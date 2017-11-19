На прошлой неделе депутаты Госдумы РФ приняли закон о СМИ — иностранных агентах. Голосование проходило при редком единодушии. «Логичный зеркальный ответ. Тут была общая позиция всех фракций, так что оперативно прошло», — рассказал на своей странице в фейсбуке депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

Напомним, речь идет о законе, который стал ответной реакцией на действия американских властей по отношению к редакции Russia Today в США. От филиала российской телекомпании потребовали зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Минюсту России решено было дать право также признавать СМИ, которые зарегистрированы за рубежом или получают деньги от иностранцев, агентами.

«После получения статуса иностранного агента такое СМИ, если оно хочет продолжать работать в России, должно каждый квартал представлять отчет в Минюст о своей деятельности, а также о получении и расходовании денег. Все публикации, в том числе в интернете, должны сопровождаться пометкой, что их выпустило СМИ — иностранный агент», — напоминает «Медуза».

Между тем, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пришли к выводу, что законопроект, одобренный депутатами Госдумы на прошлой неделе, имеет ряд существенных недостатков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в СПЧ. На следующей неделе, 22 ноября, документ должны рассмотреть в Совете Федерации, и правозащитники надеются заблокировать его на этом уровне.

«Совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т.д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации», — цитирует ТАСС авторов послания в Совфеде.

Кроме того, есть и иные несостыковки в законе о СМИ-иноагентах. Например, тот факт, что СМИ «могут быть не только некоммерческими организациями, но также физическими лицами и коммерческими организациями, регулирование их деятельности выходит за пределы предмета регулирования закона об НКО».

Также, по мнению членов СПЧ, в Госдуме были допущены нарушения процедуры при принятии законопроекта — ко второму чтению существенным образом были изменены не только его наименование, но и концепция.

«С учетом изложенного, Совет рекомендует отклонить федеральный закон… и вернуть его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для устранения выявленных недостатков», — говорится в проекте заключения СПЧ.

Многие СМИ, пишущие в России и для России, также высказывались против закона. В частности, журналисты указывали на то, что ответ не является адекватным тому, чего потребовали власти США от RT — телеканалу не придется отчитываться, хотя некоторые ограничения все же есть.

«Возможности RT реально ограничит незаметная поправка, включенная в очередной бюджет США: буквально и дословно она разрешит кабельным сетям разрывать отношения с RT без юридических последствий (сегодня наличие российского канала во многих местах защищено принципом must-carry, обязывающим кабельщиков поддерживать вещание информационных, новостных каналов вне зависимости от аудитории или их политических взглядов)», — пишет вице-президент Гильдии издателей Василий Готов в колонке для The Insider.

Представители российских властей отметили, что закон — не более, чем инструмент для ответа в случае репрессивных действий в отношении российских средств массовой информации. «Если переводить с юридического на бытовой, то все просто: не будут закрывать российские СМИ за рубежом — в России СМИ этих стран будут работать так же, как работали и всегда; если же в отношении отечественных медиа и журналистов будут практиковаться репрессивные методы воздействия, для ответной реакции имеются все необходимые инструменты», — написала официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в фейсбуке.

Напомним, в США сейчас действует т.н. Акт о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act).

«Закон был принят в 38-м году в рамках подготовки ко Второй мировой войне, прямо скажем. И имел целью отражение нацистской пропагандистской агрессии. В 1968-м году он был очень сильно переписан и с тех пор действует в измененном виде. Закон FARA 1938-го года довольно сильно напоминал тот закон, который действует у нас с вами, те поправки в закон об общественных организациях, которые известны как закон об иностранных агентов», — напомнила в эфире «Эхо Москвы» Екатерина Шульман.