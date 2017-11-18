В Москве снова образовались очереди. На сей раз — не за новыми телефонами, а за билетами в Большой театр. Как сообщил в Facebook корреспондент «Коммерсанта» Владислав Новый, люди пришли к кассам еще накануне вечером и стояли до утра, лишь в 10:00 начались продажи билетов на постановку Кирилла Серебренникова «Нуреев».

«Чоповцы Большого театра раздают бумажные браслеты, гарантирующие место в очереди в кассу за билетами на балет "Нуреев". Уже раздали больше 350 браслетов», — рассказал журналист о том, что происходило около Большого утром.

«Вы хотели познакомиться с людьми, стоявшими в очереди за iPhone X, когда в ГУМе они продавались без очереди? Уже не актуально. Зато я заняла очередь в Большой, чтоб попытать фортуну на балет "Нуреев" 9.12-10.12. В продаже через кассу с 10.00 всего 1000 билетов на 2 дня», — написала в твиттере девушка с ником Astorias.

Ранее в театре действительно заявили, что выпустят в предварительную продажу ограниченное количество билетов — по 500 штук. Премьерные показы запланированы на 9 и 10 декабря.

«В связи с повышенным спросом театр вводит специальную программу предварительной продажи билетов на балет "Нуреев"», — говорится на сайте театра.

Более того, чтобы избавиться от перекупщиков, в театре решили продавать не больше двух билетов в одни руки. Но чтобы купить их, нужно предъявить паспорт. Один документ, удостоверяющий личность, — один билет.

Напомним, над постановкой «Нуреев» работала та же команда, что и над нашумевшим балетом «Герой нашего времени», признанным лучшим спектаклем сезона и завоевавшем «Золотую маску». Премьера должна была состояться в июле этого года, но ее сначала перенесли на май 2018-го, а затем на декабрь нынешнего года на фоне ареста режиссера спектакля Кирилла Серебренникова.

Сейчас к премьере спектакль готовит хореограф Юрий Посохов.

«Я сегодня первый день, только приступаю к репетициям. Могу только сказать, что никаких изменений или сокращений и с точки зрения хореографии, и с точки зрения режиссерской работы не будет. Все останется в том варианте, который был готов в прошлом сезоне», — сказал он РИА Новости.

Критики говорят, что смена главного ответственного за постановку — не проблема и совсем не обязательно это говорит о смене содержания или декораций.

«Довольно скрупулезно помощники Кирилла Серебренникова, которые помогали вести спектакли, сличают его с видеозаписью, которая была сделана на последнем показе в июне месяце. И, наконец, люди, имеющие ко всему этому отношение, с очень большой коллегиальной солидарностью относятся к премьере, которая должна быть успешной», — пояснила Business FM балетный критик Лейла Гучмазова.

Так или иначе, но к премьере приковано пристальное внимание. О намерении посетить премьеру ранее заявлял советник президента по культуре Владимир Толстой.

«Пойти нужно, конечно. Меня наверняка потом будут спрашивать. Я должен своими глазами увидеть, чтобы давать какие-то оценки», — сказал он ТАСС.

Напомним, режиссер «Нуреева» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества, он был задержан в августе решением Басманного суда. По данным Следственного комитета РФ, Серебренников похитил деньги, выделенные в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». СК оценил сумму ущерба в 68 млн рублей.