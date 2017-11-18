Моноспектакль стал перформансом

В Одессе 17 ноября должен был состояться моноспектакль Аркадия Райкина «Над балаганом — небо…». В нем худрук «Сатирикона» читает со сцены стихи из одноименной книги поэта Давида Самойлова.

Когда артист уже вышел на сцену, в зал ворвались два десятка молодых людей под руководством Сергея Стерненко, в прошлом возглавлявшего местное отделение запрещенной в России организации «Правый сектор».

Он вел трансляцию события на своей странице в Facebook. Еще в коридорах театра молодые люди разогревались, выкрикивая «Слава Украине!» и другие лозунги, закрепленные на Майдане.

Растерянной сотруднице театра, спросившей, что это такое, Стерненко ответил, что они пытаются узнать у Райкина, чей Крым.

Действительно, еще в 2014 году артист в одном из интервью рассказал, что радуется, что Крым стал российским.

«У меня там много знакомых, близких людей, я уж не говорю, что у меня семья украинская: у меня жена — украинка, у меня дочь — укрейка или евринка», — рассказывал худрук.

На вопрос, радуется ли этому жена, Райкин тогда ответил: «Не знаю, радуется ли она. Но когда я узнал, что мы не будем вообще вмешиваться в дела Украины, когда там какие-то начались националистические такие настроения, я первое, что подумал: "А как же русские люди? Как же русский город Севастополь, который я так люблю?"».

В августе Стерненко разместил фрагмент этого интервью в своем фейсбуке и напомнил, что Райкин собирается приехать в Одессу с концертом.

И вот, 17 ноября, отряд Стерненко прошел в зал одесского театра. Там активисты стали выкрикивать, что Райкин — «крымнашист», полицейских попутно в коридоре обозвали «пособниками оккупантов».

Перед самым началом выступления сразу несколько активистов забрались на сцену и побежали за кулисы.

Из погруженного во тьму зрительного зала в это время раздавалось: «Вы — позор Украины!», «Урод!» и другие фразы.

Пришла вызванная сотрудниками театра полиция, однако задерживать никого не стала. Активисты пошли искать Райкина в гримерке, а зрители начали хлопать, вызывая его на сцену. Однако артист так и не вышел.

Следующие полчаса отряд Стерненко переругивался со зрителями, которые пришли послушать поэзию.

Позднее полиция квалифицировала действия молодых людей по статье «Хулиганство». По факту происшествия было начато досудебное расследование.

Администрация театра объявила об отмене концерта.

После этого, как пишет «МК», ректор Одесского государственного университета внутренних дел, генерал полиции Иван Катеринчук вручил Райкину цветы (активистов к этому времени уже увели).

Стерненко позднее назвал такой поступок генерала антипатриотичным.

Представитель компании Ukrticket, которая выступала посредником при продаже билетов, заявил «Звезде», что концерт считается состоявшимся, а все претензии компания рекомендует отправлять в запрещенный в РФ «Правый сектор».