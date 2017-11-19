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19 ноября 2017, 18:00
бизнес Москва «Москва-сити» стрельба

День рождения под охраной

Перестрелка в "Москва-сити"
Перестрелка в "Москва-сити"
ntv.ru

Вечером 17 ноября СМИ сообщили о перестрелке, которая произошла недалеко от центра Москвы на территории комплексе «Москва-Сити». Здесь в этот день в башне «Око» отмечал свой юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов.

Конфликт произошел на парковке башни «Око». Неправильно припаркованный Mercedes одного из бизнесменов привлек внимание сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии. Они указали на то, что машина мешает въезду гостей. В это время из Mercedes и еще из двух стоявших рядом автомобилей вышли охранники владельца авто, и возник конфликт.

Пока непонятно, кто первым открыл стрельбу. Конфликт начался в 20:30, а в 20:50 прозвучали первые выстрелы. Интересно, что стрельба началась на парковке, а продолжилась уже на четвертом этаже башни, где расположен ресторан. В 21:00 в зал ресторана, где произносился очередной тост, вбежал человек и приказал всем лечь на пол. Полиция получила сообщение о стрельбе в 21:50. Когда полицейские прибыли к месту происшествия, там уже работала скорая помощь, которая погружала в автомобили раненых. Ранены оказались два сотрудника ФГУП «Охрана», еще один сообщил, что потерял свой пистолет в суматохе. При этом все они утверждают, что сами оружие не применяли. Однако всего госпитализированы четверо, и лишь двое из них работают в «Охране».

На следующий день были задержаны как минимум трое участников стрельбы, причем один - с серьезным ранением. Как рассказал близкий к Life телеграм-канал Mash, на Кутузовском проспекте при попытке покинуть Москву был задержан 30-летний Эльдар Хамидов и его друг. Сам Хамидов был ранен, его госпитализировали. Вечером в тот же день на Можайском шоссе были задержаны еще двое подозреваемых в стрельбе, они также пытались скрыться из Москвы.

Спустя практически двое суток стали известны интересные подробности инцидента. Как написала газета РБК, юбиляр снял ресторан Crystall Ball Room на четвертом этаже небоскреба и пригласил на праздник 250 человек. В праздновании учствовали представители шоу-бизнеса (Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты Cirque du Soleil), а вел юбилей Валдис Пельш.

По данным РБК, правоохранители знают Павлова под кличкой «Павлик». На юбилей пришли и другие известные лица из мира криминалитета: Сергей Аксенов по прозвищу «Аксен» (СМИ относят его к измайловской группировке, как и самого Павлова), Олег Шишканов по прозвищу «Олег Раменский», Сергей Лалакин (которого считают основателем и бессменным лидером Подольской ОПГ), а также бизнесмен Гавриил Ювшаев (Гарик Махачкалинский), занимающий 82-е место в списке богатейших бизнесменов России по оценке Forbes.

Машина же принадлежала именно Ювшаеву. Как указывает Forbes, он, отсидев в 80-е срок за разбой, вместе с бизнесменом Давидом Якобашвили в 90-е создал производящую соки и напитки компанию «Вимм-Билль-Данн», которую в 2011 году продал за 5,4 млрд долларов PepsiCo. Получив со сделки 1,1 млрд долларов, Ювшаев вложил часть этой суммы в строительство «Ока».

Сегодня же Росгвардия официально заявила, что не занимается охраной криминальных авторитетов. «Звучит тема, что мы охраняли чуть ли не вора в законе, но при заключении договоров проверяем все организации и невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов. Мы не ставим под сомнение чистоту договора по мероприятию в пятницу», — сообщил представитель организации.

По словам официального представителя ФГУП Валерия Грибакина, Росгвардия устраивает проверку клиентов, которым предоставляет коммерческие услуги по охране. Однако он не стал комментировать потерю одним из охранников пистолета. «Сейчас дело ведет СК, в ФГУП также идет следственная проверка. Про якобы утерянное оружие не готов комментировать — в любом случае все спецсредства изъяты следствием», — пояснил Грибакин.​

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