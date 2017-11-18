Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
18 ноября 2017, суббота, 18:06
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Иммигрант из ближнего зарубежья лишил свою знакомую ювелирных изделий
В Тюмени почтили память жертв автокатастроф
«Помогите, моим счетом занимаются приставы!» Житель Тюмени рассказал о новом трюке мошенников
«Помогите, счет арестовали приставы!» Житель Тюмени рассказал о новом трюке мошенников
В Тюмени открыли «Почту Деда Мороза». Но насладиться праздником смогли далеко не все
#Медицина
Птица невысокого полёта
Какие же они, ястребиные?
Мозговой штурм: как русские с казахами шоколад с заборами роднили
Чиста как слеза
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
18 ноября 2017, 08:59
Зимбабве
Анна Сакоян

Зимбабве: концептуализация

Инфляция в Зимбабве. Местный житель везет деньги
Инфляция в Зимбабве. Местный житель везет деньги

Даже если за Мугабе оставят титул главы государства эпоха его правления в качестве «великого африканского диктатора» закончилась. В общей сложности, пишет автор, Мугабе «злоупотреблял властью» в Зимбабве 37 лет и за это время разрушил страну. То, что он был у власти так долго, одновременно, по мнению автора, удивительно и печально. На самом деле, оговаривается в материале, Мугабе пользовался и продолжает пользоваться уважением. Правда, уважают его только очень недальновидные люди, которые считают, что антиимпериалистическая риторика важнее, чем управленческая компетентность.

В 1970-е гг. Мугабе боролся с доминированием белых. В 1980 г. он был законно избран лидером страны, получившей независимость. Первоначально внешние лидеры были к нему благосклонны и оказывали помощь. Благодаря этому Зимбабве некоторое время была процветающей страной. Но потом Мугабе стал проявлять нетерпимость к тем силам, которые могли бросить вызов его правлению. Тогда он начал прибегать к запугиванию и насилию. В области экономики он проявлял большую неосмотрительность: слишком щедро тратил государственный бюджет (в том числе на образование), в результате чего денег стало не хватать. Первыми, кого коснулись бюджетные проблемы, стали белые фермеры, у которых он начал отбирать собственность. Но эти методы к желаемому результату не привели — граждане все сильнее беднели.

 
Жена фермера с детьми у своего дома

Потом произошел государственный переворот. Но переворот этот был не результатом победы одной системы над другой, а итогом борьбы внутрисистемных сил. Иными словами, политическая система в Зимбабве не изменилась. Из этого автор делает вывод, что по существу ситуация в стране тоже едва ли изменится. Но все же в нынешних обстоятельствах у автора появилась слабая надежда на перемены в Зимбабве. Это связано с тем, что хотя наиболее вероятный преемник Мугабе, бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, «не менее мерзок, чем его начальник», есть основания полагать, что он, будучи прагматиком, решит обратиться за помощью к международным финансовым институтам, например, к Международному валютному фонду (МВФ). Страна, действительно, находится в бедственном положении, и ей понадобится внешняя помощь — как финансовая, так, вероятно, и политическая.

 Вопрос в том, как будет протекать переходный период (до выборов в середине следующего года) и как собственно пройдут выборы. Выборы необходимо провести правильно, считает автор. Во-первых, в них должны участвовать не только жители Зимбабве, но и выходцы оттуда, сосланные или бежавшие в другие страны и присылавшие в Зимбабве денежные переводы. Во-вторых, выборы должны проводится под пристальным присмотром наблюдателей из ООН и ЕС. Автор оговаривает, что в течение переходного периода, скорее всего, важную роль будет играть ЮАР (это плохо, потому что в ЮАР коррупция). Еще из одиозных игроков в этом регионе присутствует Китай, но его приоритеты в отношении Зимбабве пока неизвестны.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Пол Хлебников
На Украине задержан подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова
Преподаватель математики Дмитрий Богатов
Математика Богатова могут перевести из подозреваемых в свидетели
Активисты, сорвавшие выступление Константина Райкина в Одессе
В полиции Одессы назвали срыв спектакля Райкина хулиганством
Крушение Airlander 10
Гигантский гибрид дирижабля и самолета разбился в Англии
Митинг за отставку Роберта Мугабе
В столице Зимбабве прошел многотысячный митинг за отставку Мугабе
17:07 Гигантский гибрид дирижабля и самолета разбился в Англии
16:44 В столице Зимбабве прошел многотысячный митинг за отставку Мугабе
16:21 Игра «Динамо» с «Ахматом» не выявила победителя
15:56 На Украине задержан фигурант дела об убийстве Пола Хлебникова
15:53 В полиции Одессы назвали срыв спектакля Райкина хулиганством

