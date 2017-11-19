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19 ноября 2017, 12:00
банковский сектор Владимир Путин доллар евро
Елена Сычева

Сдавайте валюту

Пункт обмена валют
Пункт обмена валют
Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Президент России подписал закон о внесении изменений в статьи ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекса об административных правонарушениях. Документ был разработан правительством РФ, принят Госдумой 25 октября этого года, а затем одобрен Советом Федерации 8 ноября. Новый закон был принят ради улучшения администрирования доходов бюджетной системы, а также для повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам. 

«Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», — говорится в сообщении на сайте Кремля

Право ограничивать валютные операции у банков было и до принятия новых поправок в соответствующий ФЗ и КоАП. 

«Банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае, если есть подозрения, что она совершается ради отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма», — напоминает ТАСС

«Российская газета» уточняет, что закон вступит в силу только в мае 2018 года, через 180 дней после его публикации. По данным издания, новые изменения будут направлены против незаконного вывода денег за границу, когда заключается фиктивный торговый контракт, но на самом деле поставки товаров или услуг не происходит. 

«Например, в контрактах не указываются четкие сроки репатриации денежных средств, а затем они многократно продлеваются, что дает возможность нарушителям уходить от ответственности. Поправки закрепляют обязанность указывать точные сроки и информировать о них банки, вводят отдельные штрафы для должностных лиц за нарушение этой нормы», — уточняет издание.

Ранее один из авторов документа, член комитета Госдумы по финансовому рынку Михаил Гулевский заявлял, что целью законопроекта является упрощение валютного контроля. «Принятие этих норм повлечет снижение избыточной нагрузки на банки по контролю над операциями своих клиентов — физических лиц за рубежом и облегчит для граждан, которые находятся за рубежом, взаимодействие с органами валютного контроля», — приводит слова депутата РБК

Интересно, что к резидентам относятся все граждане России, кроме тех, кто проживает за рубежом более 183 дней в году. Последние будут освобождены от ограничений по валютным операциям. 

Надо также отметить, что ранее Центробанк выпускал инструкцию «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». 

«Документ вводит порядок, исключающий необходимость представления резидентами документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в эквиваленте составляет менее 200 тысяч рублей», — говорилось в сопроводительном сообщении регулятора

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