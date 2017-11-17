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17 ноября 2017, 11:00
США
Анна Гилева

Электробудущее Tesla

Спорткар Tesla Roadster
Спорткар Tesla Roadster
tesla.com/roadster/

Компания Tesla Motors представила первый грузовой автомобиль – электрический седельный тягач Semi. Также публика увидела прототип нового поколения спорткар Tesla Roadster. 

Электрогрузовик Semi предназначен для коммерческих перевозок грузов на большие расстояния. Вплоть до недавнего времени это направление никак не развивалось, несмотря на сильное развитие сегмента электромобилей. О желании создать электрический седельный тягач компания объявила в июле 2016 года.

Глава компании Илон Маск во время презентации рассказал о технических характеристиках нового электромобиля. Tesla Semi без полуприцепа разгоняется за 5 секунд до скорости 60 миль в час (96,5 км/ч), а с грузом в 36 тонн (80 тысяч фунтов) – до этой же скорости разгоняется за 20 секунд. Электрогрузовик способен перевозить такие тяжелые грузы: 36 тонн – максимально разрешенный груз в США. В грузовике также есть автопилот, о полноценном автономном перемещении ничего не говорилось.

 
Илон Маск презентует электромобиль Tesla Semi

Электрический седельный тягач сможет проехать 800 километров (500 миль) на заряде батареи, если будет полностью загружен и будет двигаться со скоростью 60 миль в час. Для того, чтобы автомобиль можно было подзарядить, будет установлена сеть зарядных станций Megacharger. За 30 минут на станции заряд батареи можно будет восполнить на 80%, то есть проехать 400 миль, пишет The Wall Street Journal.

Так как значительная часть трасс в США короче 400 километров, на одной полной зарядке водитель сможет доехать до пункта назначения без груза и вернуться обратно. Это возможно в том числе благодаря дизайну электрогрузовика – обтекаемая форма кабины, которая дает низкое лобовое сопротивление, плоское днище грузовика и выдвигающиеся панели, закрывающие расстояние, зазор между кабиной и полуприцепом. В передней части кабины размещается маленький багажник, сообщает N+1.

Грузовик может самостоятельно выполнять сложные маневры благодаря тому, что на двух задних осях установлены четыре независимых электромотора.

Кресло для водителя находится в центре кабины для лучшего обзора. По обе стороны от руля находятся сенсорные экраны. 

 
Кабина грузового электрокара
Tesla Semi

Эксплуатация Semi обойдется дешевле дизельных тягачей – три поездки электрофур в два раза дешевле, чем при использовании дизельных тягачей. Одна миля пути обойдется в 1,26 доллара, а для фуры с двигателем внутреннего сгорания – 1,51 доллара, информирует «Газета.ру».

О цене автомобиля ничего не сообщается, однако известно о том, что уже принимаются предзаказы с депозитом в 5000 долларов. Его производство запланировано на 2019 год.

На презентации Илон Маск также рассказал о разработке электропикапа на базе Semi. Речь идет о спорткаре Tesla Roadster.

До 60 миль в час этот автомобиль разгоняется за 1,9 секунды, до 100 миль в час  – за 4,2 секунды. Илон Маск отметил, что эти показатели являются рекордными для серийно выпускаемого автомобиля и будут доступны владельцам без доработок.

На одной зарядке Tesla Roadster может проехать 620 миль в час (около 1000 километров). Максимальная скорость автомобиля – от 400 километров в час.

 
Электромобиль Tesla Semi

В Tesla Roadster предусмотрены четыре места. Электрокар также оборудован съемной крышей.

«Вождение спортивного автомобиля с бензиновым мотором покажется после нового родстера Tesla управлением куском яичного пирога с паровым двигателем», – цитируют «Ведомости» Илона Маска.

По его словам, Tesla Roadster станет самым быстрым серийным автомобилем, пишет «Популярная механика».

Оригинальный Tesla Roadster выпускался с 2008 по 2012 годы, сейчас новый Tesla Roadster  находится на стадии прототипа. Серийное производство запланировано на 2020 год, о примерной цене спортивного электромобиля пока не сообщается. Но уже известно, что она будет начинаться от 12 миллионов рублей.

 
Электромобиль Tesla Roadster / tesla.com/roadster

Об электрификации седельных тягачей задумалась не только Tesla Motors. В 2017 году Daimler (марка Mercedes-Benz) уже представил несколько прототипов грузовых автомобилей. Модели грузовиков с электрическими, газовыми, гибридными моторами и питанием от водородных топливных элементов разрабатывает компания Paccar. Volvo AB тестирует концепт гибридного грузовика для дальнемагистральных перевозок.

На этом фоне преимущество Tesla Motors в том, что они имеют собственное производство аккумуляторов и программное обеспечение для автономного вождения, отметил аналитик Consumer Edge Research Джеймс Альбертин.

Презентации обоих электромобилей представлены на сайте tesla.com.

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