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
18 ноября 1927 года родился кинорежиссер Эльдар Рязанов.
15:29 ЦСКА обыграл хабаровский СКА в матче футбольной премьер-лиги
15:17 Владелец иркутского ТЦ получил пять суток ареста за акцию Навального
15:03 Кубанские гаишники прошли крестным ходом против ДТП
14:36 Глава «дочки» «Газпром нефти» задержан при получении взятки
14:13 Математика Богатова могут перевести из подозреваемых в свидетели
13:59 Участники реновации получат жилье на месте Черкизовского рынка
13:39 Число задержанных по делу о стрельбе в «Москва-Сити» возросло до четырех
13:30 К поискам аргентинской подлодки подключились флот США и НАСА
13:17 Обладатель лотерейного билета на 500 млн рублей нашелся в Воронежской области
13:02 Новейший российский самолет-разведчик совершил испытательный полет
12:49 Срыв концерта Райкина в Одессе попал на видео
12:22 Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в «Москва-Сити»
11:52 Сотни горняков шахты «Мир» попали под сокращение
11:33 Зампред ЦБ пытался устроить встречу Путина с кандидатом Трампом
11:15 Итальянский хирург отказался пересаживать голову россиянину
10:54 Аэропорт в Подмосковье официально переименован в Жуковский
10:47 Посольство России в США рассказало о запугивании партнеров радио Sputnik
10:23 Россия заблокировала продление миссии ООН по расследованию химатак в Сирии
10:08 Глава наукограда Циолковский арестован по подозрению во взяточничестве
09:51 У кассы Большого театра образовалась ночная очередь за билетами на «Нуреева»
09:38 Песков сообщил о 60 ложных угрозах взрыва на пути кортежа президента
09:13 При стрельбе на юбилее авторитета в «Москва-Сити» пострадали шестеро
17.11 23:05 На Командорских островах нашли скелет стеллеровой коровы
17.11 20:44 Мугабе попросил оставить его у власти на несколько дней или месяцев
17.11 20:13 Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей талантливой молодежи
17.11 19:24 ЦСР посоветовал России повысить терпимость к мигрантам
17.11 18:44 На городском пляже Евпатории случайно нашли античную могилу
17.11 18:28 Пранкеры сообщили Испании о работе Пучдемона на российские спецслужбы
17.11 18:22 Аргентинская боевая подлодка пропала с радаров
17.11 18:07 Из подмосковных автобусов запретили высаживать малолетних «зайцев»
17.11 18:00 В НАТО извинились перед Турцией за инцидент в Норвегии
17.11 17:40 Журналистка Россияна Марковская стала личным секретарем Сергея Шойгу
17.11 17:37 Кудрин рассказал Путину о подготовке стратегии развития РФ до 2024 года
17.11 17:15 Суд уволил эксперта за вывод о спирте в крови сбитого мальчика
17.11 17:00 Путин увеличил штат Вооруженных сил почти до 2 млн сотрудников
17.11 16:56 В Китае успешно пересадили голову на тело мертвого человека
17.11 16:35 Исламисты отбили у сирийских военных российское оружие
17.11 16:27 В Крыму к 2018 году построят стену на границе с Украиной
17.11 16:03 В Кремле отказались комментировать мемуары Юрия Лужкова
17.11 15:58 ГД отказалась ввести контроль цен на продукты
17.11 15:53 Кремль с пониманием воспринял нежелание телеканалов показывать ОИ-2018
17.11 15:25 НАТО пригрозило Турцией санкциями в случае покупки российских С-400
17.11 15:01 Васильева раскрыла подробности выселения студентов из общежитий к ЧМ-2018
17.11 14:52 Грибу-паразиту не нужно захватывать мозг для превращения муравьев в зомби
17.11 14:37 Главным редактором «Новой газеты» стал ее бывший гендиректор
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.