияния на общество далеко не симметричны тому, что сделали США, а непосредственно для СМИ-иноагентов они в самом деле означают угрозу закрытия.

 
Павел Салин

«Для российского общества все это пройдет практически незамеченным, а для американских СМИ – нет. Они и так находятся в сложной ситуации, а после этого будут фактически вынуждены свернуть свою работу – потому что и эксперты прекратят с ними общаться, и финансово-хозяйственную деятельность вести станет сложно (формально ее ограничивать не будут, но контрагенты начнут перестраховываться, и вести эту деятельности в итоге будет почти невозможно). Думаю, деятельность иностранных СМИ, которые попадут в список иноагентов, будет почти парализована», – сказал в беседе с «Полит.ру» Павел Салин.

«Ну, да, в дальнейшем СМИ, которые называли, фактически перестанут функционировать в России. Но так как их доля среди российского сегмента аудитории близка к нулевой, ничего из этого не последует», – считает он.

Иного мнения о том, к чему на деле может привести появление подобного закона, придерживается политаналитик Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России. В беседе с «Полит.ру» он не согласился выводом о существенном негативном влиянии на СМИ статуса иностранного агента. По его оценке, оснований для тревоги за судьбу СМИ, получивших предупреждение Минсюта, пока нет; более того, соответствующая маркировка может даже способствовать росту их популярности.

 
Аббас Галлямов

«Пока серьезного повода для беспокойства я не вижу. В условиях снижения популярности пропагандистских каналов режима и роста протестных настроений маркировка в качестве иностранного агента станет для СМИ не столько проблемой, сколько рекламой. Все думающие люди будут читать именно их – примерно так же, как это было с "вражескими голосами" на закате СССР. Через несколько лет власти спохватятся и отменят эту маркировку.

Что касается экспертов, то откажутся сотрудничать с "иноагентами" только плохие эксперты. Хорошие останутся. Это, опять же, будет способствовать росту качества контента и увеличению аудитории», – убежден Аббас Галлямов.

Он дал понять, что не усматривает связи между появлением нового закона и утверждениями, что свободу слова благодаря этому документу стали серьезно теснить. «У государства есть вся инфраструктура, чтобы уничтожить любое СМИ. Новый закон ничего нового здесь не добавит», – объяснил политолог.

Добавим: новый закон, по-видимому, изменит процедуру появления «иностранных средств массовой информации» в российском правовом поле. Предположительно она станет проводиться через зачисление изданий Минюстом в список иностранных агентов. Прежде же иностранные СМИ начинали работать в России в основном после получения аккредитации в Министерстве иностранных дел.

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