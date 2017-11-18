Даже если за Мугабе оставят титул главы государства эпоха его правления в качестве «великого африканского диктатора» закончилась. В общей сложности, пишет автор, Мугабе «злоупотреблял властью» в Зимбабве 37 лет и за это время разрушил страну. То, что он был у власти так долго, одновременно, по мнению автора, удивительно и печально. На самом деле, оговаривается в материале, Мугабе пользовался и продолжает пользоваться уважением. Правда, уважают его только очень недальновидные люди, которые считают, что антиимпериалистическая риторика важнее, чем управленческая компетентность.

В 1970-е гг. Мугабе боролся с доминированием белых. В 1980 г. он был законно избран лидером страны, получившей независимость. Первоначально внешние лидеры были к нему благосклонны и оказывали помощь. Благодаря этому Зимбабве некоторое время была процветающей страной. Но потом Мугабе стал проявлять нетерпимость к тем силам, которые могли бросить вызов его правлению. Тогда он начал прибегать к запугиванию и насилию. В области экономики он проявлял большую неосмотрительность: слишком щедро тратил государственный бюджет (в том числе на образование), в результате чего денег стало не хватать. Первыми, кого коснулись бюджетные проблемы, стали белые фермеры, у которых он начал отбирать собственность. Но эти методы к желаемому результату не привели — граждане все сильнее беднели.

Жена фермера с детьми у своего дома

Потом произошел государственный переворот. Но переворот этот был не результатом победы одной системы над другой, а итогом борьбы внутрисистемных сил. Иными словами, политическая система в Зимбабве не изменилась. Из этого автор делает вывод, что по существу ситуация в стране тоже едва ли изменится. Но все же в нынешних обстоятельствах у автора появилась слабая надежда на перемены в Зимбабве. Это связано с тем, что хотя наиболее вероятный преемник Мугабе, бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, «не менее мерзок, чем его начальник», есть основания полагать, что он, будучи прагматиком, решит обратиться за помощью к международным финансовым институтам, например, к Международному валютному фонду (МВФ). Страна, действительно, находится в бедственном положении, и ей понадобится внешняя помощь — как финансовая, так, вероятно, и политическая.

Вопрос в том, как будет протекать переходный период (до выборов в середине следующего года) и как собственно пройдут выборы. Выборы необходимо провести правильно, считает автор. Во-первых, в них должны участвовать не только жители Зимбабве, но и выходцы оттуда, сосланные или бежавшие в другие страны и присылавшие в Зимбабве денежные переводы. Во-вторых, выборы должны проводится под пристальным присмотром наблюдателей из ООН и ЕС. Автор оговаривает, что в течение переходного периода, скорее всего, важную роль будет играть ЮАР (это плохо, потому что в ЮАР коррупция). Еще из одиозных игроков в этом регионе присутствует Китай, но его приоритеты в отношении Зимбабве пока неизвестны.