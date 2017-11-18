После того, как Всемирное антидопинговое агентство отказалось восстановить членство РУСАДА, эксперты заговорили о том, что это может быть первым шагом к отстранению сборной России от Игр, которые пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В частности, такое предположение делал автор серии фильмов телеканала ARD о допинге в России Хайо Зеппельт.

«Это будет иметь огромные последствия и может привести к отстранению от Олимпиады в Пхенчхане», — приводит его слова «Спорт-Экспресс». Издание уточняет со ссылкой на Зеппельта, что есть WADA получило новую базу, в которой еще больше доказательств против России.

Газета «Ведомости» сообщает, что если события будут развиваться таким образом, то ни Первый, ни «Россия», ни «Матч ТВ» не покажут Игры в Южной Корее.

«Массовый зритель болеет прежде всего за своих спортсменов и отсутствие сборной резко снизит аудиторию трансляций, объясняют они: крупнейшим каналам нет экономического смысла платить десятки миллионов долларов за права на показ Игр, если из-за низких рейтингов они не смогут заработать на рекламе», — пишет газета.

«Ведомости» уточняют, что вопрос о трансляциях пока не обсуждался на высшем уровне, да и какой-то необходимости в том, чтобы принимать решение на политическом уровне, нет. Тем не менее, в Кремле с пониманием отнеслись к тому, что ВГТРК, возможно, не покажет Игры.

«Безусловно, потраченные средства платятся в надежде, что трансляция вызовет достаточно высокий интерес. Но совершенно очевидным и неоспоримым является то, что неучастие нашей сборной в Олимпиаде приведет к понижению интереса к этим трансляциям со стороны аудитории в России. Поэтому, в данном случае позиция канала абсолютно оправданна, мы к ней относимся с пониманием», — сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Матч ТВ», который входит в холдинг «Газпром-медиа», после выхода публикации «Ведомостей» подтвердил, что приобретать трансляции из Пхенчана, если там не будет российских сборников, нет смысла.

«Если сборную России не допустят до Олимпийских игр, то очевидно, что у российского телезрителя такое "усеченное" событие не вызовет интереса», — сказал глава холдинга Дмитрий Чернышенко «Интерфаксу».

Впрочем, решение пока не принято. «Ведомости» приводят слова сотрудника одной из трех указанных телекомпаний, который говорит, что канал готовится к Играм.

«Мы очень хотим показать Олимпиаду, среди прочего это отличный тест перед чемпионатом мира по футболу – 2018», — пишет газета со ссылкой на анонимного работника канала.

В Международном олимпийском комитете назвали спекуляцией все разговоры вокруг возможного непоказа трансляций российскими телеканалами.

«Международный олимпийский комитет концентрируется на результатах комиссий Самуэля Шмида и Дениса Освальда, которые будут рассмотрены исполнительным советом МОК 5 декабря. До тех пор мы не будем комментировать какой-либо спекулятивный сценарий», — сказали РБК в МОК.