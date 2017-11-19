Сотрудники Британской королевской коллекции объявили, что им удалось подтвердить авторство картины «Дама с сыном». Вопреки сомнениям многих скептиков они пришли к выводу, что картину написал действительно знаменитый немецкий художник XVI века Лукас Кранах Старший. А помогли им убедиться в этом голуби, точнее – голубиные сухожилия.

Картина «Дама с сыном» была приобретена королевой Викторией в 1840 году в качестве рождественского подарка мужу – принцу Альберту. Альберт был большим любителем Кранаха и именно благодаря ему в королевской коллекции есть двенадцать полотен, написанных или самим Кранахом, или художниками из его мастерской. Виктория и Альберт не сомневались, что и «Дама с сыном» принадлежит кисти Кранаха.

Картина датируется 1510 – 1540 годами, когда Кранах Старший работал в Виттенберге при дворе саксонских курфюрстов. Изображает она женщину, держащую за руку пухлого мальчика. Одеяние дамы и ребенка заставляют считать, что это жена и сын курфюрста, но точно установить их личности исследователи не могут. Иногда утверждают, что это Сибилла Клевская, жена курфюрста Иоганна-Фридриха Великодушного и героиня множества картин Кранаха Старшего. В таком случае мальчик – один из четырех ее сыновей, скорее всего, старший сын Иоганн-Фридрих II.

Сомнения в принадлежности картины возникли у ученых, работавших в королевской коллекции в начале XX века. И надо сказать, для этих сомнений имелись основания. Причиной стал немецкий художник Франц Вольфганг Рорих (1787–1834), получивший сомнительную славу самого искусного фальсификатора картин Кранахов (отца и сына) и Дюрера. Немало таких картин он сумел продать состоятельным коллекционерам. Некоторые из них потом осели в музеях. В частности в коллекции Метрополитен-музея есть написанный им портрет Софии Ягеллонки, жены маркграфа Бранденбурга Фридриха I. Были у Рориха и картины полностью идентичные той, что хранится в Британской королевской коллекции. Под названием «Портрет Сибиллы Клевской» они хранятся в Лувре и Художественном музее Хекшера в Хантингтоне (США). Утверждают, что всего Рорих успел нарисовать и продать более сорока копий псевдо-Сибилл, многие из которых до сих пор не найдены.

Часть исследователей вообще отрицала наличие у Кранаха подобной картины. Они полагались на то, что явная демонстрация нежных чувств между матерью и сыном не соответствует обычному стилю художника, герои которого обычно изображаются отстраненными. Также вызывал подозрение тот факт, что при всем изобилии поддельных копий не удавалось обнаружить работу Кранаха, которая могла бы послужить образцом для фальсификатора. Поэтому предполагалось, что Рорих объединил в своей картине образы, подражающие героям разных картин Кранаха.

Картина из королевской коллекции вновь привлекла внимание исследователей совсем недавно, когда хранители решили отправить ее на большую выставку «Cranach der Alterer: Meister Marke Moderne», прошедшую в Дюссельдорфе в начале этого года. Перед отправкой британские специалисты совместно с учеными из Университета прикладных наук Кельна подвергли картину подробному исследованию, а также отреставрировать.

«Портрет дамы с сыном» до реставрации

«Портрет дамы с сыном» после реставрации

При помощи инфракрасной рефлектографии они заглянули под слой лака и краски на картине и обнаружили типичные для Кранаха предварительные наброски фигур. Анализ красителей также говорил в пользу того, что картина написана в XVI, а не в XIX веке.

Окончательный же довод в пользу подлинности работы был получен при рентгеновском исследовании. На деревянной доске, на которой написан портрет, был обнаружен слой волокнистого материала, служившего проклейкой. Она использовалась, чтобы предотвратить возможное растрескивание и искривление древесины. Ученые сумели взять пробу ДНК из этого материала и обнаружили, что принадлежит эта ДНК голубю. В XVI веке при изготовлении клея, которым пользовались живописцы, в том числе и Кранах, использование голубиных сухожилий было обычным делом. В XIX веке Рорих, изготавливая свои подделки, применял более современные виды клея.

Так что эксперты во главе со специалистом по Кранаху Старшему профессором Гуннаром Гейденрайхом (Gunnar Heydenreich) пришли к заключению, что картина подлинная и что именно она послужила для Рориха образцом.

Хранителей королевской коллекции обрадовало такое известие, и теперь картина заняла почетное место в экспозиции Виндзорского замка, рядом с другими шедеврами Кранаха: «Аполлоном и Дианом» (около 1526), «Лукрецией» (1530) и «Судом Париса» (1530 – 1535).