Топ новостей 17 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о нежелании российских телеканалов транслировать Олимпиаду-2018 в случае недопуска России, авиакомпаниям разрешили не продавать билеты дебоширам, а Tesla показала первый беспилотный электрогрузовик.

Символы зимней Олимпиады 2018 / YouTube.com

Пресс-секретарь президенты России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что главные телеканалы страны откажутся транслировать Олимпийские игры в 2018 году, если российская сборная будет отстранена от участия в них: «Трансляция Олимпиады сопряжена с приобретением дорогостоящих прав. Совершенно очевидно, что неучастие нашей сборной в Олимпиаде приведет к понижению интереса к этим трансляциям со стороны аудитории в России».

Телекомпания ВГТРК не будет транслировать соревнования в рамках XXIII зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если к участию в играх не допустят Россию.

Уличный артист изображает уснувшего пассажира /pixabay.com

Госдума РФ в окончательном чтении приняла поправку к Гражданскому кодексу, позволяющую авиаперевозчикам составлять «черные списки» дебоширов и на этом основании отказывать им в продаже билетов. В соответствии с новой нормой закона копия постановления о назначении административного наказания за «невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» будет направлена перевозчику, которому принадлежит самолет. Перевозчик должен в течение 30 дней после правонарушения внести данные о дебошире в «черный список», о чем обязан уведомить гражданина.

Частная американская компания Tesla продемонстрировала первый электрический грузовик с автопилотом Tesla Semi. Фура при полной загрузке и на максимально возможной для нее скорости способна преодолеть без подзарядки 500 миль (804 километра). Скорость разгона от 0 до 60 км/ч составляет пять секунд.

Хамон / pixabay.com

В Госдуме отклонили в первом чтении законопроект, внесенный депутатами от КПРФ и ограничивающий торговые надбавки на отдельные виды импортных продовольственных товаров и сельхозпродукции. Думский комитет по экономической политике выступил против документа, так как введение контроля над ценами только в РФ противоречит нормам ЕАЭС и международным договоренностям. Кроме того, установление различающихся в регионах перечней наценок на продукты противоречит Конституции РФ, гарантирующей единое экономическое пространство, отметили в комитете.

Д.Медведев и Ю.Лужков / kremlin.ru

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в своих мемуарах написал, что причиной его отставки стал отказ поддержать намерение Дмитрия Медведева баллотироваться на второй срок на пост президента РФ. Лужков в своих мемуарах признает наличие конфликтов с федеральным властями, а главной причиной своей отставки называет именно отказ поддержать Медведева, которого он не считает «нормальным президентом».

Ольга Васильева, глава министерства образования и науки России / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Российское Министерство образования и науки сдвигает учебную программу и сокращает летнюю сессию для учащихся вузов в городах, которым предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Глава ведомства Ольга Васильева сообщила об этом на встрече со студентами Московского института стали и сплавов. По ее словам, никаких неудобств, связанных с преждевременным выселением из общежитий, куда планируется поселить сотрудников правоохранительных органов, не возникнет.

Работа призывной комиссии в военном комиссариате / mskagency.ru

Источник в Министерстве обороны РФ подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о составлении ведомством списков военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения. Предполагается, что их обяжут пройти медкомиссию на предмет определения годности к службе. Напомним, третья и более серьезные степени ожирения, согласно Расписанию болезней, считаются причиной для признания призывника ограниченно годным и зачисления в запас или предоставления ему отсрочки от призыва для повторного медицинского освидетельствования.

Владимир Путин и Александр Овечкин / YouTube.com

Нападающий клуба НХЛ Washington Capitals россиянин Александр Овечкин заявил, что хоккеисты «не приспособлены к политике». Он также сообщил, что инициированное им в начале ноября движение Putin Team было «простой шуткой».

Эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проанализировали стоимость билетов на различные виды транспорта по одинаковым направлениям и определили, что на некоторых маршрутах стоимость перевозки в плацкарте дороже авиабилета по тому же маршруту.