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19 ноября 2017, 09:00
NATO Реджеп Эрдоган Турция
Катерина Норсеева

Демарш турецкого

Реджеп Эрдоган (слева) на саммите НАТО
Реджеп Эрдоган (слева) на саммите НАТО
фото: Haberde Gündem

Напряжение между Турцией и НАТО усугубилось из-за инцидента на учениях в Норвегии, где находились и представители республики. Один из военнослужащих Северо-Атлантического альянса установил стенд с фотографиями «условного противника». В числе прочих портретов на нем обнаружились основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк и действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Последний, узнав об этом, отозвал из Норвегии 40 турецких военных. 

Извиняться за инцидент пришлось генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. 

«Этот инцидент — лишь результат действий одного человека, он не отражает взглядов всего НАТО», — цитирует Столтенберга Reuters

Позднее выяснилось, что военный, установивший портреты Ататюрка и Эрдогана был  представителем норвежской армии. Его уволили из рядов Вооруженных сил страны. Однако это не устроило Эрдогана.

«Вы видели пример крайней непочтительности со стороны НАТО. Есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями. Этот вопрос не может быть закрыт простым извинением», — приводит Reuters слова президента Турции. 

При всем этом отношения Турции и ее союзников по НАТО в последнее время становятся все более напряженными. К республике, например, предъявляют претензии по поводу возможной закупки российских комплексов С-400. И по поводу методов борьбы с террористами. Турция, в свою очередь, регулярно обвиняет США в том, что в Америке укрывается проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота в 2016 году. 

«Обычные граждане Турции искренне не понимают, почему Германия и руководство ЕС критикуют их страну за избранные методы борьбы с терроризмом. Угроза со стороны движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, по их мнению, вполне реальна», — пояснил «Коммерсанту» политолог, эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что отношения с американцами действительно не в лучшей стадии. 

«Не секрет, что мы переживаем проблемный период в отношениях с США. Оружие, которое США передают Отрядам народной самообороны, используется в Турции боевиками Рабочей партии Курдистана. Мы увидели, что ОНС прилагают усилия не для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), а для захвата этих территорий», — приводит его слова турецкая газета Cumhuriyet

Тем не менее, накал в отношениях пока еще не тот, чтобы Турция разрывала партнерство со странами-участницами альянса. 

«Отношения между Анкарой и Вашингтоном являются достаточно напряженными, нервными, но при этом, наверное, нельзя предположить, что в ближайшее время эти страны окончательно поругаются. Что Турция, скажем, выйдет из НАТО, или Соединенные Штаты прекратят сотрудничество с Турцией.

Все-таки Турция — это очень важный член Североатлантического альянса. Это фактически южный фланг, поэтому я полагаю, что это обострение отношений, оно, конечно, важное, существенное, но все-таки оно имеет свои пределы, за которые не выйдет», — сказал Business FM генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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